Sau 2 tuần làm mưa làm gió ngoài rạp chiếu, bom tấn The Odyssey đã phải nhường lại ngôi vương cho Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) khi bộ phim này chính thức ra rạp từ 31/7.

Hành trình của Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi đầu mới) mới chỉ bắt đầu nhưng đã tiếp tục phá vỡ những kỷ lục do chính mình thiết lập.

Cảnh trong "Người Nhện: Khởi đầu mới". Ảnh: Sony

Tại Bắc Mỹ, chỉ sau chưa đầy 48 giờ ra mắt bộ phim thu về 72 triệu USD từ các suất chiếu sớm, chính thức vượt qua kỷ lục của Avengers: Endgame để trở thành tác phẩm có doanh thu preview cao nhất lịch sử Hollywood.

Tại Việt Nam, Spider-Man: Brand New Day đã nhanh chóng thiết lập hàng loạt cú hích lịch sử chỉ sau 1 ngày công chiếu chính thức. Với doanh thu vượt mốc 50 tỷ đồng, bộ phim trở thành tác phẩm nước ngoài có ngày mở màn cao nhất năm 2026. Spider-Man: Brand New Day cũng chính thức lọt vào top 4 phim nước ngoài có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại phòng vé trong nước.

Hình ảnh Người Nhện phủ sóng rộng rãi. Ảnh: Spider-Man

Tính tới hết ngày 2/8, Người Nhện: Khởi đầu mới đã vượt mốc 88 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam. Phim được dự báo sẽ gia nhập CLB phim trăm tỷ vào cuối ngày 3/8 nếu duy trì sức nóng như hiện tại. Không ít chuyên gia còn tin rằng cột mốc 200 tỷ đồng hoàn toàn nằm trong tầm với của bộ phim khi đang là thời điểm vàng thống lĩnh phòng vé ở giai đoạn cao điểm hiện nay. Người Nhện: Khởi đầu mới chuẩn bị sẵn sàng cho vị trí trở thành bộ phim nước ngoài ăn khách nhất tại Việt Nam trong năm 2026.

Trong khi đó, bom tấn The Odyssey đứng thứ 2 phòng vé ở tuần thứ 3 công chiếu và hiện cũng tiến sát mốc 83 tỷ đồng, tính tới hết ngày 2/8 theo số liệu của Box Office Vietnam.

Phim "The Odyssey" cũng đang tiến dần tới mốc doanh thu trăm tỷ.

Hoạt hình Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ vẫn duy trì sức hút với vị trí thứ 3 phòng vé và hiện đã thu về 114 tỷ đồng. Vị trí kế tiếp thuộc về hoạt hình Hollywood Minions & Quái vật với tổng doanh thu hiện tại lên tới 158 tỷ đồng. Hoạt hình Xứ sở thần tiên ra rạp cuối tuần qua tuy doanh thu thấp nhưng cũng kịp ghi danh vào top 5. Đây cũng là giai đoạn hiếm hoi cả 5 phim ăn khách nhất phòng vé vắng bóng tác phẩm nội địa.

Messi xuất hiện trong đoạn phim quảng bá "Spider-Man: Brand New Day":