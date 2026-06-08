Thanh Hóa:

Các đối tượng gồm: Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976); Hoàng Văn Thành (SN 1972) và Trần Quốc Điển (SN 1966), cùng trú tại Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 3/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoạt Giang (Thanh Hóa) kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Trần Quốc Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 con lợn đang chờ giết mổ trong khu vực chuồng nuôi của cơ sở.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, Trần Quốc Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 con lợn bị bệnh đã mua từ Hoàng Văn Thành.

Trước đó, ngày 2/6, do đàn lợn gồm 21 con có biểu hiện mắc bệnh, nhiều con bỏ ăn, Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông, người làm nghề môi giới mua bán lợn, để tìm đầu mối tiêu thụ.

Sau khi được Đông giới thiệu, Thành đã trực tiếp đến xem đàn lợn. Mặc dù biết rõ số lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì hám lợi, Thành vẫn thỏa thuận mua toàn bộ đàn lợn với giá hơn 71 triệu đồng, sau đó bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Sau khi mua số lợn trên, Trần Quốc Điển đưa về cơ sở giết mổ của gia đình để tổ chức giết mổ và tiêu thụ.

Số lợn bệnh bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, Điển khai nhận đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để bán lại cho người tiêu dùng.

Đối với số lợn còn lại, do xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn và lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, Điển đã thuê người vận chuyển đi cất giấu tại nhà người thân nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy số lợn trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.