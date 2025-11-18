Trong khi Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM kiến nghị Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh là đầu mối duy nhất tiếp nhận và xử lý các thủ tục về đất đai phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cũng có ý kiến về thực tế công việc tại địa bàn.

Rút ngắn thời gian đi lại

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đình Mạnh, công chức Phòng Kinh tế, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại địa phương thuận lợi hơn cho người dân.

Trước đây, ông Mạnh là công chức thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau ngày 1/7, ông được điều động về công tác tại phường Hạp Lĩnh. Theo ông, chuyên môn công việc không có nhiều thay đổi, song mô hình mới giúp rút ngắn quy trình và tăng tính chủ động trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

“Việc phân cấp thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu về cho địa phương giúp người dân giảm thời gian đi lại, rút ngắn khoảng cách giữa người dân và cơ quan quản lý. Các trao đổi, xác minh thông tin về đất đai cũng được thực hiện nhanh chóng, trực tiếp hơn,” ông Mạnh chia sẻ.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, vắng vẻ, không có cảnh người dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần khi làm “sổ đỏ”.

Ông cho biết thêm, hiện nay UBND phường được giao thực hiện hai nhóm thủ tục chính về đất đai là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lần đầu và đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ ngày 1/7 đến ngày 4/11 vừa qua, phường đã giải quyết và cấp được 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đính chính 24 trường hợp sai sót. Các hồ sơ đều được xử lý theo đúng quy trình và trong thời hạn quy định.

“Hiện chỉ còn 5 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có trường hợp tồn đọng hay chậm trễ quá hạn”, ông Mạnh cho hay.

Liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, ông Mạnh cho biết có hai trường hợp chính: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (ví dụ từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở) thì UBND phường có thẩm quyền giải quyết và trường hợp chủ đầu tư thực hiện chuyển mục đích để xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh thương mại thì thuộc thẩm quyền của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, thời gian giải quyết các hồ sơ này từ 20 đến 30 ngày tùy loại.

“Dù công việc có khối lượng lớn, nhưng anh em cán bộ đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng quy định, minh bạch và kịp thời cho người dân. Việc phân cấp chính quyền hai cấp đã giúp công tác quản lý đất đai ở cơ sở được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả hơn”, ông Mạnh thông tin.

Tại xã Yên Trung, ông Phạm Đức Định, Trưởng phòng Kinh tế, cho biết, về trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu ở xã, người dân cần có hồ sơ đảm bảo nguồn gốc đất rõ ràng, phù hợp quy hoạch, đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp và người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện này, người dân sẽ được xem xét cấp GCNQSDĐ.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Yên Trung hướng dẫn người dân kê khai cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu.

“Chúng tôi đã photo sẵn mẫu hồ sơ, hướng dẫn cụ thể để bà con dễ dàng kê khai. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc, người dân có thể trực tiếp lên Phòng Kinh tế hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Trung để được hỗ trợ,” ông Định nói.

Theo ông Định, hiện nay số lượng hồ sơ gửi về Phòng Kinh tế xã Yên Trung rất nhiều, trong đó phần lớn vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất hoặc thừa kế quyền sử dụng đất.

“Nhiều trường hợp đất có nguồn gốc phức tạp, hoặc người đứng tên trên giấy tờ đã mất, dẫn đến việc xác nhận quyền thừa kế cần thêm thời gian. Chúng tôi phải hướng dẫn chi tiết từng hồ sơ, cầm tay chỉ việc để người dân hoàn thiện thủ tục,” ông Định chia sẻ.

Hiện phòng đã phân công hai cán bộ chuyên trách hỗ trợ người dân hàng ngày. Ông cũng nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này đều có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Yên Trung để đảm bảo tiến độ.

Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý đất đai tại địa phương

Nhiều cán bộ phường, xã cũng bày tỏ sự ủng hộ chuyển chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã nhằm bảo đảm tinh thần của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Đình Mạnh cho rằng với việc phân cấp mạnh mẽ, nếu cấp trên quyết định chuyển các văn phòng đăng ký đất đai về xã sẽ giúp giải quyết thủ tục đất đai “ngay tại chỗ”, tránh tình trạng hồ sơ phải luân chuyển qua nhiều cấp như trước đây.

“Người dân chỉ cần đến trụ sở UBND xã hoặc phường là có thể hoàn tất phần lớn thủ tục. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, thời gian đi lại giảm đi rất nhiều,” ông Mạnh nói.

Tại xã Yên Trung, ông Phạm Đức Định, Trưởng phòng Kinh tế, cũng cho rằng mô hình này giúp cán bộ địa phương chủ động nắm bắt tình hình đất đai trên địa bàn, từ đó xử lý hồ sơ nhanh hơn và chính xác hơn.

“Chúng tôi là đơn vị trực tiếp tiếp xúc với người dân, hiểu rõ nguồn gốc từng thửa đất, nên việc đặt bộ phận đăng ký đất đai ngay tại xã sẽ giúp quá trình xác minh, đối chiếu thuận lợi hơn. Đây là bước đi phù hợp, đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”, ông Định nói.

Nhiều cán bộ cơ sở nhận định, khi các chức năng về đăng ký, cấp và xác nhận biến động đất đai được thực hiện ngay tại xã cũng khiến chính quyền xã, phường nâng cao trách nhiệm và năng lực trong quản lý đất đai tại địa phương.

“Chuyển chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về xã không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà còn phản ánh đúng bản chất mô hình chính quyền hai cấp, nơi cấp cơ sở đóng vai trò trung tâm trong giải quyết thủ tục hành chính”, ông Phạm Đức Định, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Trung cho hay.