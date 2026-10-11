Siêu mẫu Cindy Crawford cùng chồng lần đầu lộ diện sau gần 1 tháng con trai họ qua đời.

Theo Page Six, siêu mẫu Cindy Crawford cùng chồng Rande Gerber nắm tay nhau trong lần đầu xuất hiện trước công chúng kể từ khi Presley qua đời ở trại cai nghiện tháng trước. Bức ảnh chụp khá xa nên không bắt được thần thái của Cindy Crawford sau thời gian nữ siêu mẫu chịu nỗi đau quá lớn.

Cặp đôi cùng mặc áo trắng, trong đó siêu mẫu mặc quần tập yoga màu đen còn Rande mặc quần short đen. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai và đi giày thể thao trong buổi xuất hiện với dáng vẻ khá trầm ngâm vào ngày 10/10.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Cindy Crawford. Ảnh: Backgrid

Lần xuất hiện này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi tài tử George Clooney - người bạn thân lâu năm của gia đình Cindy Crawford - gọi bi kịch của siêu mẫu là "điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một gia đình".

“Thành thật mà nói, đây là một trong những điều đau đớn nhất từng xảy ra với gia đình. Và gia đình họ thì... như bạn có thể hình dung đấy”, ngôi sao phim Up in the Air chia sẻ với tờ Entertainment Tonight tại sự kiện giải thưởng Albies vào hôm 9/10.

Presley - con trai duy nhất của Cindy Crawford - qua đời vào ngày 20/9 ở tuổi 27 do nghi vấn dùng chất kích thích quá liều, chỉ vài giờ sau khi làm thủ tục chuyển vào một cơ sở hỗ trợ cai nghiện ở Santa Monica, Mỹ.

Gia đình khi còn đủ 4 thành viên của Cindy Crawford. Ảnh: IGNV

Đại diện gia đình chia sẻ với tờ Page Six ngay sau cái chết của Presley rằng gia đình mong muốn có "sự riêng tư trong khoảng thời gian đau đớn và khó khăn này".

Các nguồn tin cho biết Presley đã làm thủ tục chuyển vào cơ sở Resolutions Living ngay trong cuối tuần anh được xác nhận đã tử vong. Đoạn ghi âm từ lực lượng cấp cứu cho thấy các nhân viên cứu hộ nhận được thông báo về một ca "dùng chất quá liều" và "ngưng tim". Presley được tìm thấy trong một phòng ngủ thuộc cơ sở cai nghiện nói trên.

Nguồn tin từ trang này cũng tiết lộ thêm, trước khi qua đời, Presley luôn có sự đồng hành và chăm sóc 24/7 từ một huấn luyện viên hỗ trợ cai nghiện. Theo TMZ, anh đã được hỏa táng chỉ vài ngày sau khi qua đời.

Presley trên sàn diễn thời trang: