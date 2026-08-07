Cùng với nhu cầu sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển, học tập và công việc, học IELTS online đang trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên. Hình thức này giúp người học chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí di chuyển và không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Tuy nhiên, không ít học viên vẫn lo ngại lớp học trực tuyến thiếu tương tác, giáo viên khó theo sát hoặc lộ trình chưa phù hợp với năng lực cá nhân. Từ thực tế đó, ClassUp phát triển mô hình đào tạo kết hợp giữa giáo viên, phương pháp giảng dạy và công nghệ hỗ trợ.

Thành lập từ năm 2022, ClassUp đã đồng hành cùng hơn 5.000 học viên tại nhiều tỉnh thành trong hành trình phát triển năng lực tiếng Anh và chinh phục mục tiêu IELTS.

Học IELTS online theo lộ trình cá nhân hóa

Trước khi bắt đầu khóa học, học viên được kiểm tra đầu vào và tư vấn lộ trình dựa trên năng lực hiện tại, mục tiêu band điểm và thời gian dự kiến tham gia kỳ thi.

Kết quả đánh giá giúp người học nhận biết điểm mạnh, điểm yếu và nội dung cần ưu tiên. Lộ trình được điều chỉnh cho nhiều nhóm học viên, từ người mới làm quen với IELTS đến người cần củng cố kỹ năng hoặc tăng tốc trước kỳ thi.

ClassUp hiện triển khai lớp học 1-1 và lớp nhóm từ 6-8 học viên. Quy mô lớp nhỏ giúp giáo viên tăng cường tương tác, theo dõi quá trình học và đưa ra phản hồi kịp thời.

Mô hình lớp học online tinh gọn giúp giáo viên tăng tương tác với từng học viên.

Phương pháp L.I.B tăng tính trực quan cho lớp học

Để việc học trực tuyến không trở thành quá trình tiếp nhận kiến thức một chiều, ClassUp áp dụng phương pháp L.I.B trong hoạt động giảng dạy.

Nội dung bài học được trực quan hóa thông qua slide, hình ảnh, video, tình huống và các hoạt động tương tác. Thay vì chỉ ghi chép và làm bài tập, học viên được khuyến khích tham gia, phản hồi và vận dụng kiến thức ngay trong buổi học.

Cách tiếp cận này hướng tới việc tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và tạo cảm hứng học tập. Đội ngũ giáo viên tại ClassUp cũng được đào tạo để triển khai phương pháp L.I.B thống nhất trong quá trình giảng dạy.

Bên cạnh đó, hệ thống L.I.B Map hỗ trợ theo dõi năng lực của học viên ở bốn kỹ năng Listening, Speaking, Reading và Writing. Kết quả học tập được cập nhật để học viên nhận biết những kỹ năng đang tiến bộ và nội dung cần tiếp tục cải thiện.

Slide trực quan và các hoạt động tương tác được sử dụng trong lớp học tại ClassUp.

Công nghệ hỗ trợ học viên luyện tập ngoài giờ

Hiệu quả của việc học IELTS online không chỉ phụ thuộc vào thời gian trên lớp mà còn được quyết định bởi quá trình luyện tập sau mỗi buổi học.

ClassUp phát triển ứng dụng học tập riêng với các hoạt động luyện từ vựng, luyện đề, thực hiện nhiệm vụ và thi đấu kiến thức. Ứng dụng giúp học viên có thêm không gian thực hành và duy trì thói quen học tập tại nhà.

Sự kết hợp giữa lớp học trực tuyến và công nghệ tạo nên quá trình học liên tục: tiếp nhận kiến thức, luyện tập, nhận phản hồi và theo dõi sự tiến bộ. Phụ huynh và học viên nhờ đó có thêm cơ sở để đánh giá kết quả.

Đưa cơ hội học IELTS đến nhiều tỉnh thành

Mô hình trực tuyến giúp học viên tại những khu vực chưa có nhiều trung tâm ngoại ngữ vẫn có thể tiếp cận giáo viên, giáo trình và chương trình đào tạo IELTS bài bản.

Không cần di chuyển đến các thành phố lớn, học viên có thể tham gia lớp học ngay tại nhà, chủ động sắp xếp thời gian và giảm bớt chi phí đi lại. Đây cũng là một trong những định hướng của ClassUp trong việc đưa cơ hội tiếp cận tiếng Anh và IELTS đến học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

Bên cạnh các chương trình đào tạo, ClassUp còn đồng hành cùng những sân chơi học thuật dành cho học sinh THPT. Tiêu biểu là cuộc thi “Vũ đài trí tuệ - High School Battle”, được triển khai tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An và Hưng Yên.

Thông qua hình thức thi đấu kiến thức tiếng Anh, học sinh có cơ hội rèn luyện khả năng phản xạ, tư duy, giao tiếp và làm việc nhóm.

Học sinh tham gia sân chơi “Vũ đài trí tuệ”

Bên cạnh lộ trình, phương pháp và đội ngũ giáo viên, chính sách đầu ra cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh, học viên quan tâm khi lựa chọn một khóa học IELTS online.

ClassUp triển khai cam kết đầu ra bằng văn bản và chính sách bảo hành dành cho học viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình. Các yêu cầu về chuyên cần, hoàn thành bài tập, tham gia kiểm tra và thực hiện đúng lộ trình được thống nhất ngay từ đầu.

Thông qua các chương trình đào tạo và hoạt động học thuật tại nhiều địa phương, ClassUp hướng tới mục tiêu giúp học viên, dù ở bất kỳ đâu, đều có cơ hội tiếp cận IELTS chất lượng với lộ trình rõ ràng và chi phí phù hợp.

(Nguồn: ClassUp)