Ngày 28/8, CLB CAHN tổ chức xuất quân mùa giải 2026-2027, đặt mục tiêu cạnh tranh thành tích cao ở 5 đấu trường trong nước và quốc tế.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Mùa giải này, đội bóng tham dự LPBank V.League 1, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia 2026, Shopee Cup và AFC Champions League Elite. Đáng chú ý, Công an Hà Nội là CLB đầu tiên của Việt Nam giành quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite - đấu trường cấp CLB hàng đầu châu Á.

HLV Alexandre Polking cho biết đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực, chiến thuật và tâm lý, sẵn sàng bước vào mùa giải với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng chinh phục.

Cầu thủ Quang Hải phát biểu tại buổi lễ.

Đội trưởng Nguyễn Quang Hải khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với trách nhiệm cao nhất, nỗ lực cống hiến những trận đấu đẹp, đạt thành tích tốt, đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo và người hâm mộ.

Các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: CACC

CLB Công an Hà Nội làm lễ xuất quân. Ảnh: CACC

Tại buổi lễ, CLB Công an Hà Nội ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2026-2027.

CLB Công an Hà Nội ra mắt trang phục thi đấu mùa giải 2026-2027. Ảnh: CACC

Đội bóng cũng tuyên dương 6 cầu thủ vừa cùng tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, gồm Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô và Nguyễn Đình Bắc.

Lãnh đạo UBND Thành phố, CA Hà Nội, VFF chúc mừng các tuyển thủ của Đội tuyển Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: CACC

Ngay sau lễ xuất quân, CLB CAHN bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải, gặp CLB CATPHCM ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2026, lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy.