XEM CLIP: (Nguồn camera an ninh nhà dân)

Ngày 4/6, Công an ở TP Cần Thơ đang làm rõ vụ hai thanh niên đi xe máy tự tông vào tường khiến một người tử vong. Khoảng 6h, hai nam thanh niên người Ấn Độ chở nhau trên xe máy chạy từ hẻm 51 ra đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn gần hồ Búng Xáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Khi đến đoạn đường cong, do không làm chủ được tốc độ, người điều khiển xe đã lao sang lề trái và tông vào tường nhà dân.

Hình ảnh hai thanh niên trước khi lao vào tường. Ảnh: Chụp màn hình

Bức tường bị sập. Ảnh: E.X

Hậu quả vụ tai nạn khiến một thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện. Cả hai đang theo học một trường đại học tại TP Cần Thơ, thuê trọ ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường còn ướt do mưa. Chiếc xe được cho là chạy với tốc độ cao.