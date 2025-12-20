XEM VIDEO: (Nguồn: CACC)

Ngày 20/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 19/12, sau thời gian mật phục trong rừng tràm, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhóm đối tượng đang tập kết, vận chuyển cát trái phép tại xã Ea Riêng.

Lúc này, Trung tá Nguyễn Trần Nhân - Phó Trưởng phòng CSGT đã trực tiếp chỉ huy lực lượng nhanh chóng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1996, trú thôn 24, xã Ea Riêng) điều khiển ô tô tải mang BKS 47C-004.90 đang đổ cát tại bãi tập kết thuộc thôn 24, xã Ea Riêng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bảy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc cát và hoạt động vận chuyển.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Bảy khai nhận được một người tên Hòa (trú xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) thuê vận chuyển cát từ khu vực bờ suối thôn 24 lên bãi tập kết.

Một đối tượng vận chuyển cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Tiếp tục kiểm tra tại điểm khai thác, Tổ công tác phát hiện các ông Nguyễn Đình Lộc (SN 1988), Lê Công Hạnh (SN 1991) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1986, cùng trú thôn 1, xã M'Đrắk) đang sử dụng bè hút cát từ lòng suối lên ô tô tải BKS 78C-023.00 do ông Trần Văn Danh (SN 1975, trú thôn 23, xã Ea Riêng) điều khiển.

Bước đầu ông Lộc khai nhận, từ ngày 16/12 đến nay, ông Lộc cùng Hạnh và Dũng được ông Hòa thuê khai thác cát trái phép tại khu vực này.

Quá trình kiểm tra bãi tập kết, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông Lê Văn Thông (SN 1985, trú thôn 6, xã M'Đrắk) đang điều khiển xe tải BKS 47H-037.76 vào bãi để chở cát đi tiêu thụ.

Sau khi bắt giữ nhóm người nói trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản tạm giữ 3 ô tô tải, một bè hút cát, một máy xúc và hơn 60m3 cát.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện đã được Phòng CSGT bàn giao cho Công an xã Ea Riêng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.