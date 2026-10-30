Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra ở TP.HCM, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu hệ sinh thái AI C-Product, đồng thời chia sẻ các giải pháp phát triển hạ tầng, dữ liệu, công nghệ và quản trị, hướng tới nâng cao năng lực tự chủ AI của Việt Nam.

Kết nối công nghệ, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” quy tụ lãnh đạo Chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi về những xu hướng phát triển và động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ và thúc đẩy các cơ chế triển khai những dự án thiết thực, tạo ra kết quả cụ thể.

Theo Thủ tướng, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc kinh tế toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Gian hàng CMC thu hút khách tham quan với các giải pháp AI thực tiễn

Trong khuôn khổ diễn đàn, gian hàng CMC giới thiệu hệ sinh thái công nghệ và các giải pháp AI C-Product hướng tới nhu cầu thực tiễn của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đô thị thông minh.

Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu gồm CLEX, C-GOV, C-AGENT, CIVAMS, CMC AI Box và CMC AI Vision, thể hiện định hướng đưa AI vào thực tiễn nhằm hỗ trợ xử lý thông tin, tra cứu tri thức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, CMC góp phần thúc đẩy chuyển đổi AI, đồng thời hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Gian hàng thu hút sự quan tâm của đại biểu, chuyên gia và khách tham quan. Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm trực tiếp tạo cơ hội để CMC trao đổi về nhu cầu ứng dụng AI, kết nối đối tác và tìm kiếm hướng hợp tác triển khai công nghệ.

Gian hàng CMC thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

CMC chia sẻ góc nhìn về năng lực tự chủ AI

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là phiên chuyên đề về “Năng lực tự chủ AI (AI Sovereign)”, với sự tham gia thảo luận của ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ CMC TS. Tại phiên thảo luận, đại diện CMC chia sẻ quan điểm về những điều kiện cần thiết để Việt Nam từng bước làm chủ AI, từ hạ tầng công nghệ, dữ liệu đến năng lực phát triển và quản trị các hệ thống AI.

Theo ông Lê Minh, để thúc đẩy AI tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, cần tập trung vào hai hướng trọng tâm. Thứ nhất là phát triển hạ tầng công nghệ, bao gồm năng lực tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và hạ tầng truyền dẫn, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu, huấn luyện và triển khai các mô hình AI. Thứ hai là phát triển, làm chủ các công nghệ AI do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, đáp ứng những nhu cầu cụ thể của thị trường và xã hội, chẳng hạn các trợ lý AI phục vụ lĩnh vực pháp lý.

Đại diện CMC cũng nhấn mạnh, tự chủ AI không chỉ là làm chủ công nghệ mà còn bao gồm khả năng quản trị, kiểm soát dữ liệu và bảo đảm năng lực hạ tầng. Có thể hình dung AI như một chiếc xe: động cơ cần đủ mạnh để vận hành hiệu quả, nhưng đồng thời phải có hệ thống phanh tốt để kiểm soát và bảo đảm an toàn. Tương tự, phát triển AI cần song hành với cơ chế kiểm soát, nguyên tắc sử dụng và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ CMC TS, tham gia thảo luận tại phiên chuyên đề “Năng lực tự chủ AI (AI Sovereign)” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Từ ứng dụng AI đến quản trị AI ở cấp độ tổ chức

Theo chia sẻ của đại diện CMC, AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, doanh nghiệp và khu vực công. Tuy nhiên, khi triển khai AI ở quy mô tổ chức, việc sử dụng công nghệ cần đi kèm cơ chế quản trị rõ ràng, quy trình kiểm soát đầu ra và nguyên tắc vận hành phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao độ tin cậy, hạn chế rủi ro và phát huy hiệu quả của AI.

Để thúc đẩy hệ sinh thái AI phát triển, TP.HCM cần tiếp tục xây dựng cơ chế hợp tác cởi mở, xác định những bài toán thực tiễn cần giải quyết và tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ tham gia. Sự kết hợp giữa bối cảnh, dữ liệu và quy trình của khu vực công với năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai của doanh nghiệp sẽ góp phần đưa các giải pháp AI vào thực tiễn hiệu quả hơn.

Đồng hành cùng TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi AI

Thông qua hoạt động triển lãm và tham gia thảo luận chuyên đề, CMC khẳng định định hướng đồng hành cùng Chính phủ, TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi AI; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các sản phẩm AI do người Việt làm chủ.

Với chiến lược AI-X và định hướng “Make in Vietnam – Made by CMC”, CMC tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ AI và tạo dựng nền tảng cho tăng trưởng trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: CMC)