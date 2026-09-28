Chứng nhận áp dụng trên hệ sinh thái dịch vụ Viễn thông - CNTT, tiếp tục hoàn thiện nền tảng tiêu chuẩn quốc tế trong chiến lược Comprehensive Service Provider (CSP) - Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện của CMC Telecom.

Khi hạ tầng số của doanh nghiệp ngày càng mở rộng từ kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây đến bảo mật, dữ liệu và các dịch vụ được quản lý, yêu cầu đặt ra với nhà cung cấp không còn dừng ở chất lượng của từng dịch vụ riêng lẻ. Khách hàng cần một hệ sinh thái trong đó nhiều năng lực công nghệ có thể kết nối, được quản trị nhất quán và vận hành theo những chuẩn mực chung.

Trong bối cảnh đó, CMC Telecom vừa đạt chứng nhận ISO/IEC 20000-1:2018 về Hệ thống quản lý dịch vụ (Service Management System - SMS) do TÜV Nord CERT GmbH đánh giá và chứng nhận.

Chuẩn hóa hệ sinh thái dịch vụ toàn diện

ISO/IEC 20000-1:2018 là tiêu chuẩn quốc tế đặt ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý dịch vụ, hướng tới việc thiết lập, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến cách một tổ chức quản lý và cung cấp dịch vụ.

Điểm đáng chú ý trong chứng nhận của CMC Telecom là phạm vi áp dụng trên toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của doanh nghiệp, thay vì một sản phẩm hay một nhóm dịch vụ đơn lẻ.

Theo phạm vi chứng nhận, Hệ thống quản lý dịch vụ của CMC Telecom bao phủ các dịch vụ Viễn thông - CNTT gồm Truyền dữ liệu và Internet, Trung tâm dữ liệu, Thoại, Tin nhắn SMS, Camera đám mây, Điện toán đám mây, Dịch vụ quản lý và Dịch vụ bảo mật, phục vụ khách hàng nội bộ và bên ngoài theo danh mục dịch vụ của CMC Telecom.

Phạm vi áp dụng đồng thời bao phủ hệ sinh thái Data Center của CMC Telecom trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần tạo nên một hệ thống quản lý thống nhất giữa hạ tầng và các lớp dịch vụ được cung cấp trên hạ tầng đó.

Nền tảng cho chiến lược Comprehensive Service Provider

Việc đạt ISO/IEC 20000-1:2018 có ý nghĩa trong bối cảnh CMC Telecom đang triển khai chiến lược Comprehensive Service Provider (CSP) - Nhà cung cấp dịch vụ toàn diện.

Theo chiến lược này, các năng lực Connectivity, Data Center, CMC Cloud, Cyber Security, Managed Services và Data & ML được kết nối thành một hệ sinh thái nhằm đáp ứng xuyên suốt nhu cầu về hạ tầng số, dữ liệu, vận hành và an toàn thông tin của doanh nghiệp.

Một hệ sinh thái toàn diện không chỉ được tạo nên bởi số lượng dịch vụ. Khi khách hàng đồng thời sử dụng nhiều lớp công nghệ, khả năng quản lý xuyên suốt, kiểm soát chất lượng và liên tục cải tiến trở thành một phần quan trọng của chất lượng dịch vụ.

ISO/IEC 20000-1:2018 vì vậy bổ sung một lớp tiêu chuẩn ở cấp độ quản lý dịch vụ cho chiến lược CSP của CMC Telecom. Khách hàng có thêm một cơ sở để đánh giá khả năng của nhà cung cấp trong việc quản trị một hệ sinh thái công nghệ phức hợp theo những nguyên tắc và quy trình được chuẩn hóa.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế phía sau hệ sinh thái dịch vụ của CMC Telecom

ISO/IEC 20000-1:2018 tiếp tục bổ sung vào hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế mà CMC Telecom xây dựng cho hạ tầng và các dịch vụ Viễn thông - CNTT.

CMC Telecom đã đạt nhiều tiêu chuẩn ISO quan trọng như ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng; ISO/IEC 27001 về hệ thống quản lý an toàn thông tin; ISO/IEC 27017 về kiểm soát an toàn thông tin cho dịch vụ đám mây; ISO/IEC 27018 về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường đám mây; ISO 50001 về hệ thống quản lý năng lượng.

Trong lĩnh vực Data Center, CMC Telecom đã đạt trọn bộ Uptime Tier III cho Thiết kế, Xây dựng và Vận hành bền vững, cùng tiêu chuẩn PCI DSS phục vụ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu thanh toán.

Ở lĩnh vực an toàn thông tin, năng lực của CMC Telecom tiếp tục được kiểm chứng thông qua bộ ba chứng nhận CREST, cùng chứng nhận Hệ thống thông tin cấp độ 4 và các tiêu chuẩn, chứng nhận chuyên ngành khác.

Việc đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thông tin, Cloud, Data Center, năng lượng, bảo mật và quản lý dịch vụ cho thấy cách tiếp cận theo hệ thống của doanh nghiệp: tiêu chuẩn quốc tế không đứng riêng ở từng sản phẩm mà trở thành nền tảng xuyên suốt cho việc xây dựng và vận hành hệ sinh thái dịch vụ.

Với việc bổ sung ISO/IEC 20000-1:2018, CMC Telecom tiếp tục hoàn thiện nền tảng tiêu chuẩn cho chiến lược Comprehensive Service Provider, nơi các năng lực từ Connectivity, Data Center, Cloud, Cyber Security, Managed Services đến Data & ML được kết nối và vận hành trong một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện theo các chuẩn mực quốc tế.