Chương trình cung cấp góc nhìn toàn diện về bối cảnh an ninh mạng Việt Nam, những thay đổi trong khung pháp lý và lộ trình triển khai thực tế, giúp doanh nghiệp SME xây dựng năng lực an toàn thông tin phù hợp với quy mô và ngân sách.

Cập nhật toàn cảnh an ninh mạng Việt Nam 2025-2026

Mở đầu chương trình, các chuyên gia của CMC Telecom sẽ chia sẻ bức tranh toàn cảnh an ninh mạng Việt Nam giai đoạn 2025-2026.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình an ninh mạng, webinar sẽ phân tích những điểm đáng chú ý của Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116) và Nghị định 356 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, giúp doanh nghiệp hiểu rõ yêu cầu mới, đối tượng chịu tác động cũng như các nội dung cần ưu tiên triển khai.

Thông qua phần đó, người tham dự sẽ có góc nhìn đầy đủ về bối cảnh hiện nay và hiểu vì sao tuân thủ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bài toán "vừa túi tiền" cho doanh nghiệp SME

Một trong những nội dung trọng tâm của webinar là lời giải cho bài toán mà phần lớn doanh nghiệp SME đang đối mặt: làm thế nào để đảm bảo an toàn thông tin khi nguồn lực còn hạn chế?

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp SME thường gặp ba khó khăn lớn:

- Hạn chế về ngân sách đầu tư.

- Thiếu nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin.

- Khó tiếp cận và vận hành các công nghệ bảo mật chuyên sâu.

Thay vì đầu tư dàn trải hoặc chạy theo các giải pháp phức tạp, webinar sẽ chia sẻ cách tiếp cận phù hợp hơn thông qua việc tận dụng các dịch vụ bảo mật trên nền tảng SaaS (Security as a Service), giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu, đơn giản hóa vận hành và dễ dàng tiếp cận các công nghệ bảo mật hiện đại với sự đồng hành của các đơn vị có kinh nghiệm.

Đồng thời, chương trình sẽ giới thiệu lộ trình xây dựng Hệ thống thông tin Cấp độ 1 và Cấp độ 2, tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin và tuân thủ theo quy định.

Đặc biệt, các chuyên gia sẽ chia sẻ "Bộ tứ giải pháp chi phí tối ưu - hiệu quả tối đa" dành cho doanh nghiệp SME, bao gồm:

- Firewall

- Web Application Firewall (WAF)

- Endpoint Detection & Response (EDR)

- Đào tạo nâng cao nhận thức an toàn thông tin

Cùng với các giải pháp công nghệ, webinar cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống chính sách và quy trình an toàn thông tin nội bộ nhằm xây dựng năng lực phòng ngừa từ bên trong tổ chức, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bền vững.

Thông điệp xuyên suốt của phần chia sẻ là: "Không cần đầu tư hàng tỷ đồng hay xây dựng một hệ thống đồ sộ. Doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể an toàn nếu biết đầu tư đúng chỗ."

Lộ trình triển khai và cơ hội trải nghiệm dịch vụ miễn phí

Không dừng lại ở việc phân tích quy định hay giới thiệu giải pháp, webinar sẽ giúp doanh nghiệp hình dung rõ lộ trình triển khai thông qua công thức 3 bước đơn giản sẽ được cung cấp trong hội thảo.

Đặc biệt, 20 doanh nghiệp đầu tiên đăng ký và tham dự webinar sẽ nhận được gói trải nghiệm miễn phí dịch vụ Vulnerability Assessment (VA) từ CMC Telecom, bao gồm:

- Kiểm tra và rà soát lỗ hổng bảo mật cho 01 website.

- Báo cáo đánh giá chi tiết về các lỗ hổng được phát hiện cùng khuyến nghị xử lý từ đội ngũ chuyên gia.

Qua chương trình, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đánh giá khách quan hiện trạng an toàn thông tin của mình, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai phù hợp.

Mục tiêu cuối cùng của webinar không chỉ là giúp doanh nghiệp hiểu và đáp ứng các yêu cầu của Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116) và Nghị định 356 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mà còn hướng tới việc xây dựng một nền tảng an toàn thông tin vững chắc để bảo vệ hoạt động kinh doanh, nâng cao niềm tin của khách hàng và đối tác, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi số.

“Giải mã Luật An ninh mạng 2025 - Doanh nghiệp SME cần làm gì để đảm bảo tuân thủ?” Thời gian: 09:00 - 10:30 | Thứ Năm, ngày 13/08/2026 Hình thức: Trực tuyến (Online Webinar)

Đối tượng tham dự: Các chủ doanh nghiệp SME, các giám đốc vận hành, phụ trách Công nghệ Thông tin, chuyển đổi số, bộ phận phụ trách pháp lý và quản trị rủi ro. Đăng ký tham dự miễn phí Webinar được tổ chức hoàn toàn miễn phí với số lượng chỗ tham dự trực tuyến có hạn. Ngoài cơ hội cập nhật những thay đổi mới nhất về pháp lý và xu hướng an ninh mạng, doanh nghiệp còn được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia của CMC Telecom để giải đáp những vấn đề đang gặp phải trong quá trình triển khai. Đặc biệt, 20 doanh nghiệp đầu tiên đăng ký và tham dự chương trình sẽ được CMC Telecom tặng gói trải nghiệm miễn phí dịch vụ Vulnerability Assessment (VA) cho 01 website cùng báo cáo đánh giá chi tiết từ chuyên gia. Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham dự miễn phí tại: https://event.cmctelecom.vn/the-next-gen-infra

(Nguồn: CMC Telecom)