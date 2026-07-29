Ngày 28/7, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã công bố lệnh cấm đối với robot hình người sản xuất ở nước ngoài, với lý do công nghệ này đặt ra "rủi ro không thể chấp nhận" đối với an ninh quốc gia.

Theo định nghĩa của FCC, các dòng robot bị cấm bao gồm "thiết bị robot tiên tiến", trong đó có robot hình người và robot bốn chân mô phỏng động vật.

A3 Ultra, mẫu robot hình người kích thước tiêu chuẩn thiết kế cho các công việc thương mại và dịch vụ công cộng của Agibot. Ảnh: Agibot

Lệnh cấm dự kiến sẽ giáng đòn mạnh vào Unitree - công ty hàng đầu thế giới về robot hình người Trung Quốc đang nắm giữ gần 1/5 thị phần toàn cầu, theo số liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research.

Là một trong ba doanh nghiệp đại lục thống trị ngành công nghiệp non trẻ nhưng đầy sức hút, Unitree gần đây đã bị Lầu Năm Góc đưa vào danh sách các công ty bị cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Gần đây, Unitree đã thiết lập quan hệ đối tác với Nvidia nhằm tích hợp dòng chip Blackwell tiên tiến nhất của "ông lớn" chip AI vào bộ não robot. Phía Nvidia khẳng định dữ liệu thu thập từ các robot sẽ chỉ được lưu trữ tại Mỹ, đồng thời cho biết tệp khách hàng lớn nhất của Unitree hiện nay là các viện nghiên cứu và tổ chức học thuật xứ cờ hoa.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ lo ngại robot thu thập dữ liệu có thể bị lợi dụng để theo dõi người dân Mỹ, gia tăng năng lực cho các cơ quan tình báo nước ngoài hoặc chiếm quyền điều khiển từ xa, FCC nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 28/7.

Bên cạnh robot hình người, FCC cũng siết chặt quản lý đối với bộ biến tần (power inverter) - linh kiện cốt lõi cho phép nguồn năng lượng tái tạo và pin kết nối với lưới điện, cùng các thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu.

Các lệnh hạn chế mới phản ánh mục tiêu cốt lõi của chính quyền Tổng thống Trump trong việc ưu tiên công nghệ sản xuất tại Mỹ, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp đưa dây chuyền sản xuất về trong nước.

Quy định hạn chế hiện áp dụng đối với các mẫu robot và biến tần chưa được thương mại hóa. Dù vậy, FCC vẫn nắm quyền lực pháp lý để thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các dòng sản phẩm đã từng được cấp phép tiêu thụ tại Mỹ.

Trong khi robot hình người tích hợp "bộ não" trí tuệ nhân tạo (AI) được các nhà phân tích dự báo sẽ sớm bùng nổ trong đời sống dân sự và công nghiệp, làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu ồ ạt tại Mỹ cũng sẽ phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp biến tần ổn định.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất biến tần lớn nhất thế giới, dẫn đầu bởi các tập đoàn như Sungrow Power Supply và Huawei - những thực thể vốn đang gánh chịu nhiều lệnh trừng phạt khắt khe từ Washington.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái này.

(Theo The Guardian)