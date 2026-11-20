Tại lễ trao giải ngày 5/11/2026 ở sân vận động Wembley, London, CMC Telecom được xướng tên cùng STC Group và WorldFirst ở hạng mục về chiến lược trải nghiệm khách hàng B2B. Theo danh sách kết quả do ban tổ chức công bố, CMC Telecom là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đoạt giải tại ICXA® 2026. Danh sách được vinh danh năm nay còn có các thương hiệu công nghệ quốc tế như Vodafone, Lenovo và Tata Communications.

Do Awards International tổ chức, ICXA® tôn vinh các chiến lược và sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng trên thế giới. Năm 2026, gần 400 hồ sơ vào vòng chung kết, với các tổ chức đến từ 63 quốc gia. Các đội tham dự vòng chung kết trình bày trực tiếp trước hội đồng giám khảo, trong đó có các chuyên gia sở hữu chứng chỉ Certified Customer Experience Professional (CCXP).

Trải nghiệm khách hàng là trách nhiệm của mọi vị trí

Với khách hàng doanh nghiệp, trải nghiệm với một nhà cung cấp hạ tầng số được hình thành trong suốt quá trình hợp tác. Khi lựa chọn giải pháp, khách hàng cần được tư vấn sát với nhu cầu. Khi triển khai, họ cần các bên phối hợp rõ ràng. Khi dịch vụ đi vào vận hành, điều họ trông đợi là sự chủ động và khả năng hỗ trợ đáng tin cậy. Mỗi giai đoạn đòi hỏi chuyên môn khác nhau, nhưng chất lượng trải nghiệm phụ thuộc vào cách các đội ngũ phối hợp với nhau.

Đó là cơ sở để CMC Telecom xây dựng Văn hóa Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience Culture - CXC). Từ đội ngũ tư vấn, thiết kế giải pháp đến các bộ phận triển khai, vận hành và hỗ trợ, mỗi vị trí đều có trách nhiệm với trải nghiệm mà khách hàng nhận được. Tư duy lấy khách hàng làm trung tâm vì vậy được đưa vào cách doanh nghiệp thiết kế sản phẩm, xây dựng quy trình và cung cấp dịch vụ.

CMC Telecom xem khách hàng là người thầy và người đồng hành dài hạn. Những yêu cầu và phản hồi từ thực tế giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn điều khách hàng coi trọng, từ đó điều chỉnh cách tư vấn, triển khai và hỗ trợ trong suốt quá trình hợp tác.

Tạo ra sự khác biệt ở mọi điểm chạm

Với CMC Telecom, tuyên ngôn “Tạo ra sự khác biệt ở mọi điểm chạm” đặt ra một yêu cầu cụ thể: khách hàng phải cảm nhận được sự tận tâm, hiệu quả và chuyên nghiệp trong cách doanh nghiệp phục vụ. Sự tận tâm thể hiện ở việc hiểu đúng nhu cầu. Sự chuyên nghiệp thể hiện qua cách phối hợp và phản hồi. Hiệu quả được nhìn nhận từ mức độ giải pháp đáp ứng bài toán thực tế của khách hàng.

Mỗi doanh nghiệp có một ưu tiên riêng. Có khách hàng đặt tính liên tục của hệ thống lên hàng đầu. Có khách hàng cần mở rộng hạ tầng theo từng giai đoạn để theo kịp kế hoạch kinh doanh. Hiểu rõ những ưu tiên ấy là điểm khởi đầu để CMC Telecom thiết kế trải nghiệm có giá trị cho từng khách hàng.

Giải Bạc tại Wembley mang lại niềm tự hào cho đội ngũ CMC Telecom, những người góp phần xây dựng trải nghiệm khách hàng qua công việc mỗi ngày. Sự ghi nhận quốc tế cũng tiếp thêm động lực để doanh nghiệp giữ lời cam kết với khách hàng bằng chất lượng của từng lần tư vấn, triển khai và hỗ trợ.

(Nguồn: CMC Telecom)