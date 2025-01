Mối đe dọa DDoS ngày càng tăng

Theo báo cáo của CMC Telecom, các cuộc tấn công DDoS đang gia tăng mạnh mẽ, tăng 32% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2024 so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành Tài chính Ngân hàng chiếm 40% tổng số cuộc tấn công.

Đây là ngành mà yêu cầu tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, cùng với các mục tiêu thường xuyên khác như Giáo dục và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Không chỉ làm gián đoạn dịch vụ, DDoS còn gây thiệt hại tài chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức. Điều này chỉ ra những lỗ hổng đáng lo ngại trong các tổ chức hiện nay. Do vậy, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ toàn diện là cần thiết để bảo vệ hoạt động và uy tín của doanh nghiệp.

Để giải quyết những thách thức này, CMC Telecom và Nexusguard giới thiệu giải pháp ANTI-DDoS, được hỗ trợ bởi các Trung tâm DDoS Scrubbing. Đây là các trung tâm xử lý lưu lượng mạng được thiết kế để bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công DDoS (Distributed Denial of Service). Khi xảy ra một cuộc tấn công DDoS, lưu lượng mạng sẽ được chuyển hướng đến các Trung tâm này.

Theo các chuyên gia của CMC Telecom, ANTI-DDoS cung cấp hàng rào bảo vệ đa lớp, bao gồm ứng dụng, network lớp L3/L4 và dịch vụ DNS. Cách tiếp cận toàn diện này đảm bảo việc giảm thiểu tối đa mọi lỗ hổng tiềm ẩn, ngăn chặn gián đoạn dịch vụ và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Với công nghệ Bastions tiên tiến của Nexusguard, các Trung tâm DDoS Scrubbing trong nước đảm bảo độ trễ tối thiểu, mang lại khả năng phòng vệ nhanh chóng và đáng tin cậy. Đồng thời, giải pháp này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chủ quyền dữ liệu, giữ toàn bộ dữ liệu nhạy cảm trong lãnh thổ Việt Nam.

Ông Donny Chong, Giám đốc Sản phẩm của Nexusguard, chia sẻ: “Nhờ hợp tác với CMC Telecom, chúng tôi mang đến giải pháp DDoS phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Việt, kết hợp khả năng phòng vệ mạnh mẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn địa phương. Điều này giúp các tổ chức nâng cao khả năng ứng phó trước những mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng”.

Bảo vệ tương lai số của Việt Nam

Ông Trần Nhật Minh, Trưởng phòng Vận hành & Phản ứng An toàn thông tin CMC Telecom nhận định: “Trước sự tinh vi ngày càng tăng của các cuộc tấn công DDoS, các doanh nghiệp cần áp dụng chiến lược phòng ngừa chủ động. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tức thời, các tổ chức cần có kế hoạch dài hạn về an ninh mạng và đưa nó thành chiến lược của mình, bao gồm rà soát đánh giá các rủi ro an toàn thông tin định kỳ, nâng cao nhận thức về DDoS và đầu tư vào công nghệ bảo vệ DDoS hiệu quả về chi phí để luôn đón đầu các mối đe dọa”.

Cũng theo ông Minh, để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng sẵn sàng của dữ liệu hạ tầng, duy trì sự tin tưởng của khách hàng cũng như đối tác, doanh nghiệp có thể hợp tác với CMC Telecom và Nexusguard. Sự hỗ trợ từ hai đối tác hàng đầu sẽ bảo vệ hoạt động của doanh nghiệp trước các mối đe dọa DDoS cùng với các chuyên gia và giải pháp ANTI-DDoS kết hợp trung tâm xử lý DDoS Scrubbing.

Thúy Ngà