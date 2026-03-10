Thylane Blondeau từng được ca ngợi là cô bé đẹp nhất thế giới. Ảnh: Unilad

Thylane Blondeau, người Pháp, từng gây chú ý toàn cầu khi được truyền thông gọi là "cô bé đẹp nhất thế giới" lúc 6 tuổi, giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô vừa thông báo chính thức đính hôn với bạn trai Ben Attal, theo Unilad.

Trên trang Instagram cá nhân, hôm 9/3, Blondeau chia sẻ loạt hình ảnh lãng mạn trong chuyến du lịch tại Hy Lạp, khoe chiếc nhẫn đính hôn cùng khoảnh khắc bên vị hôn phu.

Một trong những bức ảnh cho thấy bàn ăn ngoài trời dành cho 2 người, được trang trí bằng những cánh hoa hồng đỏ, tạo nên khung cảnh cầu hôn lãng mạn.

Thylane Blondeau được bạn trai cầu hôn. Ảnh: Instagram

Thylane Blondeau, hiện 24 tuổi, bắt đầu bước chân vào làng thời trang từ rất sớm. Năm 3 tuổi, cô được trợ lý của nhà thiết kế nổi tiếng Jean Paul Gaultier phát hiện trong lúc đang đi dạo tại Paris cùng mẹ. Từ nhỏ, nhờ gương mặt xinh đẹp, cô đã được mời chụp ảnh.

Năm lên 6 tuổi, cô được truyền thông đặt cho danh xưng "cô bé đẹp nhất thế giới". Khi trưởng thành, cô từng lập nhiều dấu mốc trong ngành thời trang, trong đó có việc trở thành một trong những người mẫu trẻ nhất từng chụp hình cho Vogue Paris.

Danh xưng "cô bé đẹp nhất thế giới" đôi khi khiến cô cảm thấy áp lực. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph năm 2018, Blondeau chia sẻ rằng, khi còn nhỏ, cô không thực sự hiểu ý nghĩa của danh hiệu này.

"Khi còn nhỏ, mọi người hay nói 'cháu là cô bé đẹp nhất thế giới đó có biết không', nhưng tôi không để ý đến việc đó", cô nhớ lại.

Khi trưởng thành, cô dường như vẫn khiêm tốn trước mọi lời khen. Cô cho biết: "Mọi người vẫn nói tôi là người đẹp nhất, nhưng tôi chỉ nghĩ mình đơn giản là một người bình thường".

Thylane Blondeau không phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Instagram

Cô sở hữu gương mặt được cho là gần với “tỷ lệ vàng”, mang vẻ đẹp gợi cảm và cá tính. Hiện nay, cô làm việc với một công ty người mẫu đồng thời là nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của một thương hiệu tóc của riêng mình.

Từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô khẳng định điều này không đúng. Thylane cho biết, chưa từng can thiệp thẩm mỹ, những thay đổi về ngoại hình chủ yếu nhờ trang điểm.

“Tôi biết nhiều người trẻ hiện nay phẫu thuật thẩm mỹ từ khá sớm, nhưng tôi chưa từng đụng chạm gì. Mọi người có thể nhìn lại những bức ảnh của tôi khi còn nhỏ, mọi thứ vẫn như vậy”, cô chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi tin đồn này đã theo cô từ khi mới 10 tuổi.

Sau nhiều năm trưởng thành, Thylane Blondeau giờ đây đang bước sang một chương mới trong cuộc đời, không chỉ với sự nghiệp ổn định mà còn với kế hoạch xây dựng tổ ấm cùng Ben Attal.