Trần Thu Hương (SN 2000, quê Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) được biết đến từ năm 2019 với đám cưới hoành tráng tổ chức tại tòa lâu đài 7 tầng bề thế, sang trọng.

Cô dâu Thu Hương được rước dâu bằng siêu xe, không gian cưới được bài trí nguy nga, lộng lẫy và lễ thành hôn có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng.

Thu Hương khoác váy cô dâu trước lâu đài 7 tầng vào 7 năm trước

Không chỉ thế, hôn lễ còn được chú ý bởi số của hồi môn “khủng” cô dâu nhận được từ bố mẹ, gồm 200 cây vàng và 2 sổ đỏ. Từ hình ảnh đeo vàng trĩu cổ, Thu Hương được mệnh danh là “cô dâu 200 cây vàng”.

Sau đám cưới hoành tráng, cuộc sống riêng của “cô dâu 200 cây vàng” vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Trong 7 năm, Thu Hương sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh gia đình, công việc.

Thu Hương - mẹ 3 con trẻ trung, xinh đẹp

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Cách cô được chồng yêu thương, chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ thế, Thu Hương còn gây ngỡ ngàng bởi sắc vóc xinh đẹp. Sau mỗi kỳ sinh nở, cô lấy lại vóc dáng rất nhanh. So với hình ảnh “cô dâu 200 cây vàng” 7 năm trước, giờ đây Thu Hương được nhận xét có vẻ ngoài đằm thắm, quyến rũ hơn nhiều.

Ngày 24/3, Thu Hương bất ngờ thông báo trên trang cá nhân về chuyện hôn nhân, cho biết, vợ chồng cô đã ly thân hơn 1 năm, hiện trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Lý do được đưa ra là “không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp với nhau trên con đường hôn nhân”.

Cô thường chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh trên trang cá nhân

Thông báo của “cô dâu 200 cây vàng” khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, cô vẫn được biết đến với cuộc hôn nhân viên mãn.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thu Hương cho hay, chuyện hôn nhân của cô tan vỡ là sự thật. Vợ chồng cô đã ly thân được hơn 1 năm. Vì hai bên gia đình có mối quan hệ làm ăn nên mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó.

Tuy nhiên, giờ đây cô muốn có sự rõ ràng, muốn hoàn tất thủ tục ly hôn để cả hai có cuộc sống mới.

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình giải quyết, hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, có quá nhiều lời đồn đoán sai sự thật về tôi nên tôi đã đăng một bài viết trên trang cá nhân để đính chính rõ ràng.

Hiện tại, tôi và chồng không còn liên quan đến nhau”, Thu Hương nói.

"Cô dâu 200 cây vàng" ngày càng đằm thắm, quyến rũ

Thu Hương cho biết thêm, cách đây 2 tuần, cô đã đưa 3 con lên Hà Nội sống, học tập và làm việc. Trước đó, cô đã thông báo việc này đến gia đình hai bên.

“Bảy năm bước vào hôn nhân, tôi không nhận được bất kỳ bài học nào ngoài bài học làm mẹ. Tôi tự lo nhà ở, nơi học hành và cuộc sống hàng ngày của các con”, Thu Hương nói.

Thu Hương đang gây dựng cuộc sống mới bên các con

Sau tất cả, cô muốn các con được bình yên, không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của người lớn. Cô cho biết thêm, sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, cô sẽ chia sẻ nhiều hơn về quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình.

