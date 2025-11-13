Tối 13/11, hôn lễ của người mẫu Hương Liên và doanh nhân trẻ Lê Minh Trung diễn ra tại Hà Nội có gần 700 khách mời tham dự. Không gian tiệc cưới trang trí bởi hoa sen và cây tre - đại diện cho cặp đôi, toát lên vẻ dịu dàng nhưng kiên cường, hài hòa.

Vợ chồng Hương Liên cùng cha mẹ 2 bên gia đình.

Cựu thí sinh The Face làm việc với ê-kíp suốt hơn 6 tháng để hoàn thiện bối cảnh hôn lễ. Chồng và gia đình hai bên cũng đóng góp ý tưởng, hỗ trợ công việc để ngày vui thêm trọn vẹn. Trong tiệc, cô dâu biểu diễn đàn tranh kết hợp giai điệu hiện đại, tạo sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất trong tiệc cưới là khi chú rể Lê Minh Trung bế bổng cô dâu Hương Liên lên giữa sân khấu. Trong chiếc váy cưới trắng xòe bồng bềnh, Hương Liên cười hạnh phúc khi được ông xã ôm chặt giữa không gian lung linh ánh đèn. Cô vòng tay qua vai chồng, gương mặt tràn ngập niềm vui trong ngày trọng đại của đời mình.

Khoảnh khắc đặc biệt trong đám cưới.

Hương Liên chơi đàn tranh:

Có mặt ở tiệc cưới, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Quỳnh Anh tiết lộ với VietNamNet đám cưới của Hương Liên vô cùng ấm cúng. Mặc dù cô dâu không có quá nhiều bạn bè trong showbiz nhưng hôn lễ vẫn có sự góp mặt của những đàn anh đàn chị như siêu mẫu Vũ Thu Phương, NTK Ivan Trần, người mẫu Tú Anh.

Á hậu xúc động chia sẻ: "Khoảnh khắc cô dâu chú rể nắm tay, tôi thấy Hương Liên vô cùng hạnh phúc, chứng tỏ em đã cưới đúng người".

Vũ Thu Phương và á hậu Quỳnh Anh bên những người bạn trong showbiz của cô dâu Hương Liên.

Sau hôn lễ, Hương Liên sẽ dành thời gian cho gia đình nhưng vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, xem đây là khởi đầu cho hành trình mới đầy xúc cảm.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê Hà Nam, nổi tiếng qua cuộc thi The Face Vietnam 2023. Cô cao 1,7m, có khuôn mặt thanh thoát, làn da sáng và nụ cười thu hút.

Chồng Hương Liên là Lê Minh Trung, hơn cô 12 tuổi, làm một doanh nghiệp lớn.

Á hậu Quỳnh Anh và cô dâu Hương Liên vui đùa bên nhau:

Minh Dũng

Ảnh, video: QA