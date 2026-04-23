Tình thương vô bờ của ông bà nội

Loạt khoảnh khắc xúc động trong đám cưới của cô dâu Hà Tĩnh – Đào Thị Kim Ngân (SN 1999) thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Hình ảnh cô dâu hạnh phúc nhận quà cưới từ ông bà nội rồi bật khóc ôm chầm lấy ông bà khiến người xem nghẹn ngào. Phía sau đó là câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương vô bờ ông bà nội dành cho người cháu gái mồ côi.

Ông bà nội - những người nuôi nấng Kim Ngân khôn lớn

Ông bà nội của Kim Ngân là ông Đào Văn Chắt (SN 1949) và bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1954). Ông bà sống tại Hà Tĩnh và sinh được 5 người con: 3 gái, 2 trai.

Bố Ngân mất vì bệnh nặng khi cô lên 5 tuổi. Một năm sau, mẹ cô vì quá đau buồn mà cũng qua đời. Sáu tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, Ngân được ông bà nội nuôi nấng, chăm lo từng chút một.

Ngân kể, suốt thời cấp 1, cô được ông nội đưa đón đi học dù nhà cách trường chỉ 100m. Lớn lên, mỗi khi đi học thêm vào buổi tối, cô đều được ông nội đưa đi, đón về.

Bà nội thể hiện tình yêu thương bằng cách chăm lo cho Ngân từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mỗi bữa cơm gia đình đều được nấu theo sở thích của cô.

Những lúc Ngân ốm, ông bà thay phiên nhau thức đêm chăm sóc. Có lần, ông nội chạy xe vượt 60km đi tìm chỗ cắt thuốc chữa bệnh cho Ngân.

Khoảnh khắc Ngân bật khóc khi được ông bà nội trao tặng quà cưới

Những lần Ngân thức đêm ôn thi, dù là 2-3h, ông bà vẫn đợi cô học xong mới đi ngủ. Thương cháu học hành vất vả, ông pha sữa, bà lấy bánh cho cháu ăn thêm.

“Tôi ở cùng ông bà trong căn nhà nhỏ. Cái gì tốt, cái gì ngon, ông bà cũng để dành cho tôi. Ông bà đã dành cả đời để nuôi tôi lớn lên như thế”, Ngân xúc động kể.

Dù không có cha mẹ đồng hành nhưng Ngân chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn tình cảm. Ngược lại, cô luôn thấy mình là đứa trẻ nhận được nhiều tình thương nhất trên đời khi có ông bà chăm sóc; cô, dì, chú, bác đùm bọc, thương yêu.

Đám cưới xúc động

Tuổi 27, khi đã có sự nghiệp vững chắc, Ngân quyết định kết hôn. Đám cưới của cô và chú rể Đoàn Quyết Chiến (SN 1997, Hà Tĩnh) được tổ chức vào tháng 2/2026.

Ngân đã tìm được bến đỗ hạnh phúc

Ngày vui của Ngân được ông bà và hai bên nội, ngoại chuẩn bị tươm tất. Ông bà nội làm lại sân, sửa sang nhà cửa để không gian cưới sạch sẽ hơn. Cô, chú giúp Ngân lo cỗ cưới, mời mọc, tiếp đón họ hàng. Ngân chỉ cần mặc váy cưới, trang điểm thật xinh đẹp để sánh vai bên chú rể của mình.

Trong ngày cưới, Ngân được ông bà nội tặng vàng và sổ đỏ, như một cách trao điểm tựa cho cháu gái trước khi về nhà chồng. Ngân không nhớ ông bà mình đã khóc bao nhiêu lần trong ngày vui của cháu gái, chỉ biết mắt ông bà lúc nào cũng đỏ hoe.

Ông nội Kim Ngân xúc động trong lễ cưới của cháu gái

“Trong lễ gia tiên, tôi dành riêng hai chiếc ghế trống cho bố mẹ để bày tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành. Khi nhìn thấy hai chiếc ghế, ông nội - người vốn ít khi rơi nước mắt - cứ khóc mãi. Bà nội tôi cũng không kìm được xúc động.

Ông bà dặn chú rể: ‘Hãy yêu thương cục vàng của ông bà’”, Ngân kể.

Ngày vui của Ngân, người thân khóc rất nhiều. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi cháu gái mồ côi cha mẹ giờ đây đã khôn lớn, trưởng thành và tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Hai ghế trống Ngân dành cho bố mẹ đã khuất của mình

Thấu hiểu tình cảm gia đình đáng quý ấy, chú rể Đoàn Chiến hứa hẹn trong lễ cưới, sẽ yêu thương và trân trọng Kim Ngân bằng tất cả những gì anh có. Bố mẹ Chiến cũng hứa sẽ xem con dâu như con gái út trong nhà để yêu thương.

“Từ câu chuyện của mình, tôi muốn lan tỏa niềm tin vào một tương lai tươi sáng, cũng như tình yêu thương và tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Bởi suốt những năm qua, tôi đã nhận được rất nhiều yêu thương như thế”, Ngân xúc động bày tỏ.

Ảnh và video: NVCC