Chuyện tình 10 năm

Có chiều cao 1m9 vào năm 17 tuổi, Cao Duy Khương (SN 1998, phường Long Phú 1, tỉnh Cần Thơ) đã quá quen với những tình huống bi hài liên quan đến vóc dáng lênh khênh của mình.

Dù ở nhà, lớp học hay nơi làm việc, Khương luôn là người cao nhất. Thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện, sinh hoạt, anh được các linh mục, tu sĩ đặt cho biệt danh là “Dài”.

Duy Khương có chiều cao nổi bật

Bạn bè trong xóm hay đàn em ở trường cũng gọi anh bằng biệt danh ấy. Dần dần, cái tên Duy Khương ít được nhắc đến.

“Giường của tôi được thiết kế dài 1,96m nhưng đôi khi vẫn bị cấn đầu. Khi đi ô tô, tôi chỉ có thể ngồi ghế lái hoặc ghế phụ vì hai vị trí này có thể điều chỉnh để tránh chạm trần”, Khương chia sẻ.

Khi trưởng thành, nên duyên với cô gái cùng quê, kém mình 40cm - Nguyễn Ngọc Phương Uyên (SN 2001), Khương càng gặp nhiều tình huống thú vị. Cả hai gắn bó suốt 10 năm trước khi về chung một nhà.

Sinh ra và lớn lên gần nhau, hai gia đình cách nhau khoảng 1km, cặp đôi quen biết từ nhỏ. Lên cấp ba, họ học cùng trường, thường xuyên gặp nhau trên đường đến lớp. Từ những lời bông đùa vô tư của tuổi học trò, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

“Tình cảm khi ấy nhẹ nhàng, thích là không cần lý do. Khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra mọi điều ở cô ấy đều khiến tôi yêu mến và cũng là những gì tôi tìm kiếm ở người vợ tương lai.

Cô ấy thông minh, lanh lợi nhưng vẫn rất dịu dàng. Gia đình cô ấy sống tình cảm, nền nếp và tích cực. Cả cô ấy và gia đình đều được xóm làng quý mến”, Khương chia sẻ.

Cặp đôi bên nhau 10 năm trước khi về chung một nhà

Cặp đôi từng có thời gian yêu xa khi Uyên ở quê, còn Khương làm việc tại thành phố cách nhà khoảng 70km. Có lần, Uyên tự chạy xe vượt quãng đường dài đến thăm mà không báo trước. Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu đứng trước mặt, Khương vừa bất ngờ vừa xúc động.

Gắn bó khăng khít nhiều năm, chuyện tình cảm của Duy Khương và Phương Uyên nổi tiếng ở làng quê.

Hình ảnh đôi bạn trẻ sánh bước bên nhau đã quá đỗi thân quen. Với Khương, đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là động lực, một sự gắn kết vô hình giữa hai người.

Cô dâu bắc ghế hôn chú rể

Khương cao 1m90, còn Uyên chỉ cao 1m50. Sự chênh lệch này khiến cặp đôi gặp nhiều tình huống thú vị.

Mỗi khi đi cùng nhau, việc Uyên chỉ cao đến ngực của bạn trai thu hút nhiều sự chú ý. Một số người tò mò hỏi chiều cao cụ thể của cả hai, một số người lại thấy sự chênh lệch này rất dễ thương bởi Uyên giống như công chúa nhỏ trong vòng tay bạn trai.

Khi chụp ảnh chung, để có bức hình vừa ý, họ phải ngồi xuống, Khương nghiêng đầu hoặc chụp ở góc xa. Khi đi bộ, Khương đi chậm lại, còn Uyên phải sải bước nhanh hơn để có thể cùng nhịp...

Tuy nhiên, những tình huống như vậy không khiến họ phiền lòng, ngược lại càng làm cho mối quan hệ thêm vui vẻ, sinh động.

Được hai bên gia đình ủng hộ, cặp đôi làm lễ dạm ngõ vào tháng 6/2025 và tổ chức đám cưới vào tháng 2/2026.

Ngày đến studio chụp ảnh cưới, Duy Khương và Phương Uyên khiến cả ê kíp bất ngờ về sự chênh lệch chiều cao. Mọi người đưa ra nhiều ý tưởng tạo dáng, thậm chí kê sẵn ghế cho cô dâu đứng để bớt "đũa lệch", nhưng cặp đôi từ chối.

"Nếu không đũa lệch thì không còn là chúng tôi nữa. Chúng tôi không cần kê ghế hay tạo dáng cầu kỳ để giấu đi điều đó. Hai đứa mong có bộ ảnh cưới tự nhiên nhất", Khương kể.

Một số khoảnh khắc dễ thương trong đám cưới của cặp đôi.

Dẫu vậy trong ngày cưới chính thức, điều đó vẫn được linh động để phù hợp với hoàn cảnh. Cô dâu đi giày cao gót 15cm để không thấp hơn chú rể quá nhiều. Khi đứng trên sân khấu cưới, cô dâu đứng trên ghế 50cm để hôn chú rể dễ hơn.

"Nếu không bắc ghế thì việc cô dâu, chú rể trao nhau nụ hôn hơi khó thực hiện. Việc vợ tôi đứng trên chiếc ghế cao 50cm cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong lễ thành hôn", Khương cười nói.

Hai nhà gần nhau, cặp đôi "đũa lệch" đã có đám cưới trọn vẹn. Khoảnh khắc hai gia đình giao lưu vào buổi tối trước lễ cưới chính, chú rể bế bổng cô dâu hòa vào niềm vui chung... đều là kỷ niệm khó quên với cả hai.

Sau đám cưới, cặp đôi sống và làm việc ở Cần Thơ. 10 năm bên nhau, họ đã có đủ sự bao dung và thấu hiểu để cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc.

Ảnh: NVCC