Tối 12/11, bài đăng đòi tiền mừng cưới của một tài khoản có tên L.T.T.H được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ thể bài đăng: “Vợ chồng em cưới được hơn 4 tháng rồi. Nay em mở sổ ra xem để đi đám cưới, nhìn dòng tên em đã mừng cưới mà giờ vẫn chưa đi lại cho em, em sốc quá nên phải đăng bài cho mọi người nhớ. Thế nên, nếu thấy bài viết của em thì mong mọi người tương tác lại.

Việc tế nhị em không muốn đăng lên nhưng số tiền cũng nhiều, em không hỏi vì em cũng biết ngượng mà hình như các bác cũng muốn quên luôn hay sao. Mọi người thấy tương tác lại em nhé. Khi em không thấy phản hồi, em phải nhắn tin đòi thì không ra thể thống chi đâu ạ”.

Màn đòi tiền mừng cưới thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng chia làm 2 phe, một bên đồng tình với quan điểm “có đi có lại” của cô gái, một bên cho rằng, cô gái quá chi li, tính toán, gây mất tình cảm.

Tài khoản Bình Minh chia sẻ: “Lần đầu tiên thấy có người lên mạng đòi tiền mừng cưới. Quan điểm của tôi, ngày vui của mình thì hoan hỉ, không tính toán chuyện tiền mừng. Khi xưa, mình đi đám cưới người ta vì tình cảm, tiền mừng cưới cũng như một lời chúc phúc, không tính toán mai sau họ phải đi lại hay thế nào”.

Tài khoản Xuân Nương gay gắt hơn: “Mình mừng cưới họ thì họ cũng cho mình ăn cỗ mà. ‘Miệng ăn vai gánh’, có gì đâu mà chi li thế. Từ khi nào mừng cưới trở thành một món nợ buộc phải trả, không trả thì bị đòi như vậy”.

Tuy nhiên, nhiều người có ý kiến khác. Tài khoản Quỳnh Mây chia sẻ: “Mọi người nói không tính toán là nói dối. Bỏ cả đống tiền ra đi mừng cưới, rồi đến lúc mình cưới, họ lại bặt vô âm tín. Như vậy chẳng phải là muốn ăn không muốn trả sao? Cư xử như vậy mà bênh được thì cũng lạ”.

Tài khoản Thanh Loan cùng quan điểm: “Tôi từng trải qua nên hiểu nỗi bức xúc của cô gái. Tuy nhiên, đăng bài đòi tiền mừng như vậy cũng chưa khéo lắm. Mình cứ coi như đám cưới là cơ hội lọc bạn bè, hoan hỉ cho qua để ngày vui thêm trọn vẹn”.

Theo tìm hiểu, chủ nhân bài viết “viral” là L.T.T.H.

T.H. chia sẻ với PV VietNamNet, đám cưới của cô được tổ chức từ tháng 7/2025 nhưng mới đây, vì lý do riêng cô mới đăng bài đòi tiền mừng cưới lên trang cá nhân.

“Ở quê tôi, chuyện này rất bình thường. Tôi đăng bài vốn để mọi người ở quê biết thôi không ngờ lại nổi tiếng trên mạng xã hội như vậy”, H. chia sẻ.

T.H. nói, cô có thói quen ghi chép lại những khoản tiền mừng cưới bản thân từng mừng người thân, bạn bè.

Sau đám cưới, vợ chồng cô bóc phong bì và cẩn thận ghi lại số tiền mừng của từng người để sau này có dịp thì trả lại. Tuy nhiên, số phong bì cưới quá nhiều nên cô chưa nhớ ra những vị khách không tham dự cũng không gửi tiền mừng cưới.

“Gần đây, tôi mở sổ ra xem thì thấy nhiều người không đến dự, cũng không gửi tiền mừng cưới mình. Trong khi trước đó, tôi đều mừng họ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tôi nhận ra, mình nhiệt tình với họ nhưng họ không tôn trọng mình nên mới đăng bài như vậy”, T.H. chia sẻ.

T.H. nói thêm, trước đây cô xem việc “có đi mà không có lại” là chuyện thường. Bản thân cô dù từng gặp phải trường hợp này cũng vui vẻ cho qua.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cô thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự và cảm thấy “ức chế thay”. Đó là một phần lý do cô muốn một lần chia sẻ quan điểm của mình.

“Nhiều người xem nhẹ việc trả tiền mừng cưới, kiểu đi thì đi, không thì cũng kệ. Tôi thấy ức chế”, T.H nói.

Cô cho biết thêm, sau bài đăng đòi tiền mừng cưới, một số người đã lặng lẽ chuyển khoản cho cô mà không nhắn tin thông báo hay giải thích gì thêm.