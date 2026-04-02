Cận kề tiết Thanh minh, tại công viên tưởng niệm sinh thái Phượng Hoàng Sơn (Lạc Dương, Trung Quốc), không khí trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng. Giữa những hàng bia mộ phủ bóng tùng bách, một cô gái trẻ lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, cúi đầu trước từng phần mộ rồi cẩn thận lau dọn, dâng hoa thay cho thân nhân người đã khuất.

Cô gái ấy là Tiểu Bạch, một người thuộc thế hệ 10X, hiện làm công việc tảo mộ thuê. Đây là nghề còn khá mới nhưng đang dần phổ biến, trang QQ đưa tin.

Tiểu Bạch làm công việc tảo mộ thuê, giúp người phương xa tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Ảnh: QQ

Theo chia sẻ, Tiểu Bạch từng theo học ngành âm nhạc và có thời gian du học tại Anh. Sau khi về nước, cô lựa chọn công việc khiến nhiều người bất ngờ: làm dịch vụ tảo mộ tại nghĩa trang. Trái với những đồn đoán về thu nhập “hấp dẫn”, cô cho biết mức lương chỉ khoảng hơn 4.000 NDT mỗi tháng (hơn 15 triệu đồng).

Những ngày giáp Thanh minh, công việc trở nên bận rộn hơn. Mỗi ngày, Tiểu Bạch thay mặt gia đình thực hiện nghi lễ cho khoảng 10 người đã khuất, cúi đầu hàng trăm lần. Với Tiểu Bạch, đây không phải là công việc mang tính hình thức.

“Chúng tôi luôn làm bằng sự chân thành, coi người đã khuất như chính người thân của mình. Khi gia đình đã tin tưởng gửi gắm, mình phải làm trọn vẹn trách nhiệm”, cô nói.

Cô gái trẻ phải cúi đầu nhiều lần nhưng luôn làm với tấm lòng chân thành. Ảnh: QQ

Điều khiến Tiểu Bạch trăn trở không phải là sự vất vả về thể chất, mà là những câu chuyện phía sau mỗi phần mộ.

Có những người con ở xa không thể về nước, có gia đình phải chịu nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, hay những cặp vợ chồng gắn bó cả đời nay âm dương cách biệt… Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau riêng.

Mỗi lần nhận lời nhờ cậy, Tiểu Bạch lại đối diện với những mất mát, tiếc nuối và tình cảm còn dang dở của một gia đình.

Nhiều người thắc mắc khi thấy một cô gái trẻ làm việc giữa nghĩa trang: “Bạn có sợ không?”. Thậm chí, Tiểu Bạch hiện sống một mình trên núi. Tuy vậy, cô khẳng định mình không hề sợ hãi.

Theo Tiểu Bạch, với người xa lạ, nghĩa trang có thể gợi cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng với thân nhân người đã khuất, đó lại là nơi chất chứa ký ức và nỗi nhớ. Khi hiểu được điều đó, cô không còn cảm thấy sợ hãi, mà coi mỗi lần tảo mộ là một lần kết nối cảm xúc.

Tại Phượng Hoàng Sơn, ngày càng nhiều người làm công việc tương tự. Họ giúp những gia đình không thể trực tiếp đến viếng hoàn thành tâm nguyện bằng việc dọn dẹp mộ phần, dâng hoa, đọc lời tưởng niệm, cầu nguyện thay.

Nền tảng âm nhạc và trải nghiệm du học giúp Tiểu Bạch mang đến sự tinh tế trong công việc. Cô thường tìm hiểu về cuộc đời, sở thích của người đã khuất, thậm chí mở những bản nhạc họ yêu thích trong lúc làm lễ, tạo nên không gian tưởng niệm đầy cảm xúc.

“Mỗi nỗi nhớ đều xứng đáng được trân trọng”, Tiểu Bạch nói. Cô mong rằng, thông qua công việc của mình, những người không thể trực tiếp đến viếng vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và thành kính.