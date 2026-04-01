Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, Thanh minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí hàng năm. Tiết khí này được lập lịch theo quan niệm của các quốc gia phương Đông.
Người xưa chọn ngày đầu tiên của tiết Thanh minh để làm tết Thanh minh.
Tết Thanh minh có nguồn gốc từ Trung Quốc với tên gọi “Thanh minh", mang ý nghĩa "ngày sáng tỏ" hoặc "ngày trong sáng", tượng trưng cho bầu trời quang đãng và không khí trong lành của thời điểm giao mùa.
Ngày lễ này diễn ra vào thời điểm trong năm khi thời tiết trở nên ấm áp, trong lành, thích hợp để người dân dọn dẹp, chăm sóc mộ phần tổ tiên và bày tỏ lòng thành kính.
Tri ân, tưởng nhớ ông bà tổ tiên
Tết Thanh Minh là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, dưỡng dục thông qua việc đến viếng, tảo mộ, chăm sóc mộ phần tổ tiên, những người đã khuất trong gia đình.
Đây cũng là thời gian để mọi người nhớ về cội nguồn, gắn kết tình cảm gia đình và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Gìn giữ bản sắc văn hóa
Tết Thanh minh gợi nhắc thế hệ trẻ về những giá trị truyền thống, tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhau thực hiện các nghi thức ý nghĩa, vun đắp tình cảm gắn kết.
Hòa mình vào thiên nhiên, đón nhận sức sống mới
Tết Thanh minh diễn ra vào mùa xuân, khi vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc.
Đây là thời điểm mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giúp con người cảm nhận rõ sự chuyển mình của thiên nhiên.
Nhiều gia đình cũng tranh thủ tổ chức các hoạt động ngoài trời như cắm trại, du lịch để tận hưởng không khí trong lành.
Gắn kết yêu thương, hướng về cội nguồn
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, tết Thanh Minh còn là dịp để mọi người thể hiện sự gắn bó với gia đình, tưởng nhớ tổ tiên và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Trong tác phẩm Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du viết: “Thanh minh trong tiết tháng Ba. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh…”.
Hai câu thơ không chỉ khắc họa sinh hoạt lễ hội truyền thống mà còn giúp nhiều thế hệ ghi nhớ thời điểm diễn ra ngày này theo âm lịch.
Tuy nhiên, cùng với quá trình hội nhập và yêu cầu đồng bộ với hệ thống lịch quốc tế, việc xác định tiết khí hiện nay được tính theo dương lịch dựa trên vị trí của Mặt trời.
Do đó, Tết Thanh minh, tức ngày đầu tiên của tiết Thanh minh, được xác định theo dương lịch, sau đó quy đổi sang âm lịch.
Thông thường, tiết Thanh minh kéo dài khoảng 15–16 ngày. Thời điểm bắt đầu thường rơi vào ngày 4/4 hoặc 5/4 dương lịch và kết thúc vào khoảng 19/4 hoặc 20/4, ngay trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ.
Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5/4 và kéo dài đến ngày 20/4 dương lịch, trước khi chuyển sang tiết Cốc vũ. Như vậy, ngày tết Thanh minh (ngày đầu tiên của tiết Thanh minh) rơi vào Chủ nhật 18/2 âm lịch.
Việc ngày chính lễ Thanh minh năm 2026 trùng vào Chủ nhật được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian.
Các gia đình, đặc biệt là những người đi làm xa, có thể chủ động sắp xếp trở về quê hương tảo mộ, sum họp bên gia đình mà không ảnh hưởng đến lịch trình công việc.