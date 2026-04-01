Nguồn gốc tết Thanh minh Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, Thanh minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí hàng năm. Tiết khí này được lập lịch theo quan niệm của các quốc gia phương Đông. Người xưa chọn ngày đầu tiên của tiết Thanh minh để làm tết Thanh minh. Ảnh minh họa: Dân tộc và Phát triển Tết Thanh minh có nguồn gốc từ Trung Quốc với tên gọi “Thanh minh", mang ý nghĩa "ngày sáng tỏ" hoặc "ngày trong sáng", tượng trưng cho bầu trời quang đãng và không khí trong lành của thời điểm giao mùa. Ngày lễ này diễn ra vào thời điểm trong năm khi thời tiết trở nên ấm áp, trong lành, thích hợp để người dân dọn dẹp, chăm sóc mộ phần tổ tiên và bày tỏ lòng thành kính.

Ý nghĩa tết Thanh minh Tri ân, tưởng nhớ ông bà tổ tiên Tết Thanh Minh là dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, dưỡng dục thông qua việc đến viếng, tảo mộ, chăm sóc mộ phần tổ tiên, những người đã khuất trong gia đình. Đây cũng là thời gian để mọi người nhớ về cội nguồn, gắn kết tình cảm gia đình và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh minh họa: Dân tộc và Phát triển Gìn giữ bản sắc văn hóa Tết Thanh minh gợi nhắc thế hệ trẻ về những giá trị truyền thống, tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhau thực hiện các nghi thức ý nghĩa, vun đắp tình cảm gắn kết. Hòa mình vào thiên nhiên, đón nhận sức sống mới Tết Thanh minh diễn ra vào mùa xuân, khi vạn vật sinh sôi, cây cối đâm chồi nảy lộc. Đây là thời điểm mang đến nguồn năng lượng tươi mới, giúp con người cảm nhận rõ sự chuyển mình của thiên nhiên. Nhiều gia đình cũng tranh thủ tổ chức các hoạt động ngoài trời như cắm trại, du lịch để tận hưởng không khí trong lành. Gắn kết yêu thương, hướng về cội nguồn Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, tết Thanh Minh còn là dịp để mọi người thể hiện sự gắn bó với gia đình, tưởng nhớ tổ tiên và duy trì những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.