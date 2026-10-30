Sau những biến cố trong công việc, Cẩm Vân rời Đà Nẵng về quê, xây căn nhà rộng 49m² giữa vườn cây xanh mát để tìm lại sự bình yên.

Bỏ phố về quê

Năm 2023, Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 2000, quê ở xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) quyết định rời Đà Nẵng, trở về quê sống cùng bố mẹ sau khoảng thời gian dài đối mặt với những biến cố trong cuộc sống.

Trước đó, năm 2018, Vân rời quê đến Đà Nẵng học tập và làm việc. Cô kinh doanh dịch vụ du lịch, thuê một căn trọ nhỏ và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Những năm đầu, công việc của Vân khá thuận lợi. Có thu nhập ổn định và các mối quan hệ tốt đẹp, cuộc sống ở phố đúng như những gì cô mong đợi lúc rời quê.

Video ghi lại toàn cảnh căn nhà 49m² của Cẩm Vân. Nguồn: Nhạt như nước ốc

Thế nhưng, dịch COVID-19 ập đến khiến công việc của Vân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô cố gắng xoay xở, gồng gánh mọi thứ trong suốt 2 năm nhưng mọi thứ vẫn không khởi sắc.

Lần đầu đối diện với thất bại lớn, cô gái trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, cảm thấy cô độc và mất phương hướng.

“Tôi thấy mình lạc lõng, vô định và không còn muốn ở đây nữa”, Vân chia sẻ.

Và trong những ngày mệt mỏi nhất, cô quyết định bỏ phố về quê để được ở bên gia đình.

Trước đó, khi công việc kinh doanh còn thuận lợi, Vân thường gửi tiền về biếu mẹ. Khoản tiền ấy sau này trở thành nguồn tài chính giúp cô trang trải cuộc sống trong thời gian nghỉ ngơi.

Xây nhà “chữa lành”

Sau nửa năm sống cùng bố mẹ, Vân dần yêu thích cuộc sống yên bình ở quê. Cô vẫn tiếp tục công việc trong ngành du lịch nhưng giảm bớt mục tiêu và chỉ làm việc từ xa.

Tuy nhiên, việc sống chung có khá nhiều bất tiện. Cô thường xuyên phải nghe điện thoại, xử lý yêu cầu của khách hàng, trong khi đó, nhà bố mẹ lại không cách âm nên các thành viên khác bị ảnh hưởng giấc ngủ.

Căn nhà nhỏ xinh đẹp của Cẩm Vân

Vân bỗng nảy ra ý tưởng xây một căn nhà nhỏ trên phần đất 80m2 phía ngay sau nhà bố mẹ để ở riêng. Quyết định này được bố mẹ và các anh chị của cô ủng hộ nhiệt tình.

Căn nhà của Vân có diện tích 49m², phần đất còn lại dành làm sân vườn. Thời gian thi công vỏn vẹn 2 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7/2026 với tổng chi phí 300 triệu đồng.

“Thời điểm bắt đầu xây dựng, tôi chỉ có khoảng 70 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ thêm của bố mẹ, cùng số tiền kiếm được trong quá trình làm việc, tôi vừa xây nhà vừa xoay xở chi trả cho từng hạng mục. Đến lúc hoàn thành là vừa đủ”, Vân kể.

Căn nhà được thiết kế công năng 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng khách thông bếp. Trước đó, cô tham khảo nhiều mẫu nhà trên mạng, hỏi ý kiến bố mẹ, người thân rồi tự lên ý tưởng cho tổ ấm của mình.

Trong quá trình thi công, Vân theo dõi sát sao. Cô trực tiếp hướng dẫn thợ thực hiện từng hạng mục để được như ý nhất.

“Tôi sống một mình nên không muốn chia nhỏ diện tích thành nhiều phòng, thay vào đó tôi ưu tiên không gian thoáng đãng, đủ ánh sáng và thuận tiện sinh hoạt”, Vân nói.

Nội thất được bài trí đơn giản

Nội thất cũng được tiết chế tối đa, chỉ gồm những món đồ thiết yếu như giường, sofa, bàn, tủ lạnh và thiết bị nhà bếp.

Do kinh phí hạn chế, Vân không mua sắm tất cả cùng lúc mà bổ sung từng món khi có điều kiện.

Đặc biệt, phần cửa gỗ và tủ bếp, cô tận dụng từ phần gỗ thừa anh trai mua về, nhờ đó tiết kiệm đáng kể chi phí làm nội thất.

“Điểm nhấn của căn nhà là khoảng sân vườn xanh mát do chính tay tôi thiết kế, chăm chút.

Tôi tự mua đá, cỏ về trải sân. Phần hàng rào được tận dụng từ những viên đá người dân bỏ lại ngoài ruộng. Cây xanh, hoa lá cũng chủ yếu là những giống cây tôi xin được quanh vùng rồi mang về trồng”, Vân kể.

Cẩm Vân hạnh phúc khi được sống trong tổ ấm của riêng mình

Cô gái trẻ thừa nhận, việc xây nhà vốn không nằm trong kế hoạch của cô ở tuổi đôi mươi.

Căn nhà cũng không khiến cô thấy hạnh phúc ngay khi hoàn thành, mà dần trở thành nơi giúp “chữa lành”, giúp tìm lại bình yên sau biến cố.

Giờ đây, Vân được sống trong không gian ấm cúng và xanh mát của riêng mình. Mỗi ngày, cô có thể ăn uống, làm việc, sinh hoạt theo nhịp độ riêng mà không lo ảnh hưởng đến ai.

Thời gian rảnh, cô có thể ngồi trước hiên nhà uống trà, hóng gió, tận hưởng không khí trong lành.

“Buổi sáng và chiều, chim thường bay về tán cây nhà tôi hót líu lo. Mỗi lần mở cửa đón nắng, tôi thấy lòng mình dịu lại, cảm giác thực sự rất dễ chịu.

Giờ tôi có công việc kiếm ra tiền, được sống gần bố mẹ, chăm sóc bản thân và có một ngôi nhà thực sự thuộc về mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc từ sâu thẳm”, Vân tâm sự.

Ảnh: Nhạt như nước ốc