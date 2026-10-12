Năm anh em ruột ở Phú Thọ xây nhà quây quần trên mảnh đất bố mẹ cho. Trong đó, 4 ngôi nhà nằm liền kề, chung khoảng sân rộng, không có tường rào ngăn cách.

Quyết định đặc biệt

Đầu năm 2026, vợ chồng chị Phương Thảo (SN 1992, xã Chí Đám, Phú Thọ) quyết định xây nhà trên mảnh đất 3.000m2 bố mẹ chồng để lại.

Điều đặc biệt là căn nhà nằm ngay sát nhà của những người anh em ruột, tạo thành một dãy 4 căn nhà liền kề, cùng hướng ra khoảng sân rộng, không tường rào ngăn cách.

Nhà chồng chị Thảo có 5 anh em trai, chồng chị là con út. Trước khi chị về làm dâu, 4 người anh đã lần lượt xây nhà trên khu đất bố mẹ cho. Trong đó, 3 người anh xây nhà liền nhau, người anh cả làm nhà ở phía đối diện, cách các em chỉ vài bước chân.

Căn nhà của vợ chồng chị Thảo đang được xây dựng, nằm cạnh nhà của các anh trai

Năm 2016, sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thảo làm việc ở Hà Nội và từng có ý định mua nhà để an cư lạc nghiệp ở đây. Tuy nhiên, giá nhà đắt đỏ khiến cả hai đắn đo.

“Vợ chồng tôi không muốn phải vay nợ, tằn tiện cả đời chỉ để có một căn nhà vài chục mét vuông. Vì thế, chúng tôi quyết định về quê lập nghiệp”, chị kể.

Năm 2017, hai vợ chồng trở về Phú Thọ mở cửa hàng cách nhà chồng khoảng 3km và sống luôn ở đó.

Các con ngày càng lớn, vợ chồng chị mong có một căn nhà riêng đủ rộng rãi để gia đình 5 người thoải mái sinh hoạt.

Thay vì làm nhà ở nơi khác, hai vợ chồng quyết định về xây nhà gần anh em ruột, trên mảnh đất bố mẹ cho, nơi có bầu không khí trong lành, thoáng đãng.

“Thực ra, nếu muốn sống tách biệt, chúng tôi vẫn có đất riêng để xây nhà. Tuy nhiên, tôi thực sự muốn xây nhà gần các anh chị”, chị Thảo nói.

Tháng 3/2026, vợ chồng chị khởi công xây nhà. Theo chị Thảo, căn nhà 2 tầng có kiến trúc tương đối đồng bộ với các căn nhà cùng dãy bởi lẽ, tất cả đều do chồng chị thiết kế.

Vợ chồng chị Thảo (ngoài cùng bên trái) bên cạnh các anh chị em

Trong quá trình xây dựng, mọi người đều cân nhắc để giữ sự hài hòa cho tổng thể, từ mặt tiền, mái nhà đến khoảng sân phía trước.

“Mỗi gia đình có sở thích riêng nhưng đều sẵn lòng điều chỉnh thiết kế vì không gian chung.

Chẳng hạn, ban đầu tôi muốn lắp cổng cuốn tự động cho nhà mới nhưng khi thấy các anh đều sử dụng cùng một kiểu cổng, tôi cũng làm theo”, chị Thảo kể.

Ở dãy 4 căn nhà liền kề, khoảng sân phía trước được thiết kế thông nhau thay vì chia thành từng phần riêng biệt. Không gian rộng rãi đủ để trẻ con vui chơi, ô tô đi lại và cả gia đình tổ chức những buổi tụ họp đông người.

Trong quá trình xây dựng, vợ chồng chị Thảo được anh em hỗ trợ nhiệt tình, cả về tinh thần lẫn vật chất. Khi vợ chồng chị bận việc, các anh chồng giúp đỡ giám sát, thu vén mọi việc.

“Chúng tôi đang hoàn thiện nốt các hạng mục cuối, dự kiến sẽ chuyển về ở trước Tết 2027”, chị Thảo chia sẻ.

Cuộc sống không tường rào

Hiện tại, trong 5 anh em chỉ có người anh thứ 3 đang sống và làm việc ở xa, các anh em còn lại đều sống gần nhau.

Mẹ chồng chị Thảo mất cách đây 2 năm, bố chồng chị sống cùng các con. Vào mỗi dịp hè, gia đình người con trai thứ 3 lại về nghỉ ngơi 3 tháng, gia đình sum họp vui vẻ.

Chị Thảo (ngoài cùng bên phải) bên cạnh các chị dâu

Sau hơn 10 năm làm dâu, điều khiến chị Thảo trân trọng ở gia đình chồng không chỉ là những ngôi nhà nằm sát nhau, mà còn là sự gắn bó giữa các thành viên.

Thường ngày, các gia đình tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Mỗi nhà đều đi lại bằng cổng riêng, sinh hoạt riêng, không can thiệp vào chuyện của gia đình khác.

Mỗi tối, các chị em thường tụ tập ngoài sân, uống nước, trò chuyện. Thi thoảng, dù không nhân dịp gì, các anh em lại “góp gạo thổi cơm chung”, quây quần ăn uống.

Vào dịp hè hoặc Tết, khi gia đình người anh thứ ba về thăm quê, không khí càng thêm náo nhiệt. Anh em trai cùng nhau đi thăm vườn, trò chuyện hợp ý, còn các chị em dâu ngồi tâm sự chuyện con cái, nhà cửa.

Bố chồng chị Thảo bên các cháu nội

Theo chị Thảo, nền tảng cho cuộc sống hòa thuận ấy bắt nguồn từ cách cư xử của bố mẹ. Bố mẹ chồng chị sống công bằng và luôn tôn trọng quyền tự quyết của các gia đình nhỏ.

Chị cũng đặc biệt ấn tượng với tình cảm bố mẹ chồng dành cho nhau. Ngày mẹ chồng chị còn sống, ông bà luôn kề cạnh, chăm sóc nhau sớm tối.

“Trong đêm đầu tiên tôi về làm dâu, mẹ chồng từng gọi vợ chồng tôi đến và căn dặn: ‘Các con không cần noi gương ai xa xôi, chỉ cần nhìn cách bố mẹ yêu thương nhau mà sống’.

Lời dặn ấy đến giờ tôi vẫn nhớ”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cho rằng, chính sự công bằng, yêu thương và cách sống của bố mẹ đã góp phần tạo nên nếp nhà đoàn kết, anh chị em gắn bó với nhau.

Ảnh: Góc nhà của Thảo