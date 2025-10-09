Cô gái 27 tuổi cho biết, chi phí thuê phòng của mình tại viện dưỡng lão là 1.500 NDT/tháng (khoảng 5,5 triệu đồng).

Trong bài đăng ngày 6/10, cô chia sẻ lý do lựa chọn nơi ở đặc biệt này: muốn được gần bà để tiện chăm sóc. Bà của cô hiện vẫn có thể tự sinh hoạt, với chi phí lưu trú hàng tháng khoảng 2.600 NDT (gần 9,6 triệu đồng).

Cô cho biết thêm, việc được hưởng mức giá ưu đãi là nhờ viện dưỡng lão mới mở, số lượng phòng còn nhiều, và bà cô vốn là cư dân tại khu vực này. Nhằm tạo điều kiện cho hai bà cháu, ban quản lý viện đã linh hoạt giảm giá thuê.

Phòng ở trong viện dưỡng lão của cô gái 27 tuổi. Ảnh: QQ

Những hình ảnh cô đăng tải - từ phòng ở, bữa ăn đến khu sinh hoạt chung - cho thấy nơi đây khá khang trang, sạch sẽ và ấm cúng, được nhiều người nhận xét “giống như một khu chung cư mini dành cho người lớn tuổi”.

Trước đó, cô nhận được cuộc gọi từ bà, gợi ý hai bà cháu cùng chuyển đến viện dưỡng lão này. “Ở đây môi trường tốt, lại gần chỗ làm của cháu,” bà nói. Sau khi cân nhắc, cô gái quyết định dọn đến sống ngay cạnh phòng của bà, vừa có thể tiện chăm sóc, vừa giữ được không gian riêng tư, thông tin từ QQ.

Cô cho biết thêm, những bữa ăn dinh dưỡng do viện cung cấp giúp cô yên tâm hơn vì đảm bảo đủ chất và an toàn vệ sinh. Tuy nhiên, nếp sống tại đây khá kỷ luật: “Khoảng 20h là khóa cổng, nếu về muộn phải gọi bảo vệ mở cửa. Với người trẻ thường xuyên làm việc khuya, điều này đôi khi hơi bất tiện”, cô nói.

Ngày 9/10, viện trưởng Viện dưỡng lão Yixin (thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang) xác nhận thông tin này là hoàn toàn chính xác.

Theo bà, viện có 6 tầng, trong đó một tầng được dành riêng cho người trẻ. Chi phí trung bình cho người cao tuổi khoảng 3.000 NDT/tháng (gần 11 triệu đồng), còn cô gái 27 tuổi được hưởng mức ưu đãi vì có người thân đang sinh sống tại đây.

Cô gái cảm thấy hài lòng khi ở viện dưỡng lão. Ảnh: QQ

“Sau khi bài đăng của cô ấy lan truyền, rất nhiều người gọi đến hỏi thuê phòng với giá 1.500 tệ. Vì thế, chúng tôi quyết định áp dụng mức giá cố định 1.500 tệ/tháng cho người trẻ, chưa bao gồm điện nước”, vị viện trưởng cho biết.

Đây là lần đầu tiên viện dưỡng lão này thử nghiệm mô hình “người trẻ sống cùng người già”, một hướng đi mới mà ban lãnh đạo đang tiếp tục đánh giá và hoàn thiện.

Bữa cơm do viện dưỡng lão cấp. Ảnh: QQ

Hiện đã có 2 cô gái trẻ chuẩn bị thi cao học đăng ký thuê và đặt cọc phòng. “Nếu là người có công việc ổn định, ý thức tốt và trình độ văn hóa phù hợp, chúng tôi đều hoan nghênh. Ngoài tiền thuê 1.500 tệ, chi phí điện nước mỗi tháng khoảng 200 tệ (tương đương 700.000 đồng)”, bà nói thêm.

Mô hình “người trẻ sống trong viện dưỡng lão” hiện thu hút sự quan tâm lớn tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là một lối sống mới - vừa tiết kiệm, vừa nhân văn, giúp người trẻ được sống trong môi trường yên tĩnh, an toàn, đồng thời có cơ hội gắn kết và hỗ trợ người cao tuổi trong cuộc sống hàng ngày.