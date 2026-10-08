Trần Đông Hoa (26 tuổi, quê Bắc Ninh), hiện sống và làm nhân viên phiên dịch tại Đồng Nai, vừa trở về Việt Nam sau hành trình 10 ngày lái xe hơn 3.000km khám phá Iceland.

Iceland là quốc gia thứ 10 cô gái Bắc Ninh đặt chân tới trong hành trình trải nghiệm các vùng đất độc đáo trên thế giới.

Hoa cho biết, thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9 chưa phải mùa săn cực quang, thu hút đông đúc du khách đổ về Iceland. Tuy nhiên, đây là lúc quốc gia Bắc Âu có thời tiết không quá khắc nghiệt (6-14 độ C), đường xá khô ráo nên lái xe thuận lợi, cảnh sắc thơ mộng.

Iceland thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới với vẻ đẹp hoang sơ, có phần kỳ ảo của sông băng, núi lửa, cực quang...

Lái xe hơn 3.000km khám phá Iceland

Đông Hoa yêu thích du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên. Trước Iceland, cô từng đến nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi.

"Iceland là vùng đất mình ao ước được đặt chân tới khám phá từ lâu vì nơi đây sở hữu cảnh quan độc đáo, hiếm có trên thế giới", Hoa chia sẻ.

Cô chuẩn bị cho chuyến đi từ cuối năm 2025. Hoa theo dõi giá vé máy bay, tính toán thời điểm làm visa rồi dành khoảng 1 tuần phác thảo lịch trình. Khi tìm được hai người bạn đồng hành phù hợp, cả nhóm cùng nghiên cứu kỹ việc thuê xe, chọn nơi lưu trú và các điểm dừng.

Đây là lần đầu Hoa tới Iceland và cũng là lần đầu tự lái xe ở nước ngoài. Tuy nhiên do thường xuyên lái xe đường dài tại Việt Nam, cô khá tự tin khi nhận xe và làm quen với giao thông ở Iceland. "Mình không có bằng lái quốc tế nhưng quốc gia này chấp nhận bằng lái xe Việt Nam dạng PET song ngữ (có tiếng Việt và tiếng Anh)", Hoa cho hay.

Nhóm khách Việt xin visa tới Pháp, du lịch vài ngày tại đây trước khi sang Iceland. Họ thuê một chiếc 5 chỗ ngồi.

"Chuyến đi 10 ngày, chúng mình có tới 3 vali ký gửi cỡ lớn và 2 vali xách tay nên cả nhóm ưu tiên một chiếc xe gầm cao, khoang hành lý đủ rộng nhưng không quá đắt đỏ. Chúng mình chạy tuyến đường vành đai bao quanh khu vực nội đô, thị trấn hoặc thành phố và không có kế hoạch đi các tuyến mạo hiểm", Hoa chia sẻ.

Hoa ghé thăm nhà thờ Ingjaldsholskirkja - một di tích lịch sử nổi tiếng tọa lạc trên bán đảo Snæfellsnes ở phía Tây Iceland

Ngày đầu tiên, nhóm nghỉ ngơi và dạo quanh Reykjavik - thủ đô của Iceland. Những ngày tiếp theo, họ lái xe đi Golden Circle, khu vực bờ Nam với các thác Seljalandsfoss, Skogafoss và bãi biển Reynisfjara, tới đầm băng Jokulsarlon, Diamond Beach, núi Vestrahorn, hồ Myvatn, Husavik, bán đảo Snæfellsnes...

Trung bình mỗi ngày nhóm lái xe hơn 300km. Điều khiến Hoa bất ngờ là việc lái xe ở Iceland dễ hơn tưởng tượng. "Mật độ dân số ở quốc gia này thưa nên suốt hành trình hơn 3.000km, nhóm gần như không gặp tình trạng tắc đường. Cảnh quan hai bên đường liên tục thay đổi nên chúng mình thư thái tận hưởng", Hoa kể.

Bruarfoss - thác nước nổi tiếng ở miền nam Iceland, nổi bật với dòng nước màu xanh ngọc lam rực rỡ. Dòng nước chia thành nhiều nhánh nhỏ uốn lượn, đổ mạnh qua một khe nứt sâu hình móng ngựa, cắt ngang qua lớp đá bazan núi lửa màu đen

Cung đường vất vả nhất là đoạn từ Vestrahorn về phía Stuolagil Canyon. Đường có nhiều đoạn không trải nhựa bằng phẳng mà toàn sỏi đá nhỏ, cộng thêm thời tiết nhiều sương mù và rất ít xe qua lại. Dù cảnh vật bên đường rất đẹp nhưng Hoa và 2 người bạn không dám dừng lại chụp ảnh vì lo ngại đá dăm nguy hiểm. Người lái xe giảm tốc độ, tập trung tuyệt đối.

"Ở Iceland gió rất mạnh và thời tiết thay đổi nhanh chóng. Chúng mình có thể gặp trời nắng, mưa rào rồi gió giật mạnh trong cùng một buổi sáng. Khi đi qua những đoạn ven biển có gió tạt ngang, người lái đặc biệt chú ý tốc độ và giữ chắc tay lái", cô gái chia sẻ kinh nghiệm.

Thiên nhiên Iceland rất độc đáo, khiến du khách thích thú ngắm nhìn

Ngắm cá voi giữa đại dương

Khi chọn cung đường Ring Road khám phá Iceland, điểm đến Hoa mong chờ nhất là Husavik - "thủ đô ngắm cá voi của châu Âu".

Husavik là một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc Iceland, nổi tiếng với những chuyến đi thuyền ngắm cá voi. Thị trấn mang dáng vẻ yên bình với những ngôi nhà thấp, bến cảng và khung cảnh núi non bao quanh. Từ đây, du khách có thể ra vịnh Skjalfandi tìm kiếm nhiều loài cá voi, trong đó cá voi lưng gù.

7h sáng, Hoa lên tàu từ Husavik để ra vịnh Skjalfandi tìm cá voi. Sau khoảng một giờ di chuyển, mặt biển bất ngờ xuất hiện bóng dáng một con cá voi lớn. Cả đoàn khách trên tàu gần như im lặng, mọi người chăm chú nhìn theo từng chuyển động trên mặt nước, sợ tiếng động có thể khiến nó biến mất. Hoa bắt gặp cá voi thêm một lần nữa trong chuyến đi, nhưng vì chọn tàu lớn nên nhóm không thể tiếp cận quá gần.

Với cô, khoảnh khắc nhìn thấy loài vật này trồi lên giữa đại dương đã đủ để chuyến đi Husavik trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Iceland.

Nếu Husavik là trải nghiệm được lên kế hoạch từ trước thì cầu vồng đôi xuất hiện tại Skogafoss lại là "món quà bất ngờ mà thiên nhiên dành tặng" cho Hoa.

Hôm đó, nhóm may mắn bắt gặp hai cầu vồng xuất hiện cùng lúc ngay trước thác nước. Một người trong đoàn xúc động vì lần đầu được đứng gần chân cầu vồng đến vậy, nhìn những dải màu hiện rõ trước mắt.

Thác Skogafoss là một trong những thác nước lớn, hùng vĩ và nổi tiếng nhất tại miền nam Iceland

Nữ du khách cho biết, chi phí chuyến đi khoảng 105 triệu đồng/người. Trong đó, vé máy bay khoảng 43,4 triệu đồng; thuê xe 10 ngày khoảng 19 triệu đồng/người; xăng cho quãng đường khoảng 3.000km là 2,7 triệu đồng/người.

Về lưu trú, nhóm chủ yếu chọn nhà nghỉ cơ bản, có bếp, phù hợp với lịch trình di chuyển liên tục và nhu cầu tự nấu ăn. Ba người mua thực phẩm tại siêu thị, kết hợp nấu ăn và ăn ngoài, nhờ đó giữ chi phí ăn uống ở mức khoảng 7 triệu đồng/người cho cả chuyến. Sau 9 đêm lưu trú, tiền phòng của mỗi người khoảng 19,5 triệu đồng.

Phần chi phí còn lại là tour trải nghiệm ngắm cá voi, tắm khoáng, visa và bảo hiểm du lịch cá nhân...

Hoa khuyên những người lần đầu tự lái tại Iceland nên kiểm tra thời tiết và tình hình đường sá thường xuyên, tìm hiểu trước quy định giao thông, phí đỗ xe, phí đường hầm và điều kiện bảo hiểm.

"Các cung đường ở Iceland rất vắng vẻ, chỉ khi vào thị trấn lớn mới có siêu thị hoặc cây xăng, nên bạn nhất định phải chuẩn bị sẵn lương khô, đồ ăn vặt và đồ nấu ăn dự phòng trên xe.

Một bí quyết tiết kiệm nhỏ, du khách không cần mua nước đóng chai. Nước máy ở Iceland chảy trực tiếp từ nguồn băng tan, thuộc hàng tinh khiết và ngon nhất thế giới. Bạn chỉ cần mang theo bình nước cá nhân và hứng trực tiếp từ vòi ở bất kỳ nhà nghỉ hay cây xăng nào để uống, vừa sạch vừa tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ", nữ du khách cho biết.

Ảnh: NVCC