Vượt đường đèo tìm đến thảo nguyên xanh mướt

Đầu tháng 9, anh Đinh Ngọc Huy (Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ, con trai và 3 gia đình yêu thích cắm trại lái ô tô đi khám phá thảo nguyên Cốc Sâm, xã Bảo Nhai, Lào Cai (trước đây là thôn Cốc Sâm, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

4 năm qua, vợ chồng anh Huy thường xuyên lái xe đưa con trai đi cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên từ biển đến núi trên khắp đất nước. Anh biết tới Cốc Sâm từ 1 năm trước nhưng khi đó chưa có đường lên thuận tiện.

"Theo tôi biết, trước đây chỉ có đường đi bộ hoặc đi xe máy lên đỉnh đồi. Gần đây, thấy mọi người chia sẻ có đường bê tông lên gần đỉnh, ô tô gầm cao có thể di chuyển nên tôi quyết tâm tới trải nghiệm", anh Huy cho biết.

Nhiều gia đình di chuyển từ xa tới thảo nguyên Cốc Sâm để cắm trại

Gia đình anh khởi hành từ Hà Nội lúc 9h, di chuyển theo hướng Lào Cai. Sau 6 tiếng, họ đến khu vực Cốc Sâm vào khoảng 16h, nghỉ ngơi rồi dựng trại 2 đêm.

"Quãng đường từ Hà Nội đến Cốc Sâm khoảng 300km, trong đó đoạn từ Phố Lu lên khu vực thảo nguyên có những cung đường đèo quanh co, không thể di chuyển nhanh. Thử thách lớn nhất nằm ở đoạn đường bê tông từ chân đồi lên đỉnh đồi.

Con đường khá nhỏ, chỉ vừa đúng một xe ô tô di chuyển. Nếu đi không cẩn thận xe sẽ bị tụt bánh sang một bên và phải cứu hộ", anh Huy kể.

Chưa dừng lại ở đó, khi hết đường bê tông, đoàn khách còn phải vượt qua một con dốc đất. Đoạn này phù hợp hơn với xe gầm cao và người có kinh nghiệm lái xe vượt địa hình hiểm trở.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Huy khuyến cáo những người chưa quen đường núi không nên tự lái ô tô lên tận đỉnh thảo nguyên Cốc Sâm. Du khách có thể để xe dưới chân núi, sau đó thuê người dân địa phương chở lên bằng xe máy.

Khung cảnh thảo nguyên xanh mướt, khí hậu trong lành. Video: Gia Đình Camping

Ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên, "sốc vì lạnh"

Cốc Sâm được biết đến là khu vực đồi cỏ thoải, không gian rộng rãi, khoáng đạt, khí hậu trong lành và mát mẻ. Những năm gần đây, nơi đây trở thành điểm đến được yêu thích cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại và ngắm hoàng hôn.

Theo thông tin giới thiệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thảo nguyên Cốc Sâm có diện tích khoảng 10ha, độ cao gần 900m so với mực nước biển. Địa hình đồi đất, đá thoai thoải, phần lớn diện tích được phủ bởi cỏ may xanh mướt.

Với gia đình anh Huy, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân lên đồi không chỉ là thảm cỏ rộng mà còn là rừng sa mộc nằm dọc đường lên.

"Đứng từ trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy khung cảnh rất hùng vĩ, đẹp chẳng kém những bức ảnh chụp tại Thuỵ Sĩ hay châu Âu. Khi gia đình tôi đăng ảnh lên mạng xã hội, nhiều bạn bè còn tưởng gia đình đi du lịch châu Âu", anh Huy kể.

Vợ chồng anh Huy và bạn bè pha cà phê, vừa thưởng thứa vừa ngắm thảo nguyên, tận hưởng những ngày "trốn phố"

Từ trên cao, những triền đồi trải dài, cây cối xanh mướt và không gian rộng mở tạo nên khung cảnh bình yên, khác biệt với nhịp sống đô thị. Đặc biệt, vào những ngày thời tiết thuận lợi, ánh nắng lúc bình minh hay hoàng hôn càng làm cảnh sắc trở nên ấn tượng.

Để có thể cắm trại hai ngày trên đồi, các gia đình đều chủ động chuẩn bị lều trại, đồ ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết.

Riêng gia đình anh Huy mang theo khoảng 50 lít nước sạch để nấu nướng, rửa tay chân và sinh hoạt cơ bản. Một số gia đình khác trong nhóm còn chuẩn bị thùng nước lớn hơn, từ 100 đến 150 lít.

Theo anh, việc mang đủ nước rất quan trọng khi cắm trại ở những khu vực chưa có hệ thống dịch vụ, tiện ích đầy đủ. Các gia đình thường xuyên đi cùng nhau nên đã quen với việc tự chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi.

Trong hai ngày ở Cốc Sâm, người lớn dành thời gian ngắm cảnh, trò chuyện, tận hưởng không khí trong lành và thời tiết mát mẻ. Các thành viên nam trong nhóm cũng có thêm một "nhiệm vụ" bất đắc dĩ là hỗ trợ cứu hộ khi xe của du khách gặp khó khăn trên đường lên đồi.

Trong khi đó, những đứa trẻ gần như không ngừng vận động, thoả thích chạy nhảy, nô đùa và leo lên xuống các triền đồi.

Khung cảnh về đêm

Ngay tối đầu tiên, trời mưa, gió lạnh khiến gia đình anh Huy có phần bất ngờ. "Hôm chúng tôi mới đến trời mưa, nhiệt độ giảm nhanh, gió thổi buốt đầu. Cả nhà giống như bị sốc nhiệt, phải mặc áo rét", anh nói.

Vì vậy, theo anh, những người có ý định cắm trại tại Cốc Sâm cần chuẩn bị chăn ấm, đệm dày và quần áo giữ nhiệt, nhất là khi ngủ qua đêm.

Sau chuyến đi, anh Huy cho rằng thời điểm lý tưởng để khám phá Cốc Sâm là những ngày nắng đẹp. Khi đó, đường lên đồi dễ đi hơn, đồng thời du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bình minh, hoàng hôn và những triền cỏ trải dài.

Toàn bộ chuyến đi của gia đình anh, tính cả xăng dầu và cầu đường, hết khoảng 3-4 triệu đồng. Với anh, đây là khoản chi phí xứng đáng cho hai ngày được rời xa phố thị, cùng gia đình và bạn bè hòa mình vào thiên nhiên.

Ảnh: Gia đình camping