Tham gia chương trình Hành trình lột xác mùa 7 do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức, chị Trà My đã được phẫu thuật chỉnh hàm, nâng mũi, mí mắt... Sau hành trình, chị không chỉ thay đổi diện mạo mà còn tự tin hơn và mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc.

"Ngày nhỏ, tôi thường bị mọi người xung quanh chế giễu là có hàm răng hô "nạo dừa" (dùng răng để nạo dừa). Nhiều lúc tôi rất tự ti và gặp nhiều rào cản trong cuộc sống. Tôi chỉ mong được sống bình thường, làm việc bình thường để lo cho gia đình - và giờ điều đó đã thành hiện thực", chị Trà My chia sẻ.

Chị Trà My thay đổi sau khi thực hiện phẫu thuật chỉnh hàm

Ngoài chị Trà My, Hành trình lột xác còn làm thay đổi 10 hoàn cảnh đặc biệt khác có khiếm khuyết về ngoại hình. Tại buổi ra mắt chương trình, TS.BS Richard Huy - Trưởng ê-kíp chương trình cho biết, đây là mùa có nhiều ca phẫu thuật phức tạp nhất từ trước đến nay, thậm chí có những trường hợp từ các mùa trước chưa thể can thiệp được.

"Hành trình lột xác đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, cập nhật trong lĩnh vực chỉnh hình hàm mặt và phẫu thuật tạo hình. Chính những công nghệ đó giúp các thí sinh giải quyết được những khiếm khuyết một cách tối ưu nhất", bác sĩ Huy chia sẻ.

TS.BS Richard Huy - Trưởng ê-kíp chương trình Hành trình lột xác

Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay thu hút hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham gia, song chỉ lựa chọn được hơn 10 hoàn cảnh có tiêu chí phù hợp.

Về quy trình thăm khám để chọn chọn người tham gia phù hợp với tiêu chí chương trình, bác sĩ Huy cho biết tất cả thí sinh đều trải qua các bước kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi phẫu thuật, bao gồm xét nghiệm máu, đánh giá tiền sử bệnh lý, hội chẩn giữa bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và đội ngũ chuyên gia theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về chăm sóc hậu phẫu, bác sĩ Huy cho biết sau khi kết thúc chương trình, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi toàn diện cả về ngoại hình lẫn sức khỏe, đồng thời hỗ trợ các thủ thuật bổ sung nếu cần thiết trong thời gian về sau.

Những trường hợp được chọn tham gia chương trình Hành trình lột xác mùa 7. Ảnh: BVCC

Thông qua chương trình, BTC mong muốn truyền tải thông điệp: "Hãy đừng quá quan tâm đến ngoại hình không may mắn đó, vì tâm hồn quan trọng hơn. Nếu các bạn vẫn giữ nhiệt huyết, phấn đấu vươn lên và rèn luyện bản thân, cơ hội trong cuộc sống vẫn sẽ đến".

Hành trình lột xác là chương trình thẩm mỹ nhân văn được tổ chức từ năm 2016, dành cho những người có khuyết điểm về ngoại hình và hoàn cảnh khó khăn, đến nay đã thực hiện được 7 mùa. Ngoài ra, chương trình cung cấp cơ hội huấn luyện, nâng cao kỹ năng, tài năng cùng người nổi tiếng.