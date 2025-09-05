Ngày 5/9, thông tin từ Trung tâm y tế Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, vào đêm 4/9, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ 22 tuổi trong tình trạng âm hộ sưng đau chảy máu.

Trước đó khoảng 6 tiếng, cô gái này đã thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại spa tư nhân. Theo các bác sĩ, vùng âm hộ của bệnh nhân bị biến dạng, môi lớn bên phải sưng tím, kích thước khoảng 5x6cm.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: Trung tâm y tế Tiên Yên

Ngay sau đó, kíp trực đã hội chẩn lãnh đạo cùng bác sĩ Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Kết luận ban đầu, bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, khâu và đốt cầm máu tại các mạch bị tổn thương, khâu thẩm mỹ lại bằng chỉ tự tiêu đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Hiện bệnh nhân được theo dõi sát tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản - Phụ sản, điều trị bằng kháng sinh và thuốc cầm máu.

