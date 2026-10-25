TRUNG QUỐC - Năm 2018, thấy một chàng trai trẻ đăng video nói không có tiền ăn, Chu Học Vĩ (khi đó 33 tuổi), chủ cửa hàng quần áo ở Vũ Hán, đã nhắn tin và chuyển cho anh 500 nhân dân tệ (khoảng 1,94 triệu đồng).

Ngày 17/10, Chu Học Vĩ, 41 tuổi, chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc hội ngộ đặc biệt giữa chị với anh Vương Thư Minh, chàng trai quê Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, sinh năm 2000. Phong bao lì xì anh âm thầm để lại khiến chị xúc động đến bật khóc.

Theo Chu Học Vĩ, năm 2018, chị tình cờ xem được video Vương Thư Minh đăng trên mạng xã hội, kể về hoàn cảnh không có tiền ăn. Sau khi kết bạn WeChat, chị chuyển cho anh 500 nhân dân tệ để trang trải cuộc sống.

Thời điểm đó, Vương Thư Minh vừa rời quê nhà đi tìm việc, kinh tế khó khăn. Do mắc di chứng sau một trận ốm từ nhỏ, anh gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Không muốn dựa dẫm vào người khác, ban đầu anh từ chối nhận tiền. Chỉ sau nhiều lần được chị động viên, anh mới đồng ý và hứa hoàn trả khi nhận lương.

Tuy nhiên, Chu Học Vĩ không nhận lại tiền. Một tháng sau, Vương Thư Minh gửi tặng chị hơn chục thùng táo quê nhà. Từ đó, mỗi năm anh đều gửi táo và anh đào cho chị như một cách bày tỏ lòng biết ơn.

Dù cách nhau hàng nghìn cây số, hai người vẫn giữ liên lạc. Chu Học Vĩ thường xuyên động viên Vương Thư Minh, gửi hàng trăm bộ quần áo khi anh mở sạp bán quần áo trẻ em. Đến mùa thu hoạch táo, chị còn quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các nhóm khách hàng, giúp anh tìm đầu ra.

Những năm sau đó, Vương Thư Minh liên tục làm nhiều công việc như rửa xe, bán hàng rong để tự nuôi sống bản thân. Năm 2023, anh mở cửa hàng cho thuê xe điện.

Do bị nói lắp và gặp khó khăn trong vận động, anh từng đối mặt với không ít ánh nhìn thiếu thiện cảm. Không nản lòng, anh tự học nghề sửa xe, thậm chí chủ động sửa chữa phương tiện miễn phí cho người đi đường. Nhờ sự chăm chỉ và chân thành, công việc dần ổn định. Hiện anh đã có hai cửa hàng và đưa người bạn thân từ nhỏ đến làm việc cùng, mong muốn tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp mình từng nhận được.

Cách đây không lâu, Vương Thư Minh báo tin cuộc sống đã khá hơn, không còn cần Chu Học Vĩ hỗ trợ bán táo. Trong khi vui mừng cho người em, chị cũng lần đầu tâm sự rằng hai năm qua, cuộc sống của mình không được thuận lợi.

Tối 16/10, anh nhắn tin cho chị: “Em đến Vũ Hán rồi, muốn gặp chị một lần”.

Ngày hôm sau, Vương Thư Minh tìm đến cửa hàng của Chu Học Vĩ. Sau 8 năm quen biết, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, vì sợ làm phiền chị, anh chỉ ở lại khoảng năm phút rồi nhất quyết ra về, ngay cả khi chị ngỏ lời mời ăn cơm.

“Nhìn bóng lưng cậu ấy bước đi, tôi đã muốn khóc. Cậu ấy đi lại không thuận tiện mà vẫn sợ làm phiền tôi”, Chu Học Vĩ xúc động kể.

Cuộc hội ngộ đặc biệt của 2 con người xa lạ tìm cách giúp đỡ nhau làm cộng đồng mạng xúc động. Ảnh: QQ

Sau đó, chị mới biết Vương Thư Minh đã lặng lẽ để lại phong bao lì xì 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng), mong chị có cuộc sống tốt hơn và mua đồ ăn ngon cho các con.

Chu Học Vĩ muốn trả lại tiền nhưng Vương Thư Minh nhất quyết không nhận.

“Tôi sẽ giữ phong bao lì xì này làm kỷ niệm mãi mãi. Cậu ấy luôn nỗ lực, tự cường, tự lập. Tôi học được rất nhiều điều từ cậu ấy. Chuyến đi này cũng là nguồn động viên tinh thần lớn đối với tôi”, chị chia sẻ trong nước mắt.

Vương Thư Minh cho biết anh đã chuẩn bị khoản tiền từ khi còn ở quê nhà, chứ không phải quyết định nhất thời.

Câu chuyện nhận được nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng cho tình người chân thành: lòng tốt được trao đi trong lúc khó khăn có thể trở thành nguồn động viên để một người vươn lên, rồi tiếp tục lan tỏa sự tử tế đến người khác.