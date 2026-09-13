Cụ ông ngủ trên chiếc giường gỗ giản dị, sống tiết kiệm và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ảnh: CCTV/Baidu

Ông Wang Chunwen (98 tuổi), sống tại huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa được trao Giải thưởng Từ thiện Trung Quốc, danh hiệu cao nhất của nước này nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho hoạt động từ thiện.

Đầu tháng 9, con trai ông Wang đã đến Bắc Kinh dự lễ trao giải và nhận phần thưởng thay cha. Do tuổi cao, ông không thực hiện chuyến đi.

Ông Wang là người sáng lập Xinghua Industries, tập đoàn sản xuất các sản phẩm nhựa và thép. Từ năm 2001 đến nay, ông đã quyên góp tổng cộng 9 triệu USD (hơn 233 tỷ đồng) cho Quỹ Từ thiện Ninh Hải. Trước đó, ông cũng dành nhiều năm tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Tuổi thơ nghèo khó và lời hứa làm từ thiện

Ông Wang trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Cha qua đời khi ông mới 13 tuổi, khiến ông phải nghỉ học để đi học nghề.

Trong những năm tháng ấy, ông từng chứng kiến nhiều người phải sống trong cảnh thiếu thốn những nhu yếu phẩm cơ bản như thức ăn và quần áo. Những trải nghiệm này đã hun đúc trong ông quyết tâm giúp đỡ những người kém may mắn nếu sau này có điều kiện.

Năm 1984, ông thành lập Xinghua Industries. Một sự việc xảy ra vài năm sau đó càng khiến ông thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Trong một lần đến thăm khách hàng, ông vô tình rơi xuống giếng và may mắn được người qua đường cứu kịp thời.

“Sau sự việc đó, mong muốn duy nhất của tôi là làm từ thiện và làm những điều tốt đẹp”, ông Wang nói.

Năm 1988, ông quyên góp để xây dựng một cây cầu và một con đường tại quê nhà. Trong 10 năm tiếp theo, ông tiếp tục hỗ trợ xây dựng hệ thống điện cho một ngôi làng, xây đê chắn biển và mở một trường mẫu giáo trong huyện.

Ông cũng tài trợ cho một cơ sở chăm sóc người cao tuổi có thể tiếp nhận khoảng 900 người trong khu vực.

Sống giản dị

Dù giàu có, làm chủ doanh nghiệp, ông Wang không mua ô tô hay biệt thự cho bản thân mà vẫn sống trong một căn hộ giản dị, theo SCMP.

Ông nói: "Nếu lái ô tô mang tiền đến cho những người cần giúp đỡ, họ sẽ cảm thấy tôi là người bề trên, ở vị thế cao hơn. Nếu đi xe đạp đến, họ sẽ coi tôi là người ngang hàng với họ.

Tôi muốn dùng tiền mua được căn biệt thự để giúp những người đang gặp khó khăn. Lựa chọn đó khiến tôi cảm thấy thanh thản. Sống trong một căn biệt thự sẽ không mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm như vậy”, ông nói.

Lối sống giản dị, tiết kiệm của ông còn thể hiện ở những vật dụng sử dụng trong nhiều năm. Ông từng mặc một chiếc áo khoác suốt 36 năm và ngủ trên một chiếc giường gỗ trong 80 năm.

Ông thường đi những đôi giày vải do người vợ quá cố Chen Jijin tự làm và nhiều lần sửa lại. Bà là người từng đồng hành, ủng hộ chồng trong các hoạt động từ thiện. Bà qua đời năm 2021.

Ông Wang chia sẻ khoảnh khắc yên bình khi dùng bữa nhẹ cùng người vợ quá cố. Ảnh: CCTV

Không để lại tiền cho con

Ông Wang cho biết không có ý định để lại tài sản thừa kế cho con trai hay con gái. Theo ông, các con cần tự lập.

Con gái ông cho biết mỗi tháng ông vẫn đến công ty để xem xét sổ sách. Tuy nhiên, điều ông quan tâm không phải là doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền mà là việc các khoản quyên góp có được thực hiện đúng lúc hay không.

“Cha tôi không quan tâm chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền, mà muốn chắc chắn rằng chúng tôi quyên góp kịp thời”, con gái ông chia sẻ.

Câu chuyện về cuộc đời và cách sống của ông Wang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông được nhiều người khen ngợi vì lòng hảo tâm. Thậm chí, có người gọi ông là "Phật sống".