Tôi 28 tuổi, sinh ra ở một vùng quê nghèo thường xuyên phải hứng chịu mưa bão. Dù tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học top đầu, nhưng tôi lại rẽ hướng theo cái nghề mà chẳng ai ngờ. Đó là làm dịch vụ tang lễ.

Cũng bởi đặc thù tính chất công việc mà chuyện hẹn hò yêu đương của tôi khá lận đận. Mấy người trước đó, khi biết công việc của tôi, đều ngậm ngùi chia tay vì lý do “không hợp”.

Tôi hiểu đó chỉ là cái cớ, còn thực tình họ không cảm thông được với công việc này. Dĩ nhiên, tôi cũng thông cảm với họ và không áp lực chuyện cưới xin nên nghĩ "vạn sự tùy duyên", nếu có ai hợp thì mới tiến tới.

Hơn 1 năm trước, có anh khóa trên, học cùng trường đại học thổ lộ tình cảm với tôi sau khi tôi hỗ trợ gia đình anh tổ chức đám tang chu toàn cho người thân của anh.

Vì nói chuyện thấy hợp, cũng có cảm tình với anh nên tôi nhận lời hẹn hò. Nhưng bản thân tôi không nghĩ đến chuyện tương lai mà chỉ mong muốn "yêu đương cho vui".

Thế nhưng, từ ngày yêu nhau, anh tỏ ra rất hiểu chuyện, ủng hộ công việc tôi làm và quan tâm tôi mọi nơi mọi lúc. Chúng tôi có mối tình đẹp, ít khi cãi vã hay giận hờn.

Cách đây 5 tháng, anh nói muốn đưa tôi về ra mắt để xác định quan hệ nghiêm túc. Tôi rất xúc động trước chia sẻ của anh, lại thêm tâm lý muốn được khám phá vùng đất mới để giải tỏa tinh thần nên đã đồng ý.

Hôm chúng tôi về, gia đình anh làm 5 mâm cỗ, mời hết họ hàng thân thiết tới dự. Ai nấy đều vui vẻ, chủ động bắt chuyện và hỏi thăm tôi.

Trong bữa ăn, bố anh hỏi tôi: “Cháu quê ở đâu, giờ đang làm công việc gì rồi?”.

Lúc đó, mọi tiếng động xung quanh như im bặt. Các cô dì chú bác, anh em trong nhà dường như cũng đang nín lặng để chờ nghe câu trả lời từ tôi.

“Dạ cháu ở tỉnh T., cháu đang làm việc tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tang lễ ạ”, tôi đáp.

Giới thiệu quê và nghề khi ra mắt, cô gái ngỡ ngàng trước phản ứng của gia đình bạn trai. Ảnh minh họa: Freepik

Vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không quá bất ngờ khi gia đình bạn trai hỏi những câu này. Nhưng nhiều người có mặt hôm đó có vẻ choáng ngợp. Có bác bảo: “Nhìn cháu, bác lại tưởng giáo viên”. Người khác thì nói: “Sao còn trẻ mà lại chọn công việc này nhỉ?”.

Mẹ bạn trai tôi lại hỏi: “Thế ở đấy cháu làm cụ thể những việc gì?”.

Tôi chậm rãi chia sẻ với bác và mọi người rằng, ngoài trang điểm thi hài, tắm xác, tôi còn lo cả những việc khác trong đám tang để hỗ trợ gia quyến.

Nghe những lời đó, bác gái nói rằng, công việc tôi làm rất đáng trân quý. Đó là công việc không phải ai cũng làm được, mà người trẻ thì lại càng ít người đủ bản lĩnh, niềm tin để làm.

Bác trai cũng đồng tình và còn ủng hộ tôi theo đuổi công việc mình yêu thích.

Kỳ thực, phản ứng của bố mẹ bạn trai khiến tôi ngỡ ngàng lắm, khác với những gì tôi tưởng tượng. Chia sẻ của hai bác vô cùng dễ chịu và nhẹ nhàng.

Khi tôi ra về, mọi người còn nhắn nhủ, nếu có thời gian rảnh rỗi lại sắp xếp về thăm các bác.

Sau buổi ra mắt hôm ấy, tôi thấy hạnh phúc vì được chào đón. Bạn trai tôi còn nói, cả nhà dành cho tôi rất nhiều lời khen.

“Bố mẹ anh có nhiều bạn bè cùng quê em nên khen những người trong đó chăm chỉ, hiền lành và có ý chí vượt khó lắm. Bố mẹ tin em cũng như vậy. Gặp em một lần nhưng bố mẹ và mọi người trong gia đình đã thấy quý rồi”, bạn trai tôi nói.

Sau lần ra mắt đó và thêm vài chuyến về thăm quê sau đó nữa, tôi cảm nhận rõ được tình cảm chân thành của bạn trai cũng như gia đình anh.

Vậy nên, cách đây vài tuần, anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào đầu năm sau.

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi rất mong sẽ nhận được những lời chúc phúc của quý độc giả gần xa. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Độc giả giấu tên

