Dương Thị Thu Nga, giáo viên Anh văn, đã có 9 năm làm con dâu của bà Bùi Thị Thảo Uyên (54 tuổi). Suốt quãng thời gian ấy, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn hòa hợp nhờ sự cởi mở, thấu hiểu và sẵn sàng thay đổi để phù hợp với nhau.

Bà Uyên nhớ lại lần đầu Nga về ra mắt, bà ấn tượng với vóc dáng cao ráo, tính cách hoạt bát, thân thiện của cô. Dù khác thế hệ, hai người vẫn trò chuyện tự nhiên, không gặp rào cản nào.

Thu Nga may mắn gặp được nhà chồng tốt. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Nga kể, khi ấy cô thấy bố mẹ chồng tương lai thuộc 2 rất khác biệt: Bố ít nói, nghiêm khắc; mẹ cởi mở, vui vẻ. Bà Uyên nói với Nga: “Con cô thương ai, cô sẽ quý người đó, miễn sao nó hạnh phúc”. Câu nói này giúp Nga tự tin hơn về mối quan hệ.

Khoảng 5 năm sau ngày ra mắt, Nga chính thức trở thành con dâu bà Uyên. Người sốt sắng thúc giục chuyện cưới xin chính là bà Uyên, bởi bà có 3 con trai nên luôn mong có một nàng dâu để bầu bạn.

Trước ngày cưới, Nga đã trải qua một biến cố lớn: Phải cắt bỏ một bên buồng trứng, khả năng mang thai chỉ còn 50% so với người bình thường.

Khi biết chuyện, bà Uyên động viên Nga: “Không sao con ạ. Mình cứ sống thiện, trời xanh sẽ cho mình. Con cái đến với mình như một cái duyên”. Sự bao dung ấy khiến Nga xúc động, ghi nhớ mãi.

Vợ chồng bà Uyên lo liệu chu toàn cho đám cưới. 3 năm sau, Nga sinh bé gái đầu lòng, rồi tiếp tục có bé gái thứ 2 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.

Bà Uyên hạnh phúc có con dâu hiểu chuyện. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Đúng như bà Uyên mong muốn, Nga là một nàng dâu tâm lý, yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột. Kể từ khi sống chung dưới một mái nhà, mẹ chồng – nàng dâu luôn gắn bó, tâm sự, chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Nga kể: “Thời gian đầu mới làm dâu, khi tôi chưa bị cuốn vào công việc thì 2 mẹ con gọi điện với nhau sáng, trưa, chiều, tối. Tôi nói chuyện với mẹ chồng còn nhiều hơn với mẹ đẻ”.

Bà Uyên cũng rất vui vì có con dâu hợp tính: “Người ta lấy chồng thì thích đi chơi riêng, có không gian riêng nhưng con dâu tôi chỉ thích đi với gia đình. Mỗi lần đi du lịch là phải đi với đủ thành viên, có khi phải đặt căn biệt thự mười mấy phòng để ở”.

Nga tâm sự, khi mới về nhà chồng, cô nhận thấy mỗi thành viên có quá nhiều không gian riêng. Cô đã cố gắng trở thành “sợi dây kết nối”, để gia đình trở thành “sân bay bình yên” – nơi ai đi đâu cũng muốn trở về.

Mẹ chồng - nàng dâu hòa hợp. Ảnh cắt từ clip Mẹ chồng nàng dâu

Dẫu vậy, mẹ chồng - nàng dâu vẫn có sự khác biệt. Hai người thuộc 2 thế hệ nên quan điểm sống đôi khi cũng lệch nhau. Bà Uyên thuộc tuýp người an phận, hy sinh cho gia đình; trong khi Nga coi trọng việc yêu thương, chăm sóc bản thân.

Bà Uyên hiểu điều đó và không áp đặt: “Mình sống như vậy nhưng không thể bắt con phải theo nếp đó... Vợ chồng tôi cũng có lúc khó xử nhưng biết cần phải bao dung hơn, sống thoáng hơn bởi con mình hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc”.

9 năm lấy chồng, Nga chưa từng thấy mình bị gò bó hay phải “làm dâu”. Bà Uyên luôn tôn trọng con trong mọi việc, thậm chí còn chủ động học hỏi kiến thức hiện đại để cùng con dâu chăm sóc cháu.

“Con dâu tôi đã làm tốt rồi. Nhưng tôi vẫn nói với con: ‘Con ngoài làm dâu thì còn làm mẹ của 2 đứa bé. Con phải có sức khỏe thì mới lo cho các con được. Phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn’”, bà Uyên tâm sự.

Thu Nga cũng nhiều lần nhấn mạnh, cô may mắn khi được gia đình chồng yêu thương, thấu hiểu. Cô luôn nhủ lòng sẽ giữ gìn, vun đắp để mái ấm này mãi êm đềm, hạnh phúc.