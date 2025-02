Cứ vào sáng mùng 6 Tết, người dân khắp nơi lại đổ về phiên chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa để tham gia ném cà chua vào người với ý nghĩa lấy may.

Bất kể người già hay trẻ nhỏ, nam hay nữ, bước vào chợ là bị các thanh niên ném cà chua vào người. Đối tượng bị ném nhiều nhất là nữ giới.

Theo người dân địa phương, chợ Chuộng đã có từ bao đời nay và chỉ diễn ra vào sáng mùng 6 Tết bên sông Hoàng. Điểm thú vị của phiên chợ này là người dân ném cà chua vào người nhau, ai bị ném nhiều thì coi như năm đó nhận được nhiều tài lộc.

Ngoài việc ném cà chua lấy may, phiên chợ còn là nơi mua bán các loại hàng hóa của người dân địa phương như cà chua, trứng, bánh đa… Người dân gọi đây là “chợ mua may bán rủi”, người bán thì bán đi cái rủi ro, người mua lại mua cái may mắn.

Mốt số hình ảnh phiên chợ ném cà chua ở Thanh Hóa:

Toàn cảnh phiên chợ Chuộng. Ảnh: Lê Dương

Xe dựng kín đường xuống phiên chợ từ sáng sớm. Ảnh: Lê Dương

Người dân khắp nơi nườm nượp về dự phiên chợ "mua may bán rủi". Ảnh: Lê Dương

Độc đáo của phiên chợ là tiết mục ném cà chua. Ảnh: Lê Dương

Ai đến phiên chợ cũng đều bị ném cà chua vào người. Ảnh: Lê Dương

Những quả cà chua được bóp nát để ném vào người đến chợ. Ảnh: Lê Dương

Một nữ sinh chắp tay cầu xin đừng ném cà chua vào người mình. Ảnh: Lê Dương

Một bạn nữ bị ném khắp người. Ảnh: Lê Dương

Bạn nữ này cẩn thận mặc áo mưa để tránh bị bẩn từ cà chua

Áo mưa rách tả tơi

Đa phần các nữ sinh là tâm điểm của việc bị ném cà chua vào người. Ảnh: Lê Dương