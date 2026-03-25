Lần đầu tham dự đám cưới người quen ở Ninh Bình (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ), Hạnh Nghiêm (quê Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) không khỏi ấn tượng trước mâm cỗ thịnh soạn, có nhiều món ngon.

Ngoài những món thường thấy trong cỗ cưới truyền thống ở miền Bắc như canh măng, thịt gà luộc, tôm luộc và xôi, thực đơn bàn tiệc còn có một số món lạ miệng, hấp dẫn như cá tầm chiên riềng mẻ, giò ngựa, nộm bê…

Trong đó, cô gái trẻ đặc biệt chú ý đến một món vừa lạ vừa quen. Đó là ốc om chuối đậu.

“Hôm đó dự cỗ, mình và nhiều thành viên trong đoàn nhà gái đều ấn tượng với món ốc om chuối đậu trong mâm cỗ của nhà trai.

Hầu hết mọi người đều gắp món này đầu tiên trước khi thưởng thức các món ăn khác”, Hạnh Nghiêm kể.

Cô gái Phú Thọ lần đầu dự đám cưới ở Hà Nam cũ, ấn tượng với món ốc om chuối đậu trong mâm cỗ. Nguồn: Hanvi làm dâu

Cô gái trẻ cho biết, ốc om chuối đậu là món ăn khá quen thuộc ở miền Bắc. Món này nổi bật với vị bùi, dẻo của chuối xanh, hòa quyện với độ béo ngậy của thịt ba chỉ, đậu phụ rán giòn, pha chút chua thanh từ mẻ và dậy mùi thơm đặc trưng của tía tô, lá lốt, mắm tôm.

Tuy nhiên, trong gia đình cô, món này ít xuất hiện trong bữa cơm thường ngày vì cách chế biến khá kỳ công, cần nhiều nguyên liệu và không phải ai cũng biết nấu.

“Điều mình thấy lạ lùng và ấn tượng nhất là ốc om chuối đậu - một món ăn bình dị nay được nâng tầm, góp mặt trong thực đơn cỗ cưới.

Thậm chí, món này còn được nhà trai đặt riêng để đãi khách nhà gái”, cô chia sẻ.

Ở Hà Nam cũ, ốc om chuối đậu là món thường thấy trong mâm cỗ cưới của người địa phương. Ảnh: Hanvi làm dâu

Theo cảm nhận của Hạnh Nghiêm, món ốc om chuối đậu trong mâm cỗ cưới có hương vị đặc trưng với phần nước om sóng sánh, nổi bật nhờ màu vàng từ nghệ.

Thịt ốc giòn giòn, kết hợp với miếng chuối om mềm dẻo, thịt ba chỉ và đậu béo ngậy, dậy mùi thơm từ lá lốt.

Ngoài ốc om chuối đậu, trong mâm cỗ cưới Ninh Bình, cô gái Phú Thọ còn dành nhiều lời khen cho món giò ngựa và đầu cá tầm nấu canh chua.

“Giò ngựa ăn khá lạ, có độ mềm mịn và mùi thơm riêng. Còn canh chua đầu cá ăn cùng cơm nóng cũng hấp dẫn”, cô bày tỏ.

Món ốc om chuối đậu được nhiều người bản địa lẫn thực khách yêu thích. Ảnh: Tuyên Tiền Tỉ, Nấu cỗ Hà Nam

Ngoài các món ngon trong mâm cỗ, Hạnh Nghiêm cũng bày tỏ sự thích thú và tò mò trước phong tục mẹ chồng che nón lá cho con dâu trong ngày cưới ở Ninh Bình.

Theo người địa phương, phong tục mẹ chồng trao hoặc che nón lá cho con dâu trong đám cưới thường xuất hiện ở một số tỉnh thành miền Bắc. Trong đó, nón được trao phải là chiếc nón mới tinh mà mẹ chồng đã lựa chọn rất kỹ để dành tặng con dâu.

Nón mỏng và nhẹ, được quang một lớp dầu bóng, thơm mùi tinh dầu gỗ thông, thể hiện mong ước của bậc cha mẹ về sự kết nối bền chặt, lâu dài giữa hai con.

Bên trong nón được trang trí chữ "Song Hỷ" tượng trưng cho niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Quai nón được thắt bằng dải lụa màu hồng mềm mại, được buộc chặt và kết nối qua những sợi chỉ hồng, tượng trưng cho tình yêu son sắt của lứa đôi.

Hạnh Nghiêm thấy khá tò mò trước phong tục mẹ chồng trao/che nón lá cho con dâu trong ngày cưới ở Ninh Bình. Ảnh: Hanvi làm dâu

“Chúng mình rất tò mò về phong tục mẹ chồng trao nón lá cho con dâu trong đám cưới. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, chúng mình đã hiểu hơn về phong tục này.

Chiếc nón lá như một minh chứng, sự công nhận rằng từ nay con dâu đã chính thức trở thành một thành viên mới của gia đình, của họ hàng nội ngoại hai bên.

Nàng dâu sẽ được mẹ chồng dạy bảo về hiếu nghĩa, tình nghĩa anh em, về bổn phận dâu thảo mẹ hiền và về nề nếp gia đình. Bên cạnh đó, con dâu còn được chồng và gia đình chồng che chở, yêu thương…”, cô gái trẻ cho hay.