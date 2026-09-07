Chuyến khám phá Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan trong khoảng 2 tuần được kỳ vọng sẽ giúp Quyên hoàn thành mục tiêu đặt chân đến 30 quốc gia ở tuổi 24. Thế nhưng, khi vừa rời Kazakhstan để đến Kyrgyzstan, một sự cố hy hữu bất ngờ xảy ra, khiến hành trình của cô phải dừng lại giữa chừng.

Bị ngựa đá gãy chân

Tới Kyrgyzstan được khoảng 2-3 ngày, Quyên đăng ký tham gia một tour cưỡi ngựa để đi từ ngôi làng xinh đẹp Kyzart hướng tới hồ Song Kol. Đây là hồ nước nằm ở độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, được mệnh danh là "viên ngọc" của Kyrgyzstan - nơi du khách rất mong mỏi khám phá.

Với Quyên, cưỡi ngựa không phải trải nghiệm mới. Cô làm quen với bộ môn này từ nhỏ, thường tập luyện và thậm chí từng tham gia một số giải đấu quy mô địa phương tại Mỹ.

Như nhiều du khách khác, Quyên rất muốn trải nghiệm cưỡi ngựa giữa những đồng cỏ, thảo nguyên xanh mướt của Trung Á. Vì có kinh nghiệm, cô không quá lo lắng khi đăng ký tour cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Tuy nhiên, sự cố xảy ra theo cách ngay cả một người đã nhiều năm cưỡi ngựa như Quyên cũng không thể lường trước.

Trải nghiệm cưỡi ngựa thu hút du khách khi tới Trung Á. Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, Quyên cưỡi ngựa song song với con ngựa của hướng dẫn viên. Cô luôn chú ý giữ khoảng cách an toàn và không đi phía sau, tránh bị ngựa đá hậu.

Bất ngờ, một con bọ hay vật nào đó tác động khiến con ngựa của hướng dẫn viên giật mình, phản ứng mạnh và tung cú đá thẳng vào chân Quyên. Nữ du khách lập tức ngã khỏi lưng ngựa.

"Sự cố xảy ra quá bất ngờ. Chỉ trong vài giây, con ngựa của hướng dẫn viên đã tiến sát vào mình và tung cú đá trực diện.

Khi ngã xuống đất, mình vẫn tỉnh táo và theo phản xạ cũng như kinh nghiệm cưỡi ngựa nhiều, mình cố gắng tự đứng dậy. Mình lết ra xa vài mét nhưng không thể đứng lên. Khi nhìn xuống, mình thấy chân bị cong. Lúc này tuy chân chưa đau nhưng mình đoán đã có chấn thương nặng", Quyên nhớ lại.

Ban đầu những người trong đoàn nghĩ cô chỉ bị trật khớp. Tuy nhiên, khi nhận ra tình hình nghiêm trọng, một nữ du khách người Hà Lan lập tức tiến đến sơ cứu. Người này dùng hai nhánh cây cố định chân Quyên, sau đó quấn lại để giữ chân ở tư thế thẳng.

Những thành viên khác trong đoàn hỗ trợ đưa cô lên xe trở về Kyzart. Từ ngôi làng, Quyên tiếp tục được đưa về thủ đô Bishkek để can thiệp y tế.

Hành trình từ vùng núi về Bishkek kéo dài nhiều giờ. Sau đó, Quyên phải chuyển qua 3 cơ sở y tế khác nhau. Cô được hướng dẫn chuyển sang bệnh viện tư do thủ tục dành cho người nước ngoài ở viện công phức tạp, tốn thời gian.

Quyên trong hành trình trở về thủ đô của Kyrgyzstan để điều trị. Ảnh: NVCC

Những điều ấm áp ở quốc gia xa lạ

Tại bệnh viện tư ở Bishkek, sau khi chụp X-quang, bác sĩ xác định phần xương cẳng chân của Quyên bị gãy. Cô được chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ.

Sau phẫu thuật, bác sĩ cho biết, nếu sức khỏe ổn định Quyên có thể xuất viện sau 2-3 ngày. Tuy nhiên, vì đi du lịch một mình và không có người thân chăm sóc, Quyên quyết định ở lại bệnh viện khoảng 8 ngày để đảm bảo an toàn.

Tổng chi phí điều trị khoảng 100 triệu đồng, gồm tiền phẫu thuật, thuốc, dịch vụ chăm sóc và các khoản phát sinh trong thời gian nằm viện. Toàn bộ chi phí này được công ty tổ chức tour chi trả.

Đây là lần đầu tiên Quyên phải nhập viện và điều trị một chấn thương nghiêm trọng ở nước ngoài. Nhờ biết tiếng Nga, cô vẫn có thể giao tiếp với bác sĩ và nhân viên y tế, nhưng cảm giác tủi thân là điều khó tránh khỏi.

"Mình không báo cho bố mẹ tình trạng sức khoẻ vì sợ bố mẹ lo lắng. Nếu bố mẹ bay từ Việt Nam sang sẽ rất vất vả, bất tiện. Mình cũng không nhờ tới sự hỗ trợ của bạn bè vì họ đều ở xa. Việc đi du lịch một mình là lựa chọn của mình nên khi gặp sự cố, mình phải tự khắc phục, vượt qua", Quyên chia sẻ.

May mắn, trong những ngày nằm viện, Quyên nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người mà trước đó cô gần như không quen biết.

Những người bạn cùng đoàn, trong đó có các du khách Pháp và Hà Lan, sau khi kết thúc tour đã quay lại bệnh viện thăm Quyên, mang đồ ăn và hỗ trợ những việc nhỏ. Hai du khách Pháp thậm chí quyết định không tiếp tục hành trình mà ở lại hỗ trợ Quyên trong thời gian đầu sau tai nạn.

Quyên (áo hồng) cùng những người bạn trong đoàn du lịch. Hình ảnh được chụp trước khi sự cố xảy ra. Ảnh: NVCC

Trong những ngày điều trị, Quyên trò chuyện và kết bạn cùng một nữ du khách người Australia bị gãy tay. Biết bệnh viện không có điều hòa, người bạn mới mua cho Quyên một chiếc quạt cầm tay để cô sử dụng, thường xuyên động viên tinh thần cho cô.

Một bác sĩ trẻ tốt bụng làm việc tại bệnh viện thì tặng Quyên đôi nạng. "Mình rất bất ngờ khi nhiều người xa lạ sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ mình. Điều ấy khiến mình thấy ấm áp", Quyên chia sẻ.

Sau 8 ngày điều trị, Quyên được xuất viện. Thay vì lập tức trở về Mỹ, cô được chính người hướng dẫn viên của tour cưỡi ngựa mời về nhà bà ngoại nghỉ ngơi thêm 2 ngày trước chuyến bay.

"Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, dù chẳng biết tiếng Anh, bà ngoại vẫn ân cần hỏi thăm, chăm sóc, lấy gối kê chân cho mình. Khi được biết, bà đã mất chồng hơn 30 năm, một mình nuôi 5 con gái, mình rất xúc động. Ở cạnh bà, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng mình cảm nhận được sự mạnh mẽ, kiên cường và đầy yêu thương", Quyên tâm sự.

Từ trải nghiệm của mình, Quyên cho rằng du khách nên tìm hiểu kỹ đơn vị tổ chức các tour trải nghiệm cưỡi ngựa. Mỗi con ngựa phải đủ độ tuổi, được huấn luyện bài bản.

"Mình nghĩ, sự cố là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng không vì thế mà mình e ngại, từ bỏ ước mơ khám phá thế giới. Điều quan trọng là mình phải chuẩn bị tâm lý, trang bị kiến thức để sẵn sàng xử lý các tình huống. Hoảng loạn sẽ khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn", Quyên chia sẻ.