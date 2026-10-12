Với giá vé khứ hồi 200.000 đồng/khách, chuyến tàu Hà Nội - Thái Nguyên mang đến cho du khách trải nghiệm thưởng trà, xem biểu diễn nghệ thuật dân gian và khám phá đặc sản xứ Trà trước thềm Festival Trà quốc tế 2026.

Biến toa tàu thành sân khấu thu nhỏ

Trước thềm Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, đoàn tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên với chủ đề "Hành trình về với xứ Trà" được đưa vào chạy thử, mở ra sản phẩm du lịch kết hợp trải nghiệm đường sắt với khám phá văn hóa địa phương.

Dự kiến, có 6 chuyến tàu phục vụ du khách trong các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Mỗi chuyến có sức chứa khoảng 250 hành khách. Giá vé khứ hồi là 200.000 đồng đối với khách lẻ và 160.000 đồng đối với khách đoàn.

Hành trình Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 2 tiếng

6h25, đoàn tàu rời ga Hà Nội, bắt đầu hành trình về với xứ Trà. Trong tiết trời mùa thu mát mẻ, tàu đi qua những tuyến phố của Thủ đô, dừng tại ga Long Biên để du khách chụp ảnh trước khi tiếp tục di chuyển về ga Lưu Xá, Thái Nguyên. Rời khu vực đô thị, khung cảnh hai bên đường ray dần mở ra với những cánh đồng trải dài.

Đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có một toa cộng đồng dành cho các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa và 5 toa phục vụ hành khách. Điểm nhấn trong hành trình kéo dài 2 tiếng là chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian: hát then, đàn tính, múa bát, sáo Mông.

Toa tàu trở thành một "sân khấu thu nhỏ", giúp du khách có trải nghiệm thú vị, hoà mình vào những làn điệu dân gian, nhạc cụ truyền thống

Du khách còn có thể theo dõi màn trình diễn hầu đồng - nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Ảnh: BTC

Nghệ nhân Thanh Lịch tới từng toa trình diễn sáo Mông. Du khách thích thú thưởng thức âm hưởng núi rừng

Không chỉ có các hoạt động nghệ thuật, toa cộng đồng còn là nơi giới thiệu những sản phẩm trà tiêu biểu của Thái Nguyên.

Du khách có dịp tìm hiểu các sản phẩm trà đạt chứng nhận OCOP 3-4 sao, sản phẩm chế biến từ trà do các hợp tác xã địa phương sản xuất, như kẹo lạc trà xanh và các đặc sản khác. Việc đưa sản phẩm trà lên tàu giúp kết hợp trải nghiệm văn hóa với quảng bá nông sản, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên.

Không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa ngay trên tàu, hành trình Hà Nội - Thái Nguyên còn được định hướng trở thành điểm khởi đầu cho các tour khám phá vùng chè, di tích lịch sử và du lịch cộng đồng của tỉnh. Từ ga Lưu Xá, du khách có thể tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến những điểm đến đặc trưng của Thái Nguyên.

Kết nối vùng chè, di tích lịch sử bằng tour đường sắt

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên, cho biết các đơn vị đã xây dựng 5 chương trình tham quan gắn với tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, kết nối trải nghiệm văn hóa trà với di sản lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng địa phương.

Trong đó, chương trình "Tân Cương tinh hoa - Sắc bản Thái Hải" đưa du khách đến vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Du khách ghé thăm khu vực trồng và chế biến trà

Với những người yêu thiên nhiên, chương trình kết nối vùng chè Cầu Đá, La Bằng với hồ Núi Cốc mang đến cơ hội khám phá cảnh quan, tìm hiểu nghề chè và trải nghiệm du lịch sinh thái. Trong khi đó, hành trình "Huyền tích Đuổm - Hương trà Khê Cốc" kết hợp tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử gắn với danh tướng Dương Tự Minh và khám phá văn hóa trà địa phương.

Hai chương trình còn lại mở rộng phạm vi trải nghiệm. "Mây ngàn Shan Tuyết - Sóng nước Hồ Ba Bể" được thiết kế trong 2 ngày, kết nối vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc với hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm đến gắn với đời sống cộng đồng. Còn "Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài" kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà.

Giá tour một ngày dự kiến 790.000 đồng/khách, bao gồm vé tàu khứ hồi, một bữa ăn chính trị giá 200.000 đồng, vé tham quan, ô tô trung chuyển, hướng dẫn viên và bảo hiểm du lịch. Các chương trình 2 ngày 1 đêm có giá dự kiến từ 1.790.000 đến 1.990.000 đồng/khách.

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022". Đây là điểm đến hấp dẫn du khách trong hành trình Hà Nội - Thái Nguyên

Bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho biết việc xây dựng sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các điểm đến cùng những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Theo bà Hường, Thái Nguyên có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối với Hà Nội và các tỉnh vùng Việt Bắc, cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Đặc biệt, văn hóa trà là lợi thế nổi bật của địa phương. Thái Nguyên hiện có khoảng 22.200 ha chè và 204 sản phẩm chè OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, trong đó có 6 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Sản phẩm tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn hấp dẫn cho du khách trong dịp Festival Trà quốc tế 2026. Sau Festival, các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu duy trì sản phẩm, hướng tới khai thác từ 3 đến 5 chuyến tàu mỗi tuần, tùy nhu cầu thị trường và hiệu quả hoạt động.