Quyết định thay đổi cuộc đời

Buổi sáng đầu thu, Phạm Thị Cẩm (SN 1997, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, trước đây là tỉnh Ninh Thuận) thong dong ngồi trước hiên nhà thưởng trà, ngắm nhìn khu vườn xanh mướt.

Năm tháng qua, kể từ ngày bỏ phố về quê sống trong căn nhà nhỏ được bài trí xinh xắn, phía trước là khu vườn đầy rau xanh, hoa cỏ, cô gái Khánh Hòa như được gột rửa tâm hồn.

Cẩm hạnh phúc hơn kể từ ngày bỏ phố về quê

Cẩm là cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn. Sau khi ra trường, cô trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn cho các trung tâm du học ở Bình Dương (nay là TPHCM).

Với mức lương khá, Cẩm từng thuê một căn chung cư nhỏ gần chỗ làm để tiện đi lại. Cô từng có lúc hài lòng với cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị và những tiện ích trong căn hộ hiện đại. Nhưng dần dần, cô thấy ngột ngạt, áp lực, trong lòng luôn có cảm giác bức bối, khó chịu.

“Lương của tôi không thấp nhưng chi phí cho cuộc sống ở thành thị quá cao nên chẳng dư ra được bao nhiêu. Không thể giúp đỡ bố mẹ nhiều, tôi tự tạo áp lực cho bản thân, dần dẫn đến căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ lung tung.

Một ngày, tôi không thể kiểm soát được mà bật khóc nức nở. Tôi bỗng thấy nơi này quá xa lạ và nghĩ, mình không chịu nổi nữa rồi”, Cẩm tâm sự.

Góc làm việc xinh xắn và khu vườn xanh ngát của Cẩm

Cẩm đi khám và biết mình mắc chứng rối loạn lo âu do căng thẳng kéo dài. Đó là một ngày của tháng 3/2025, cô nghĩ, mình cần thay đổi.

Cẩm quyết định xin nghỉ phép 1 tuần, về quê với ba mẹ. Trong một tuần được ăn cơm mẹ nấu, được trò chuyện cùng ba mỗi ngày, được hàng xóm láng giềng hỏi thăm, được hít hà không khí trong lành ở nơi quá đỗi thân thuộc với mình, cô thấy lòng dịu lại.

Và sau 1 tuần ấy, Cẩm đưa ra quyết định quan trọng: Bỏ phố về quê.

“Quyết định này được ba mẹ tôi ủng hộ hoàn toàn. Bởi lẽ hơn ai hết, họ hiểu rõ con gái mình đang trải qua những gì”, Cẩm chia sẻ.

Được “chữa lành” tâm hồn

Cẩm chuyển sang dạy học trực tuyến. Vì cần có không gian yên tĩnh để làm việc, cô quyết định thuê một căn nhà nhỏ kế bên nhà ba mẹ với giá 1 triệu đồng/tháng.

Những loại rau, trái trong khu vườn của Cẩm

“Tôi sống một mình nên chỉ cần căn nhà nhỏ như vậy là quá đủ. Quan trọng hơn cả, phía trước căn nhà có một mảnh đất trống để tôi có thể chữa lành bằng cách trồng hoa, trồng rau”, Cẩm nói.

Ngay khi quyết định “bỏ phố về quê”, cô gái Khánh Hòa đã lên kế hoạch chi tiết về việc sửa sang căn nhà, cải tạo khu vườn. Cẩm sắm những vật dụng cần thiết để phục vụ sinh hoạt cá nhân, ngoài ra cô mua thêm chậu cây, giỏ hoa trang trí để căn nhà có thêm sức sống.

Việc cải tạo khu vườn kỳ công và mất nhiều thời gian hơn bởi đất trong vườn là đất sỏi, thiếu chất dinh dưỡng.

Những góc xinh xắn trong khu vườn của Cẩm

Mỗi ngày, sau giờ làm việc Cẩm lại dùng xe rùa chở đất và phân chuồng từ nhà ba mẹ sang vườn nhà mình. Trong thời gian chờ đất nghỉ, cô chọn giống rau, hoa để trồng.

“Tôi trồng những loại mình thích như xà lách, cải thìa, su hào, cà rốt, bắp cải... Ở phía hàng rào, tôi trồng đậu đũa, dưa leo, bầu, đậu ván... để vừa được ăn, vừa tạo bóng mát.

Mọi người bảo quê tôi nóng, khó trồng những loại rau này nhưng tôi vẫn cố trồng vì thích. Cũng có lứa rau thất bại hoặc chẳng may bị dê, bò vào phá, tôi tiếc đến bật khóc nhưng rồi lại thấy vui và xem đó là thử thách nhỏ”, Cẩm chia sẻ.

Cẩm đầu tư khá nhiều thời gian cho khu vườn của mình. Mỗi ngày, cô dạy học khoảng 9 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại, cô chú tâm vào trồng và chăm sóc khu vườn.

Có những trưa nắng, cô vẫn miệt mài xới đất, trồng rau, tưới nước... Cẩm nói vui: “Kể từ ngày về quê, da tôi đen đi mấy tông nhưng lòng thấy hạnh phúc khó tả”.

Sau một vài lứa rau thất bại, cô kỳ công hơn trong việc chọn giống, cải tạo đất và diệt sâu bệnh. Không chỉ tham khảo ý kiến của ba mẹ và các bác hàng xóm là những nông dân chính hiệu, Cẩm còn lên mạng tìm hiểu phương pháp diệt sâu bọ bằng phương pháp tự nhiên.

Mẹ Cẩm thường xuyên sang giúp con làm vườn

Cuối cùng, cô đã tìm ra cách ngâm gừng, tỏi, ớt và rượu với nhau rồi mang đi ủ để tạo ra dung dịch đuổi côn trùng. Ngoài ra, để hạn chế sâu bệnh, cô còn luân phiên trồng các loại rau có mùi như hành, quế, hẹ...

Ngày được thu hoạch lứa rau đầu tiên, Cẩm rất vui mừng. Cô không ngờ, mình có thể làm được việc mà trước nay chưa từng động tay, đó là làm vườn, trồng rau.

“Rau quả thu hoạch được, tôi ăn không hết thì đem cho họ hàng, làng xóm. Vài lần ngang qua, thấy tôi lục đục làm vườn dù trời đã tối, hàng xóm trêu ‘Sao con chăm vậy? Trồng rau cho cả xóm ăn à?’.

Thực lòng, tôi vui lắm. Được nhìn vườn rau tươi tốt hơn mỗi ngày, được hưởng thành quả mình làm ra, cảm giác thật đã”, Cẩm nói.

Video quay khu vườn xinh xắn của Cẩm hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok

Cuộc sống của Cẩm thay đổi hoàn toàn kể từ ngày về quê. Cô ngủ ngon hơn mỗi đêm, thấy cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái hơn mỗi khi thức dậy. Được ở cạnh ba mẹ, được ăn đồ ăn sạch do tự tay mình trồng, được sống giữa tình cảm xóm giềng thắm thiết, cô thấy mình thích cực hơn nhiều.

“Tôi thích nhất lúc ngồi trước hiên nhà, ngắm hoàng hôn buông xuống. Lúc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, thấy một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Dần dần, chứng mất ngủ, rối loạn lo âu của tôi thuyên giảm hẳn. Tôi nghĩ, mình đã thực sự được chữa lành bởi chính nơi thân thuộc này”, Cẩm tâm sự.

Ảnh và video: NVCC