Tháng 6/2026, S.Home - Hệ thống showroom Gạch, Phòng tắm, Nhà bếp toàn quốc chính thức bước sang tuổi thứ 8, đánh dấu sự trưởng thành của hệ thống 25 showroom quy mô toàn quốc, ra mắt chiến dịch bán hàng tri ân đặc biệt, tạo cơ hội cho khách hàng có thể trúng ngay ô tô điện VinFast VF3 cùng nhiều đặc quyền khác.

“S.Home hiểu sâu sắc rằng, đằng sau những bản vẽ thiết kế, mỗi ngôi nhà là nơi cất giữ những hồi ức đẹp đẽ, là tổ ấm để mỗi người trở về sau ngày dài mệt mỏi, mong chờ một không gian sống tiện nghi và trọn vẹn cảm xúc. Triết lý của chúng tôi "8 năm là bạn - 8 năm là nhà" hướng đến phục vụ trọn vẹn nhất cho khách hàng của mình”, đại diện hệ thống S.Home chia sẻ.

Đại diện S.Home cho biết, hệ thống hiện đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu toàn cầu như: TOTO, INAX, BOSCH, DEMUHLER, ASKO, GRANDX, EUROSUN, EUROTILE… Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, S.Home tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ khép kín: từ tư vấn giải pháp, thiết kế 3D "đo ni đóng giày" cho từng diện tích, đến chính sách bảo hành, hậu mãi tận tâm trọn đời.

Bước sang tuổi thứ 8, S.Home định vị trở thành người tiên phong mang xu hướng "Smart Home" (Nhà thông minh), ứng dụng thực tế vào đời sống, với khát vọng biến những sản phẩm công nghệ khô khan trở thành những "trợ lý đắc lực", nâng niu từng sinh hoạt nhỏ nhất của các thành viên trong gia đình.

Đến với S.Home, khách hàng được trải nghiệm những sản phẩm công nghệ hiện đại như: các dòng bồn cầu thông minh thế hệ mới, đóng vai trò như một "trợ lý sức khỏe" với khả năng tự động hóa 100%, hệ thống diệt khuẩn UV và xả xoáy tĩnh lặng; hệ sinh thái máy rửa bát cao cấp tích hợp AI đang trở thành "chân ái" giúp giải phóng hoàn toàn đôi tay của người phụ nữ…

Nhân dịp sinh nhật 8 tuổi, chuỗi 25 showroom S.Home đã thu hút hàng loạt KOLs đình đám trong giới công nghệ và không gian sống như Duy Thẩm, Huy NL, Anh Biết Tuốt Design đến trực tiếp trải nghiệm.

“Sự chuyển mình của S.Home để mong muốn góp phần phổ cập hóa công nghệ, biến sự xa xỉ thành tiện nghi thiết thực trong mỗi tổ ấm Việt”, đại diện S-Home chia sẻ.

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(Nguồn: S-Home)