Trong không khí đón mừng Vesak, khi hàng triệu người con Phật cùng hướng lòng thành kính đón mừng ngày Đức Phật đản sinh, tinh thần Phật đản cũng đang được lan tỏa theo nhiều cách rất riêng trong đời sống hôm nay.

Tại các chùa, tự viện và thiền viện, những nghi lễ truyền thống và hoạt động cộng đồng tiếp tục trở thành nơi để mọi người tìm về với sự tỉnh thức và bình an. Từ những không gian thiêng liêng ấy, tinh thần Vesak cũng đang được tiếp nối tự nhiên trong nhiều gia đình Việt, nơi con người mong muốn giữ sự kết nối với đời sống tâm linh ngay trong chính không gian sống thường nhật.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực và biến động, nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng tinh thần và những khoảng lặng nội tâm ngày càng rõ nét. Không gian sống vì thế không còn chỉ để ở, mà dần trở thành nơi nuôi dưỡng cảm xúc, kết nối gia đình và giúp con người tìm lại cảm giác an trú.

Đó cũng là hành trình mà thương hiệu thiết kế nội thất Diệu Tướng Am theo đuổi suốt hơn 15 năm qua thông qua việc kiến tạo những không gian tâm linh mang tính cá nhân hóa, phản chiếu đời sống tinh thần của mỗi gia chủ.

Theo chia sẻ của đại diện Diệu Tướng Am sau hành trình đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước, điều nhận thấy là: thứ con người thiếu đôi khi không phải một ngôi nhà đẹp hơn, mà là một nơi khiến họ cảm thấy được kết nối với chính mình.

Không gian “Tịnh Khiết Tâm An” tại căn penthouse The River Thủ Thiêm - là một trong những không gian thờ tự tại gia mang bản sắc riêng của gia chủ

Theo truyền thống văn hóa Á Đông, không gian thờ cúng không chỉ là nơi thực hiện nghi lễ. Đó còn là nơi ký ức gia đình hiện diện, nơi lòng biết ơn được nuôi dưỡng và nơi con người cảm thấy mình vẫn còn một “điểm tựa tinh thần” để trở về sau những bộn bề của cuộc sống hiện đại.

Một trong những câu chuyện tiêu biểu cho tinh thần ấy là hành trình của chị Ngọc Lan (Tây Hồ, Hà Nội) - một khách hàng đã đồng hành cùng Diệu Tướng Am nhiều năm.

Mối duyên bắt đầu từ lần chị ghé thăm showroom Diệu Tướng Am tại Hà Nội và lần đầu chiêm ngưỡng tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa Vi Tiếu (cầm hoa mỉm cười). Hình ảnh Đức Phật nâng đóa sen trong hội Linh Sơn đã khơi dậy trong chị mong muốn kiến tạo một không gian tâm linh tại gia - nơi không chỉ để phụng thờ Tam Bảo mà còn trở thành “chốn an trú” cho cả gia đình.

Sau hơn một năm, công trình hoàn thiện với tôn tượng Bổn Sư cao 1,4m bằng đồng thếp vàng là trung tâm tinh thần của toàn bộ không gian. Điều đặc biệt là nơi đây không chỉ là không gian thờ tự mà còn trở thành khu vực sinh hoạt chung, nghỉ ngơi và kết nối của gia đình. Tiếng đàn tranh, hương trầm và sự tĩnh tại khiến không gian mang cảm giác gần gũi, ấm cúng nhưng vẫn trang nghiêm.

“Thường một khu thờ tự sẽ mang đến cảm giác trang nghiêm và có phần tách biệt, nhưng không gian này lại rất gần gũi và ấm áp. Tôi nghĩ ai bước vào cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên”, chị Nguyễn Thị Ngọc, chị gái của gia chủ, chia sẻ.

Nhân mùa Phật đản 2026, đại diện Công ty Cổ phần DTA Space (đơn vị sở hữu thương hiệu Diệu Tướng Am) tới thăm gia đình chị Lan, thực hiện nghi thức bao sái bàn thờ và thiết trí không gian tắm Phật tại gia để các thành viên cùng thực hành nghi lễ trong mùa Phật đản.

Không chỉ tổ chức hoạt động tại gia, trong mùa Vesak năm nay, Diệu Tướng Am còn triển khai chuỗi sự kiện cộng đồng tại 2 showroom nhằm lan tỏa tinh thần tỉnh thức và kết nối nội tâm.

Tại TP.HCM, chương trình “Mỗi Đóa Sen Tâm - Một Niệm Lành Kết Duyên” diễn ra ngày 23/05/2026. Trong khi đó tại Hà Nội, hành trình “Tâm Sen Tỉnh Thức” được tổ chức từ 24/05 đến 31/05/2026 với các hoạt động trải nghiệm mang tinh thần thiền vị và đời sống tĩnh tại.

Được thành lập từ năm 2011, đến nay Diệu Tướng Am đã kiến tạo hơn 1.000 không gian tâm linh độc bản và hiện diện tại hơn 20 quốc gia.

Theo đại diện thương hiệu, giữa đời sống ngày càng nhiều áp lực, điều con người cần đôi khi không phải là thêm một không gian đẹp, mà là một nơi giúp họ thật sự được trở về với chính mình.

(Nguồn: Diệu Tướng Am)