Ngày 10/8, trên mạng xã hội chia sẻ sự việc xã Quỳnh Văn, Nghệ An tặng quà cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, mặc dù trước đó, ngày 4/8, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu dừng mua quà tặng đại biểu để tránh lãng phí.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn xác nhận có sự việc trên và cho biết, nguyên nhân phía xã vẫn tặng quà cho đại biểu mặc dù có "lệnh" dừng là do quà đã được chuẩn bị trước khi có công văn.

Phần quà xã Quỳnh Văn tặng đại biểu. Ảnh: D.H

Ông Kiên cho rằng, xã Quỳnh Văn tổ chức đại hội sớm và cuối tháng 7, phía xã đã chuẩn bị phần quà cho đại biểu dự đại hội.

"Đến ngày 4/8, Tỉnh ủy Nghệ An có công văn chỉ đạo không tặng quà cho đại biểu dự đại hội và không tổ chức văn nghệ. Tuy nhiên, quà đã in logo gửi về cho xã trước đó rồi. Còn chương trình văn nghệ chúng tôi đã cắt giảm và không tổ chức", ông Kiên nói.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, có 236 đại biểu tham dự đại hội. Mỗi suất quà trị giá 380.000 đồng. "Toàn bộ quà hơn 100 triệu đồng", ông Kiên nói thêm.

Trước đó, ngày 4/8, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An có công văn gửi tới Ban thường vụ Đảng ủy các xã, phường về một số nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã, phường.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nhằm đảm bảo đại hội được tổ chức với tinh thần trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc thực hiện một số nội dung: Không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.