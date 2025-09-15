Bảng phân bổ chi phí ước tính

Sau khi rời bỏ công việc văn phòng, chị Nguyễn Thị Châu ở Thanh Xuân (Hà Nội) đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Với số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng và mặt bằng sẵn có tại tầng 1 khu tập thể, chị đang cân nhắc có nên mở một cửa hàng tạp hóa.

Đây là một mô hình kinh doanh tuy truyền thống nhưng vẫn giữ vị thế quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Liệu quyết định của chị Châu có phải là một bước đi đúng đắn?

Theo chuyên viên tư vấn tài chính Nguyễn Mạnh Cường, với số vốn 500 triệu đồng, chị Châu hoàn toàn có thể mở một cửa hàng tạp hóa quy mô vừa phải, đặc biệt khi đã có sẵn mặt bằng. Đây là một lợi thế cực kỳ lớn, giúp chị tiết kiệm đáng kể chi phí thuê mặt bằng ban đầu, vốn thường chiếm một phần lớn ngân sách khởi nghiệp.

Kinh doanh tạp hóa không phải là mô hình làm giàu nhanh chóng, nhưng lại mang lại dòng tiền đều đặn và ổn định. Biên lợi nhuận gộp thường dao động từ 5% đến 10% trên mỗi sản phẩm.

Một cửa hàng tạp hóa hoạt động hiệu quả tại khu dân cư đông đúc có thể đạt doanh thu từ 60-150 triệu đồng mỗi tháng sau thời gian hoạt động. Sau khi trừ các chi phí vận hành (điện nước, nhân sự, chi phí phát sinh), lợi nhuận ròng có thể đạt từ 7-15 triệu đồng/tháng. Nếu quản lý tốt, thời gian hoàn vốn có thể chỉ mất từ 2-3 năm.

Mở cửa hàng tạp hóa, cần lường trước rủi ro về cạnh tranh, quản lý hàng tồn kho và dòng vốn. Ảnh: Thạch Thảo

Dưới đây là một bảng phân bổ chi phí ước tính, giúp chị Châu hình dung rõ hơn về việc sử dụng 500 triệu đồng:

Nhập hàng ban đầu (200-250 triệu đồng): Đây là khoản chi lớn nhất. Chị nên tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, tiêu thụ nhanh như thực phẩm khô, đồ uống, hóa mỹ phẩm và nhập hàng từ các nhà cung cấp sỉ hoặc chợ đầu mối để có giá tốt nhất.

Thiết bị, cơ sở vật chất (50-100 triệu đồng): Khoản này bao gồm kệ trưng bày, quầy thu ngân, tủ lạnh, tủ đông, và một phần mềm quản lý bán hàng (POS). Việc đầu tư vào phần mềm quản lý sẽ giúp chị theo dõi doanh thu, kiểm soát tồn kho và tránh thất thoát.

Sửa chữa và trang trí (20-50 triệu đồng): Khoản tiền này dùng để sửa sang cửa hàng, lắp đặt biển hiệu, hệ thống đèn chiếu sáng để thu hút khách hàng.

Chi phí dự phòng (100-200 triệu đồng): Đây là khoản tiền cực kỳ quan trọng, dùng để duy trì hoạt động trong 3-6 tháng đầu khi doanh thu chưa ổn định, hoặc để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Chị Châu nên ưu tiên phân bổ vốn một cách hợp lý, khoảng 50-60% cho hàng hóa, 20% cho thiết bị và 20-30% còn lại cho vốn dự phòng.

Những rủi ro

Mặc dù có nhiều ưu điểm, chị Châu cũng cần lường trước những rủi ro.

Cạnh tranh: Khu tập thể có thể đã có nhiều cửa hàng tạp hóa khác hoặc nằm gần các chuỗi siêu thị mini, chị cần tìm cách tạo sự khác biệt, ví dụ như đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng dịch vụ (như giao hàng tận nhà) hoặc áp dụng các chương trình khuyến mãi.

Quản lý hàng tồn kho: Hàng hóa có hạn sử dụng ngắn (thực phẩm tươi, sữa, bánh kẹo) nếu không được quản lý tốt có thể dẫn đến thất thoát.

Rủi ro về vốn: Mặc dù có 500 triệu, nhưng nếu không có kế hoạch sử dụng rõ ràng, nguồn vốn có thể cạn kiệt nhanh chóng.

Ngoài ra, chị Châu còn phải tính tới vấn đề thuế hoặc bảo hiểm xã hội có thể phát sinh thêm.

Với mặt bằng sẵn có và 500 triệu đồng, chị Châu đang nắm giữ một lợi thế lớn để khởi nghiệp kinh doanh tạp hóa. Tuy nhiên, thành công sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng quản lý của chị.

Để giảm thiểu rủi ro, chị Châu có thể bắt đầu nhỏ với 100-200 triệu đồng để thử nghiệm. Sử dụng phần mềm POS theo dõi doanh thu hàng ngày và nhập hàng từ nguồn uy tín để tránh hàng giả. Kết hợp bán online qua Zalo, nhóm cư dân có thể tăng doanh thu thêm 20-30%. Nếu cần vay thêm, chỉ nên vay dưới 200 triệu đồng, ưu tiên nguồn vốn lãi suất thấp (8-10%/năm hoặc thấp hơn từ các chương trình chính sách).

Trước khi bắt đầu, chị nên dành thời gian khảo sát kỹ lưỡng thị trường xung quanh, tìm hiểu nhu cầu của cư dân và lên một kế hoạch kinh doanh chi tiết. Việc sử dụng công nghệ (như phần mềm bán hàng) cũng sẽ giúp chị quản lý hiệu quả hơn.