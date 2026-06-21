Quạt phun sương hoạt động như thế nào? Quạt phun sương không chỉ đơn thuần là một chiếc quạt gió thông thường. Thiết bị này được trang bị một bình chứa nước và một bộ phận tạo sương (thường là sóng siêu âm hoặc bơm áp lực cao). Nước từ bình chứa sẽ được chuyển hóa thành những hạt sương siêu nhỏ, mịn màng và được quạt thổi ra không khí. Khi những hạt sương này bay hơi, chúng sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh, từ đó giúp giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm trong không khí. Đây chính là cơ chế làm mát chính của quạt phun sương, khác biệt hoàn toàn so với quạt điện thông thường chỉ luân chuyển không khí.

Lợi ích khi sử dụng quạt phun sương Một trong những ưu điểm lớn nhất của quạt phun sương là khả năng tạo cảm giác dễ chịu trong những ngày thời tiết khô nóng. Độ ẩm bổ sung từ thiết bị có thể giúp hạn chế tình trạng khô da, khô mũi. Ngoài ra, quạt phun sương thường có giá thành thấp hơn nhiều so với điều hòa và chi phí vận hành cũng tiết kiệm hơn. Nhiều mẫu sản phẩm hiện nay còn được tích hợp thêm các tính năng như tạo ion, lọc bụi hoặc chế độ hẹn giờ. Đối với những không gian mở như sân hiên, ban công, quán cà phê ngoài trời hoặc khu vực có khả năng lưu thông không khí tốt, quạt phun sương có thể mang lại hiệu quả làm mát khá rõ rệt.

Nhược điểm của quạt phun sương trong phòng kín Khi quạt phun sương hoạt động trong phòng kín, hơi nước không có đường thoát ra ngoài, dẫn đến việc độ ẩm trong phòng tăng cao và tích tụ. Độ ẩm lý tưởng cho con người thường dao động từ 40-60%. Vượt quá ngưỡng này, đặc biệt là trên 70-80%, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn và các loại mạt bụi phát triển mạnh mẽ. Bào tử nấm mốc và mạt bụi là những tác nhân gây dị ứng mạnh. Khi hít phải, chúng có thể kích hoạt các cơn hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm xoang ở những người nhạy cảm. Độ ẩm quá cao trong phòng kín cũng khiến cơ thể khó thoát mồ hôi, gây cảm giác bí bách, khó chịu, mệt mỏi và làm giảm khả năng tập trung. Độ ẩm cao có thể gây hại cho tài sản trong nhà. Đồ gỗ dễ bị ẩm mốc, cong vênh, mục nát. Sách báo, quần áo cũng có thể bị ẩm ướt, bốc mùi và mốc. Đặc biệt, các thiết bị điện tử như tivi, máy tính, điện thoại rất nhạy cảm với độ ẩm. Trong phòng kín, khả năng làm mát của quạt phun sương cũng bị hạn chế. Khi không khí đã bão hòa hơi nước, quá trình bay hơi sẽ chậm lại hoặc ngừng hẳn, khiến quạt không thể tiếp tục hạ nhiệt độ hiệu quả. Thay vào đó, nó chỉ làm tăng thêm độ ẩm, khiến không khí trở nên oi bức và khó chịu hơn, tạo cảm giác “nóng ẩm” thay vì “mát mẻ”.