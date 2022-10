Có người yêu vẫn dùng app hẹn hò

Nhiều người đang có mối quan hệ tình cảm vẫn sử dụng app hẹn hò.

Tại cuộc khảo sát năm 2015 với 47.000 người dùng ứng dụng hẹn hò của công ty GlobalWebIndex, 42% cho biết mình không phải người độc thân. Trong đó, 30% đã kết hôn và 12% đang trong một mối quan hệ. Một số nghiên cứu khác cũng phát hiện số người không độc thân dùng ứng dụng hẹn hò vào khoảng 18-25%.

Marta (38 tuổi) gặp một người đàn ông trên Tinder và nhanh chóng nhận thấy điều đáng nghi. Anh sẽ chỉ gọi cho cô từ văn phòng và nhắn tin qua ứng dụng, từ chối đưa số điện thoại di động.

"Sau một thời gian, tôi vô tình phát hiện ra chúng tôi có một số người bạn chung. Anh ta đã kết hôn và có 2 đứa con", Marta kể. May mắn là cô chưa lún quá sâu vào mối quan hệ này.

Điều tương tự cũng xảy ra với Francesca (27 tuổi).

"Anh ta chỉ muốn chúng tôi nhắn tin trên Telegram và nói là bản thân có vấn đề với WhatsApp", cô cho biết. Sau vài tháng hẹn hò, Francesca phát hiện hóa ra bạn trai đã đính hôn.

"Anh ta liên tục gọi cho tôi, yêu cầu tôi không được nói gì với hôn thê của anh ta. Cuối cùng, tôi vẫn liên lạc được và cô gái đó đã chia tay với anh ta".

Cây bút Marvi Santamaria biết đến cả hai câu chuyện qua kênh Instagram Match and the City, nơi bàn luận về hẹn hò hiện đại và các ứng dụng hẹn hò. Trong 2 ví dụ trên và nhiều câu chuyện khác, ít nhiều đều có điểm giống nhau: những người "đã có chủ" vẫn dùng các ứng dụng hẹn hò để nói chuyện với người khác, nói dối họ và cả một nửa của mình.

Thỏa mãn bản thân

Một số người bắt đầu tìm đến ứng dụng hẹn hò khi xa cách người yêu về mặt địa lý. Luca (35 tuổi) đã tải Bumble sau khi chuyển ra nước ngoài làm việc, dù vẫn có bạn gái ở Italy.

"Chúng tôi hiếm khi gặp nhau, chỉ khi tôi về nước. Tình dục trở thành vấn đề bắt đầu gây nhức nhối. Nếu bạn gái phát hiện ra, tôi không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhưng tôi đang dùng app một cách rất kín đáo", anh cho biết.

Trong khi đó, một số muốn quan hệ tình dục nhưng lại không đủ can đảm để nói về điều này cùng nửa kia. Ví dụ, một người ẩn danh từng chia sẻ trên nền tảng Not Gonna Lie rằng bản thân thi thoảng dùng app hẹn hò để tìm bạn tình khi bạn gái đi vắng.

Nhiều người đã có nửa kia vẫn dùng app hẹn hò để tìm bạn tình hoặc giải trí.

"Tôi muốn trải nghiệm cảm giác phấn khích mà đã lâu không thấy. Tôi yêu bạn gái nhưng tôi hoàn toàn muốn làm chuyện đó với người khác. Cuối cùng, tôi bị một người bạn của bạn gái phát hiện".

Sự thật là không phải ai cũng phù hợp với một mối quan hệ theo lẽ thường.

"Tôi hài lòng với tình yêu của bạn đời nhưng muốn ngủ với cả người khác. Tôi không tin vào chế độ một vợ một chồng, tôi nghĩ đó chỉ là một nghĩa vụ do văn hóa và xã hội chúng ta quy định ra", một người dùng ẩn danh khác viết.

Mong muốn tìm bạn tình mới là điều hoàn toàn phổ biến và dễ hiểu, Marvi Santamaria nhận định. Vấn đề là đừng nên giấu giếm nửa kia của mình mà hãy trung thực và nói chuyện với nhau.

"Chúng tôi luôn khuyến khích người dùng hoàn thiện hồ sơ và cố gắng minh bạch, xác thực nhất có thể. Đặc biệt, tính năng Khám Phá khuyến khích chúng ta thể hiện con người thật, không cần filter, vì vậy chúng ta có thể gặp gỡ những người thực sự có chung sở thích", Vicente Balbastre, Trưởng nhóm Truyền thông khu vực Nam Âu của Tinder, cho biết.

Tình trạng người không độc thân vẫn dùng app hẹn hò là điều phổ biến.

Một nghiên cứu năm 2018 được đăng trên Science Direct đã tìm hiểu lý do đằng sau những người dùng Tinder khi đã có nửa kia. Lý do chính nghiên cứu phát hiện được là những người này dùng app để tìm bạn tình hoặc xem bản thân đáng giá như thế nào khi so sánh trên thị trường hẹn hò.

Trên hết, nhóm người này có xu hướng tiếp cận theo kiểu tự do và nhiều khả năng để người khác tiếp cận họ trước. Khoảng một nửa số người được khảo sát cho biết đã thực sự gặp trực tiếp ai đó qua ứng dụng.

Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra kết luận rằng các ứng dụng hẹn hò có khả năng tiếp tay cho những kẻ ngoại tình.

Trên thực tế, những điều gây nghiện nhất ở ứng dụng hẹn hò, bao gồm tính năng vuốt và có nhiều ảnh, khuyến khích một số người dùng sử dụng để giải trí. Bên cạnh đó, app hẹn hò giúp việc gặp gỡ ngay lập tức các bạn hẹn tiềm năng dễ dàng hơn và cho thấy độ bao la của các ứng viên, có thể khiến việc chung thủy với chỉ một người trở nên khó khăn hơn.

Vì công nghệ và hành vi của con người hiện nay rất liên kết với nhau, nên sẽ thật vô nghĩa nếu đặt câu hỏi liệu một người có ngoại tình không nếu sống trong thế giới không có app hẹn hò. Con người luôn gặp khó khăn trong việc chung thủy một vợ một chồng và sẽ luôn như vậy, cho dù có được nghe về những câu chuyện cổ tích nào đó về tình yêu chân chính, Marvi Santamaria nhận định.

