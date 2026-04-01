Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) tại Đại hội đại biểu thành viên năm 2025, diễn ra ngày 30 - 31/03/2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Ông Đoàn Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, giai đoạn 2021-2026, Co-opBank đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời, toàn diện về mọi mặt trong hoạt động, thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Co-opBank và đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã vượt so với kế hoạch đề ra.

Tính đến 31/12/2025, tổng nguồn vốn tăng 39,12%; tổng dư nợ cho vay tăng 79,44%; lợi nhuận trước thuế tăng 51,87% so với năm 2021; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,14% (năm 2020) xuống 0,34% (năm 2025); tỷ lệ bao phủ nợ xấu năm 2025 đạt 267,6%.

Đặc biệt, Co-opBank tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, thúc đẩy hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phát triển. Trong công tác điều hòa vốn, giai đoạn 2021 - 2025, doanh số tiền gửi điều hòa đạt 796.849 tỷ đồng; doanh số cho vay QTDND đạt 114.362 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2025, số dư tiền gửi điều hòa hơn 49 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021; dư nợ cho vay QTDND tăng 3,90%. Co-opBank đã triển khai nhiều sản phẩm dành cho QTDND, nổi bật là các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số, góp phần tăng cường liên kết hệ thống. Hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank đã kết nối thanh toán với hơn 1.000 QTDND, hình thành mạng lưới với 1.110 điểm giao dịch.

Quỹ Bảo đảm an toàn hệ thống QTDND (Quỹ bảo toàn) đã đạt mốc tổng nguồn vốn hơn 1 nghìn tỷ đồng, thực hiện cho vay các QTDND gặp khó khăn về thanh khoản, hỗ trợ kinh phí đào tạo gần 5.000 học viên từ 914 QTDND và tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, Co-opBank phối hợp Quỹ bảo toàn và Hiệp hội QTDND xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chung cho hệ thống QTDND. Hiện đã có 82 quỹ triển khai lắp đặt biển hiệu theo nhận diện thương hiệu mới.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đoàn Thái Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHNN ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Co-opBank với tư cách là ngân hàng đầu mối của gần 1.200 QTDND, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen và mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, thách thức và yếu tố khó lường, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Co-opBank phát triển theo hướng hiện đại, đa năng, an toàn và bền vững, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Co-opBank tiếp tục phát huy, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đúng khuôn khổ pháp lý và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Việc nâng tầm vai trò đầu mối đối với hệ thống QTDND phải xem là nhiệm vụ then chốt của Co-opBank và cần có sự chuyển biến thực sự rõ nét. Phó Thống đốc cũng yêu cầu Co-opBank tiếp tục tiên phong trong công tác chuyển đổi số và đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ hạ tầng thanh toán, cung ứng dịch vụ ngân hàng số cho các QTDND.

Đồng thời, Co-opBank cần tập trung nâng cao năng lực tài chính và quản trị điều hành, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản nhà nước gắn với kết quả hoạt động của Co-opBank và an toàn hệ thống QTDND, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành Ngân hàng và của đất nước.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Co-opBank nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội

(Nguồn: Co-opBank)