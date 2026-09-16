Theo SSI Research, tổng lượng mua ròng có thể đạt khoảng 4,04 triệu cổ phiếu, trị giá 22,1 triệu USD, trong bối cảnh Masan Consumer duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong 7 tháng đầu năm 2026.

Kỳ cơ cấu tháng 9: MCH vào tầm ngắm dự báo của các quỹ ETF

Theo SSI Research, trong tuần 14-18/9, nhiều ETF ngoại dự kiến đồng loạt tái cơ cấu danh mục, cùng thời điểm các quỹ mô phỏng FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) bắt đầu đợt giải ngân đầu tiên vào cổ phiếu Việt Nam. Tính chung, SSI Research ước tính các nhóm ETF có thể mua ròng gần 245,9 triệu USD.

Riêng với MCH, các ETF được ước tính có thể mua ròng tổng cộng khoảng 4,04 triệu cổ phiếu, tương đương 22,1 triệu USD.

Trong đó, nhóm Fubon & CSOP ETF được ước tính mua khoảng 2,44 triệu cổ phiếu MCH. Các ETF của Vanguard mô phỏng FTSE GEIS có thể mua khoảng 1,54 triệu cổ phiếu, trong khi VanEck Vietnam ETF được ước tính mua khoảng 60.000 cổ phiếu.

Như vậy, lượng mua dự kiến đối với MCH có thể đến từ nhiều nhóm ETF thay vì một quỹ riêng lẻ. Các giao dịch tái cơ cấu dự kiến tập trung vào ngày 18/9, trước khi đợt đầu tiên trong quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số FTSE GEIS có hiệu lực từ ngày 21/9.

Từ VN30 đến FTSE, MCH mở rộng hiện diện trong các bộ chỉ số

Lượng mua dự kiến từ nhiều ETF diễn ra sau một loạt thay đổi của MCH trên thị trường vốn.

Đầu tháng 8, cổ phiếu MCH gia nhập VN30. Mới nhất, FTSE Russell cũng đã bổ sung MCH vào FTSE Vietnam Index, với thay đổi có hiệu lực từ ngày 21/9.

Bên cạnh đó, SSI Research dự báo MCH có khả năng gia nhập FTSE Vietnam 30 Index. Khác với việc MCH đã chính thức được bổ sung vào FTSE Vietnam Index, khả năng gia nhập FTSE Vietnam 30 hiện vẫn là dự báo và chờ kết quả rà soát chính thức.

Với việc xuất hiện trong VN30 và các kỳ cơ cấu của FTSE, MCH đang được nhiều quỹ chỉ số theo dõi. Đây cũng là một trong những yếu tố lý giải vì sao lượng mua MCH trong kỳ cơ cấu tháng 9, theo ước tính của SSI Research, có thể đến từ nhiều nhóm ETF khác nhau.

Phía sau dòng vốn là tăng trưởng kinh doanh hai chữ số

Những chuyển động trên thị trường vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Masan Consumer tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 18.549 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, thực phẩm tiện lợi tăng 17,6% với đóng góp của Omachi; đồ uống đóng chai tăng 8%, còn chăm sóc gia đình và cá nhân tăng 29%. Kinh doanh quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong nửa đầu năm 2026, Masan Consumer ghi nhận 3.284 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11% so với cùng kỳ.

Như vậy, năm 2026 đang ghi nhận những chuyển động song song của MCH trên cả hoạt động kinh doanh và thị trường vốn. Trong khi doanh thu duy trì tăng trưởng hai chữ số, cổ phiếu đã gia nhập VN30, được bổ sung vào FTSE Vietnam Index và có thể được nhiều ETF mua ròng hơn 4 triệu cổ phiếu trong kỳ cơ cấu tháng 9 theo ước tính của SSI Research.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.

(Nguồn: Masan Consumer)