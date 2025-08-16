Cơ sở nằm tại số 377H Phan Văn Trị, Bình Lợi Trung, TP.HCM, vị trí dễ tìm và thuận tiện cho người bệnh, với không gian tối giản, yên tĩnh và riêng tư mang lại cảm giác nhẹ nhàng, an tâm suốt quá trình thăm khám.

Phụ trách chuyên môn tại đây là BS. Lê Lý Trọng Hưng - là bác sĩ có kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực siêu âm chuyên sâu tuyến giáp, tuyến vú và gan. Cùng với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, cơ sở cam kết mang đến kết quả chẩn đoán chính xác, kịp thời.

Bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, các bác sĩ tại đây còn thấu hiểu tâm lý người bệnh, luôn nhẹ nhàng lắng nghe, giải thích rõ ràng với người bệnh, cố gắng tạo cảm giác tin cậy và đồng hành chân thành qua từng cuộc trò chuyện.

Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

“Tại Cơ sở chẩn đoán hình ảnh trực thuộc Công ty Viện Giáp - Vú - Gan, mỗi kết quả là thành quả của sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm y khoa sâu sắc. Chỉ một dấu hiệu rất nhỏ cũng có thể là cảnh báo quan trọng. Việc nhận ra điều đó đòi hỏi sự tập trung và kinh nghiệm dày dạn. Chúng tôi quan niệm, mỗi lát cắt siêu âm được xem như một mảnh ghép sức khỏe, cần được phân tích kỹ lưỡng bởi đội ngũ bác sĩ tận tâm. Thiết bị tốt chỉ phát huy hết giá trị khi nằm trong tay người hiểu rõ cả kỹ thuật lẫn bối cảnh lâm sàng của từng bệnh nhân”, BS. Lê Lý Trọng Hưng chia sẻ.

Máy siêu âm hiện đại tại Cơ sở

Trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị

Theo BS. Lê Lý Trọng Hưng, nhiều người đến thăm khám không phải vì có triệu chứng, mà vì muốn hiểu rõ cơ thể mình trước khi có vấn đề xảy ra. Việc tầm soát định kỳ mỗi 6 - 12 tháng đang dần trở thành thói quen, đặc biệt với người có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp, vú hoặc gan.

“Với phụ nữ trên 40 tuổi hay người có yếu tố nguy cơ di truyền, siêu âm định kỳ không chỉ là kiểm tra - mà là cơ hội phát hiện sớm những tổn thương tiềm ẩn, giúp thay đổi hoàn toàn kết quả điều trị về sau”, BS Hưng chia sẻ.

Đại diện cơ sở cho biết mong muốn xây dựng niềm tin từ những chi tiết nhỏ như: sự tiếp đón chuyên nghiệp, lời giải thích dễ hiểu, hay chỉ là ly nước và chiếc bánh trong lúc chờ khám. Mọi quy trình đều mạch lạc, hạn chế chờ đợi và giữ được sự thoải mái. Không gian khám yên tĩnh, riêng tư tạo điều kiện để mỗi người bệnh được trò chuyện trực tiếp cùng bác sĩ, không gấp gáp, không áp lực. Mỗi chỉ số, mỗi hình ảnh đều được giải thích cặn kẽ để người bệnh không chỉ “nghe kết quả”, mà còn hiểu vì sao kết quả đó lại quan trọng với sức khỏe của mình.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án tại đây đều được lưu trữ đồng bộ, giúp bác sĩ theo dõi tiến trình sức khỏe liên tục, còn người bệnh thì hiểu rõ hơn về chính mình sau mỗi lần tái khám.

Với phương châm hoạt động “Chính xác - Tận tâm - Thấu hiểu”, Cơ sở chẩn đoán hình ảnh trực thuộc Công ty TNHH Viện Giáp - Vú - Gan cam kết đồng hành cùng người bệnh ngay từ giai đoạn dự phòng, hướng tới việc trở thành địa chỉ tin cậy cho cộng đồng trong lĩnh vực chẩn đoán sớm các bệnh lý tuyến giáp, tuyến vú và gan, giúp người dân chủ động kiểm soát sức khỏe một cách khoa học và hiệu quả.

Phương Dung