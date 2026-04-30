Đại diện Cocolux cho biết, trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, hành vi tiêu dùng cũng đang thay đổi rõ rệt. Khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn chỉ quan tâm đến giá hay sản phẩm, mà đặt kỳ vọng cao hơn vào trải nghiệm tổng thể.

“Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà muốn tạo ra lý do để khách hàng đến và ở lại. Trải nghiệm - cảm xúc - và sự kết nối là ba yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển của Cocolux”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Ca sĩ Bùi Trường Linh check-in với dòng sản phẩm Kem Chống Nắng La Roche-Posay Anthelios Uvair SPF50+ PA++++ 50ml

Theo đó, mô hình bán lẻ của Cocolux được xây dựng theo hướng mở, tăng tính tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm. Thay vì trưng bày đơn thuần, không gian được thiết kế để khách hàng có thể trực tiếp thử sản phẩm, được tư vấn và tham gia các hoạt động gắn kết.

Cách tiếp cận này được thể hiện rõ nét qua sự kiện kết hợp giữa Cocolux, La Roche-Posay và ca sĩ Bùi Trường Linh. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động, khu vực sự kiện tại AEON Mall Long Biên liên tục thu hút đông đảo khách tham gia. Các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, tư vấn da, mini game và quà tặng được triển khai xuyên suốt, tạo nên một không gian tương tác sôi động.

Điểm nhấn của sự kiện là màn xuất hiện của Bùi Trường Linh, thu hút hàng trăm khán giả trực tiếp và đông đảo người theo dõi từ các tầng xung quanh.

Khoảng 200 ghế ngồi nhanh chóng được lấp kín, trong khi khu vực xung quanh phủ kín người xem từ tầng 1 đến tầng 3. Không khí sự kiện được đẩy lên cao khi nam ca sĩ thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như “Đường tôi chờ em về”, “Dù cho mãi về sau”, “Từ ngày yêu em”.

“Dù cho mãi về sau”, “Từ ngày yêu em” - những ca khúc quen thuộc được Bùi Trường Linh thể hiện tại sự kiện

Các khách hàng của Cocolux và La Roche-Posay, đồng thời là fan của Bùi Trường Linh, cùng chụp hình lưu niệm

Khán giả không chỉ theo dõi mà còn đồng loạt hát theo, tạo nên một không gian âm nhạc mang tính cộng hưởng mạnh mẽ. Những tràng hò reo, vỗ tay liên tục kéo dài trong suốt phần trình diễn.

Không dừng lại ở biểu diễn, Bùi Trường Linh còn giao lưu, tương tác với người hâm mộ, góp phần duy trì sức nóng của sự kiện. Sự gần gũi và cách kết nối tự nhiên của nam ca sĩ giúp rút ngắn khoảng cách với khán giả, tạo nên một trải nghiệm liền mạch từ sản phẩm đến cảm xúc.

Đại diện Cocolux nhận định, sự kết hợp giữa thương hiệu bán lẻ, nhãn hàng và nghệ sĩ không chỉ giúp gia tăng độ thu hút, mà còn tạo ra những điểm chạm có chiều sâu với khách hàng.

“Chúng tôi lựa chọn hợp tác với các thương hiệu uy tín như La Roche-Posay và những nghệ sĩ có tệp khán giả phù hợp để tạo ra trải nghiệm toàn diện. Khi khách hàng vừa được tiếp cận sản phẩm, vừa được tham gia vào một không gian cảm xúc, mức độ ghi nhớ và gắn kết sẽ cao hơn”, đại diện này cho biết.

Trong thời gian tới, Cocolux dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống. Cụ thể, thương hiệu sẽ có mặt tại AEON Mall Hà Đông vào tháng 6/2026, đồng thời lên kế hoạch mở thêm nhiều điểm bán từ nay đến cuối năm trong hệ thống trung tâm thương mại sầm uất.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc mở rộng không chỉ nhằm gia tăng độ phủ, mà còn là bước đi chiến lược để đưa mô hình bán lẻ trải nghiệm đến gần hơn với khách hàng.

Với hướng đi này, Cocolux cho thấy tham vọng không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối, mà đang từng bước định vị mình như một nền tảng trải nghiệm trong ngành bán lẻ mỹ phẩm.