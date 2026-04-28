Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, đến ngày 15/4 năm nay, các doanh nghiệp ở nước ta đã xuất khẩu gần 80.630 tấn hạt tiêu, thu về 522,6 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu - mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam - tăng mạnh 37,7% về lượng và tăng 29,7% về giá trị, cho thấy giá xuất khẩu bình quân giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2026, Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất mua hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 26,75% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với tỷ trọng 23,28% của cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng đột biến cả về số lượng lẫn giá trị.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, nước ta đã xuất khẩu gần 3.117 tấn hạt tiêu sang Thái Lan, thu về 22,55 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, hạt tiêu xuất khẩu sang thị trường Thái Lan tăng 122% về lượng và 100,5% về giá trị.

Theo đó, Thái Lan trở thành khách hàng lớn thứ ba mua mặt hàng “vàng đen” này của Việt Nam, chỉ đứng sau Mỹ và Đức.

Xuất khẩu hạt tiêu sang Ai Cập cũng tăng đột biến 229,3% về lượng và tăng tới 205% về giá trị; trong khi xuất khẩu sang Pakistan có mức tăng lần lượt là 132,1% và 112,5%.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường hạt tiêu đầu năm 2026 đang đối mặt với sự mất cân đối giữa cung và cầu. Sản lượng hạt tiêu nước ta trong vụ 2026 dự báo chỉ đạt 170.000-180.000 tấn, giảm mạnh 15-20% so với vụ trước do thời tiết bất lợi và diện tích cây trồng già cỗi.

Dù vậy, việc tái canh cây hạt tiêu vẫn rất hạn chế do cạnh tranh từ các loại cây trồng có giá trị cao hơn và không còn quỹ đất mới, VPSA chỉ rõ.

Trên phạm vi toàn cầu, sản lượng hạt tiêu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 530.000 tấn, tăng nhẹ so với năm 2025, nhưng vẫn thấp hơn mức sản lượng của năm 2024. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng của loại gia vị này vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

VPSA nhận định, với nguồn cung không dồi dào, nên giá tiêu dự kiến sẽ vẫn duy trì mức cao trong trung và dài hạn.

Còn trong ngắn hạn, giá hạt tiêu nội địa tiếp tục xu hướng giảm so với mức đỉnh 150.000 đồng/kg do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới. Dự kiến, vụ thu hoạch tiêu của Việt Nam sẽ kết thúc vào cuối tháng 4, do đó giá tiêu nội địa vẫn duy trì quanh mức 140.000 đồng/kg.