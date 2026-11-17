Cứ đến mùa mưa, giáo viên, học sinh ở thôn Ho Le (Quảng Trị) lại phải đến trường trên con đường bùn lầy, sạt lở, đầy hiểm nguy. Đã có học sinh gãy tay, giáo viên gãy chân trên hành trình đến lớp.

Những bước chân đến trường nhọc nhằn

Trong ba lô của hai cô giáo Phùng Hà My và Nguyễn Thị Quỳnh Phương (giáo viên Trường Mầm non xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) luôn có một bộ quần áo dự phòng. Đó là vật dụng cần thiết mỗi khi các cô vượt đường rừng, đến điểm trường mầm non thôn Ho Le.

Giữa tháng 11, khi cơn mưa rừng vừa ngớt, chúng tôi theo chân hai cô giáo vào thôn. Trước chuyến đi, các cô dặn kỹ phải chuẩn bị áo mưa và ủng cao cổ.

Hai cô giáo Hà My và Quỳnh Phương trên hành trình đến lớp đầy nhọc nhằn

Từ trung tâm xã, hai cô chở nhau bằng xe máy, vượt khoảng 10km đường nhựa, bê tông đã xuống cấp, gồ ghề. Đến một trụ điện gió, cả hai gửi xe rồi tiếp tục đi bộ khoảng 3km đường đất đồi dốc.

Sau những ngày mưa, con đường nhão nhoét, bùn đất bám chặt từng bước chân. Có đoạn sình lầy không thể đi qua, hai cô phải men theo rẫy sắn của người dân để tìm lối.

Dù đã mặc áo mưa, đi ủng cao cổ, đôi lúc hai cô vẫn trượt chân, ngã nhào xuống bùn. Quần áo, mặt mũi lấm lem, hành trình đến lớp vì thế càng thêm vất vả.

“Có khi bước nhầm vào hố bùn lún sâu, hai chị em phải kéo nhau lên. Mặc ủng, nếu bị sụp hố thì còn kéo lên được, chứ đi dép thì xác định đứt quai, phải bỏ lại. Trong ba lô lúc nào chúng tôi cũng có quần áo dự phòng, phòng khi ngã bẩn còn có cái để thay”, cô Phương kể.

Trên đường đến trường, có những đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, học sinh phải men vách, bám vào bụi cây mới đi được

Trên đường vào thôn, chúng tôi bắt gặp nhiều đôi dép đứt quai bị bỏ lại giữa bùn đất. Người dân Ho Le đã quen với cảnh mang ủng mỗi khi ra khỏi nhà. Những đôi giày, dép sạch được bọc trong túi nilon, chỉ lấy ra sử dụng khi đến đoạn đường khô ráo.

Sau gần một giờ đi bộ, hai cô giáo mới đến được điểm trường. Đón các cô là 24 học sinh mầm non người Vân Kiều với những nụ cười hồn nhiên. Ở nơi cách trở này, các cô không chỉ dạy chữ mà còn chuẩn bị bữa ăn, chăm lo từng sinh hoạt thường ngày cho học trò.

Cách điểm trường mầm non khoảng 1km là điểm trường tiểu học Ho Le, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Húc. Nơi đây có 3 giáo viên phụ trách giảng dạy 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Con đường đến điểm trường càng thêm hiểm trở khi một đoạn dài khoảng 100m bị sạt lở, tạo thành vực sâu khoảng 7m. Giáo viên và học sinh chỉ có thể đi bộ, tìm lối men theo sườn đồi để vượt qua.

Mưa lũ trong nhiều năm đã tàn phá tuyến đường, khiến mức độ nguy hiểm ngày càng tăng

Thầy giáo Nguyễn Nam Cường (SN 1975), người có 29 năm công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Húc, đã có 6 năm được phân công luân phiên giảng dạy tại điểm trường Ho Le.

Theo thầy Cường, vào mùa mưa, đường đất lầy lội, trơn trượt, nhiều vị trí sạt lở khiến hành trình đến lớp của thầy trò luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Không ít người từng bị té ngã, xây xát trên đường.

Đáng lo ngại, tháng 10/2026, em Hồ Thị Cô Cô, học sinh lớp 5, bị ngã gãy tay trái khi băng rừng đến trường. Trước đó, một giáo viên trên đường vào điểm trường mầm non Ho Le cũng bị té ngã, gãy chân.

“Điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn nhưng các em vẫn cố gắng bám lớp, bám trường. Nhiều em phải dậy từ sớm, chuẩn bị cơm hoặc xôi mang theo, tranh thủ ăn trưa tại trường rồi tiếp tục học buổi chiều. Nhìn các em phải vượt những con dốc trơn trượt, đôi chân nhỏ bé lấm lem bùn đất, chúng tôi rất lo lắng”, thầy Cường chia sẻ.

Một người mẹ vất vả cõng con đến bệnh viện trên tuyến đường sình lầy

Thầy Nguyễn Tư Mạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Húc, cho biết toàn trường có 540 học sinh. Trong đó, điểm trường Ho Le có điều kiện đi lại khó khăn nhất, với khoảng 5km đường đất bùn lầy, nhiều vị trí sạt lở.

Nhà trường mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư tuyến đường để giáo viên, học sinh không còn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn trên hành trình đến lớp.

Con đường 136 tỷ đồng và mong mỏi của người dân

Không riêng giáo viên, học sinh, 41 hộ dân với 218 nhân khẩu ở thôn Ho Le cũng phải sống chung với những bất tiện do đường sá xuống cấp.

Ông Hồ Văn Ưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ho Le, cho biết cứ vào mùa mưa, đường đất lại nhão nhoét, nhiều đoạn sạt lở, phương tiện gần như không thể di chuyển.

Em Hồ Thị Cô Cô bị gãy tay trái vừa tháo bột khi bị ngã trên tuyến đường nguy hiểm

Một số thanh niên trong thôn phải quấn xích sắt vào bánh xe máy để tăng độ bám khi đi qua những đoạn bùn lầy. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp với người có sức khỏe và tay lái vững.

Khó khăn nhất là khi trong thôn có người đau ốm cần đến cơ sở y tế. Người dân phải thay nhau cõng hoặc dùng võng khiêng người bệnh vượt qua những đoạn đường lầy lội. Nông sản làm ra cũng khó tiêu thụ vì thương lái không thể đưa phương tiện vào tận nơi thu mua.

“Cứ mưa xuống, đường lại lầy như ruộng bùn, nhiều đoạn còn sạt lở, chia cắt. Người dân phải góp tiền, góp công sửa chữa để có lối đi. Nhưng mưa xuống, con đường lại trở về như cũ. Vòng luẩn quẩn ấy đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều thế hệ. Bà con chỉ mong cấp trên quan tâm, sớm làm một con đường kiên cố để đi lại thuận lợi, an toàn”, ông Ưng bày tỏ.

Dù đường đến lớp gian nan nhưng các thầy cô giáo vẫn yêu nghề và chăm lo cho các em từng chút

Trao đổi về vấn đề này, bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, cho biết tình trạng đường sá hư hỏng, lầy lội, sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy học, sản xuất và đời sống của người dân thôn Ho Le.

Do nguồn kinh phí hạn chế, địa phương chỉ có thể huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ san gạt, sửa chữa tạm thời những đoạn đường hư hỏng. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp lâu dài.

Theo bà Nga, tuyến đường vào thôn Ho Le thuộc đường tỉnh ĐT587, nằm trong dự án nâng cấp đường giao thông liên xã Húc - Ba Tầng (tên dự án trước đây, nay thuộc địa bàn xã Khe Sanh - A Dơi).

Chiếc xe máy vận chuyển hàng hóa lên với bà con bị sa lầy.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, có chiều dài 15,6km, tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua thôn Ván Ri và Ho Le, xã Khe Sanh dài 9,4km.

“Địa phương đã triển khai công tác dân vận và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Chúng tôi mong các cấp, ngành quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để sớm khởi công, hoàn thành tuyến đường ĐT587, giúp bà con đi lại an toàn, thuận lợi hơn”, bà Nga nói.

Với người dân Ho Le, một con đường kiên cố không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đặc biệt, những đứa trẻ nơi đây sẽ không còn phải thấp thỏm mỗi khi vượt dốc đến trường, còn thầy cô cũng vơi đi nỗi lo tai nạn trên hành trình gieo chữ.